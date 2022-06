Streit um NATO-Beitritt von Schweden und Finnland gelöst

Madrid - Die Türkei hat ihren Widerstand gegen die Aufnahme von Schweden und Finnland in die NATO aufgegeben. Die Türkei werde während des NATO-Gipfels in Madrid die Einladung an die beiden nordischen Länder, Bündnismitglied zu werden, unterstützen, teilte der finnische Präsident Sauli Niinistö am Dienstagabend mit. Ankara begründete seine bisherige Blockadehaltung mit der angeblichen schwedischen und finnischen Unterstützung von "Terrororganisationen".

20 Jahre Haft für Epstein-Vertraute Maxwell

Albany (New York) - Ein Gericht in New York hat die Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell wegen Sexualverbrechen zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Die 60-Jährige müsse unter anderem wegen Menschenhandels mit Minderjährigen zu Missbrauchszwecken 20 Jahre ins Gefängnis, teilte Richterin Alison Nathan am Dienstag mit. Epsteins Verbrechen seien "entsetzlich" und "abscheulich", sagte Nathan.

Überlegungen zu Quarantäne-Lockerungen im Ministerium

Wien - Angesichts der milderen Corona-Verläufe durch Omikron (und der durch die vielen Absonderungen verursachten Probleme) gibt es auch in Österreich Überlegungen, die Quarantäne- und Absonderungsregeln zu ändern. Zwar seien ad hoc keine Schritte geplant, hieß es am Dienstag auf APA-Anfrage zu einem entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" aus dem Gesundheitsressort. Allerdings erarbeite man derzeit Pläne für die kommenden Monate - und mache sich Gedanken auch zu diesem Thema.

Raketenangriff auf ukrainische Stadt Dnipro gemeldet

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine meldet einen neuen russischen Raketenangriff. Rettungskräfte in der Stadt Dnipro suchten unter Trümmern nach Überlebenden, sagte der Gouverneur der Region Dnipropetrowsk, Walentyn Retsnytschenko. Es seien Teile der Bahn-Infrastruktur und ein Industriegebäude beschädigt worden. Zudem brenne ein Dienstleistungsunternehmen. Unterdessen kämpfen ukrainische und russische Truppen weiter erbittert um die Kontrolle der Trasse von Lyssytschansk nach Bachmut.

Putin reist zu Regional-Gipfel nach Turkmenistan

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin reist am Mittwoch ins zentralasiatische Turkmenistan zum Gipfeltreffen der Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres. Nach Angaben des Kremls wird Putin in der Hauptstadt Aschgabat unter anderem den ehemaligen Staatschef Gurbanguli Berdymuchamedow treffen, der seinen 65. Geburtstag feiert. Bilaterale Treffen sind auch mit Berdymuchamedows Sohn und Nachfolger Serdar Berdymuchamedow, sowie den Präsidenten von Aserbaidschan und Iran geplant.

Urteile in Prozess um Pariser Terroranschläge erwartet

Paris - Im Prozess um die islamistische Anschlagsserie vom November 2015 in Paris werden für diesen Mittwoch (ab 17.00 Uhr) die Urteile erwartet. Damit geht ein gut neun Monate langes Mammutverfahren zu Ende, in dem sich 20 Beschuldigte verantworten müssen, darunter der einzige Überlebende des Terrorkommandos, Salah Abdeslam. Die Staatsanwaltschaft forderte für sie Strafen zwischen fünf Jahren Haft und lebenslang.

Kurz-Vertraute im U-Ausschuss-Fokus

Wien - Der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss nimmt diese Woche wieder Studien für Ministerien unter die Lupe. Mehrere enge Vertraute des zurückgetretenen Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) sollen Auskunft geben. Thomas Schmid, Ex-Generalsekretär des Finanzressorts, dürfte nicht kommen, dafür am Mittwoch sein Nachfolger Dieter Schuster. Als Zweiter ist Johannes Pasquali, Ex-PR-Mann des Finanzressorts, am Wort.

Dutzende Tote bei Gefangenenmeuterei in Kolumbien

Buenaventura - Bei einer Gefangenenmeuterei in einer Haftanstalt in Kolumbien sind Medienberichten zufolge Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Die Häftlinge hätten in dem Gefängnis von Tulu� im Westen des Landes Matratzen in Brand gesteckt, sagte Justizminister Wilson Ruiz Orejuela am Dienstag. Dabei seien 51 Menschen ums Leben gekommen und weitere 24 verletzt worden, darunter auch Vollzugsbeamte.

