Zwei Personen in Kärntner Unwetter-Gebiet vermisst

Treffen - Schwere Unwetter haben in der Nacht auf Mittwoch ganze Ortschaften im Bezirk Villach-Land verwüstet. Bäche im Gegendtal traten über die Ufer, Muren gingen ab und verschütteten die Häuser teils bis zum ersten Stock. Zwei Personen galten am Vormittag als vermisst, bestätigte Bezirkshauptmann Bernd Riepan auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte.

Bewusstloser Wiener im Spital gestorben: Polizei ermittelt

Wien - Ein 47-Jähriger ist am 16. Juni in Wien-Neubau bewusstlos in einen Zaun eingeklemmt gefunden worden - und später im Spital verstorben. Im Zuge weiterführender Ermittlungen wurden Zeugen ausgeforscht und es kam heraus, dass Stunden zuvor eine Schlägerei stattgefunden hat, in die der Mann involviert gewesen sei. Die Polizei schloss daher am Mittwoch Fremdverschulden nicht mehr aus, eine Obduktion wurde angeordnet. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Verfahren gegen Ibiza-Drahtzieher eingestellt

Wien - Das Ibiza-Video wird für dessen Drahtzieher Julian Hessenthaler keine strafrechtlichen Folgen haben. Die Staatsanwaltschaft Wien hat das Verfahren gegen den Detektiv eingestellt, bestätigte Behördensprecherin Nina Bussek auf APA-Anfrage einen Bericht der "Kronen Zeitung". Gegen den Lockvogel, die vermeintliche Oligarchen-Nichte, gibt es vorerst eine Teileinstellung, nämlich zum Vorwurf der Täuschung.

Mai-Übernachtungen erreichten fast Vorkrisenniveau von 2019

Wien - Die heimischen Tourismusbetriebe sind nach zwei Coronasommern gut in die heurige Saison gestartet. Mit 7,16 Millionen erreichte die Zahl der Übernachtungen im Mai fast das Vorkrisenniveau von Mai 2019. Damals zählte die Statistik Austria 7,47 Millionen Nächtigungen. Mehr als die Hälfte der Nächtigungen entfiel zum Start der Sommersaison 2022 auf ausländische Gäste. Die Zahl der Touristen stieg im Mai um fast das Dreifache auf 2,61 Millionen.

Kurz-Vertraute im U-Ausschuss-Fokus

Wien - Der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss nimmt diese Woche wieder Studien für Ministerien unter die Lupe. Mehrere enge Vertraute des zurückgetretenen Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) sollen Auskunft geben. Thomas Schmid, Ex-Generalsekretär des Finanzressorts, dürfte nicht kommen, dafür war Mittwoch sein Nachfolger Dietmar Schuster als Erster am Wort. Danach sollte Johannes Pasquali, Ex-PR-Mann des Finanzressorts, Rede und Antwort stehen.

Russische Truppen wollen Lyssytschansk einkesseln

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Osten der Ukraine versuchen russische Truppen weiterhin, die strategisch wichtige Stadt Lyssytschansk einzukesseln. Das sei eine der Hauptanstrengungen des Feindes, teilte der ukrainische Generalstab am Mittwoch in seinem Lagebericht mit. Russische Truppen stehen bereits am Südrand der Stadt. Der britische Geheimdienst teilte unterdessen mit, dass der russische Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum in Krementschuk mit mindestens 20 Toten ein Versehen gewesen sein könnte.

"Historischer" NATO-Gipfel in Madrid begonnen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Helsinki - Die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten sind in Madrid zu einem Gipfeltreffen zusammengekommen. "Es wird ein umgestaltender Gipfel, denn wir werden historische Entscheidungen treffen", sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch zum Auftakt. "Heute ist eine Gelegenheit zu zeigen, dass die NATO wieder da ist", sagte der niederländische Premier Mark Rutte. Kreml-Chef Wladimir Putin "bekommt jetzt mehr NATO", ergänzte der britische Premier Boris Johnson.

Quereinstieg in Lehrerberuf soll leichter werden

Wien - Die Regeln für den Quereinstieg in den Lehrerberuf sollen erleichtert werden. Das ist das Ziel einer Dienstrechtsnovelle, die am Mittwoch den Ministerrat passiert hat. Gleichzeitig wurde die Bezahlung der Lehrenden in der Sommerschule geklärt. Ausbezahlt wird mehr als bisher, dazu gibt es eine Freizeit-Option.

