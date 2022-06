Zwei Personen in Kärntner Unwetter-Gebiet vermisst

Treffen - Schwere Unwetter haben in der Nacht auf Mittwoch ganze Ortschaften im Bezirk Villach-Land verwüstet. Bäche im Gegendtal traten über die Ufer, Muren gingen ab und verschütteten die Häuser teils bis zum ersten Stock. Zwei Personen galten am Vormittag als vermisst, bestätigte Bezirkshauptmann Bernd Riepan auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte.

Russische Komiker für Fakeanruf bei Ludwig verantwortlich

Wien/Berlin - Einem Medienbericht zufolge hat sich ein russisches Komikerduo zu den Fakeanrufen bei Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) bekannt. Wie das Magazin "Kontraste" des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) am Mittwoch berichtete, will sich das Duo "Vovan und Lexus" als Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko ausgegeben und per Video mit mehreren europäischen Stadtchefs gesprochen haben.

Kurz-Vertraute im U-Ausschuss-Fokus

Wien - Im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss war am Mittwoch Dietmar Schuster die erste Auskunftsperson, Budgetsektionschef im Finanzministerium und - wie er betonte - als ÖVP-Mitglied "nicht mehr politisch aktiv". Es ging um seine Rolle bei der Vergabe der Beinschab-Studien, aber auch um seine Bestellung zum Nachfolger von Thomas Schmid als Generalsekretär des Hauses. Zu beiden Punkten gab er sich eher ahnungslos. Am Nachmittag ist Ex-PR-Mann Johannes Pasquali geladen.

Russische Truppen wollen Lyssytschansk einkesseln

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Osten der Ukraine versuchen russische Truppen weiterhin, die strategisch wichtige Stadt Lyssytschansk einzukesseln. Das sei eine der Hauptanstrengungen des Feindes, teilte der ukrainische Generalstab am Mittwoch in seinem Lagebericht mit. Russische Truppen stehen bereits am Südrand der Stadt. Der britische Geheimdienst teilte unterdessen mit, dass der russische Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum in Krementschuk mit mindestens 20 Toten ein Versehen gewesen sein könnte.

Kooperation von NATO und EU für Nehammer essenziell

Madrid - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat die Bedeutung einer guten Kooperation der EU mit dem Verteidigungsbündnis NATO hervorgehoben. "Die Zusammenarbeit der NATO und der EU ist ein wichtiger Bestandteil der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union", sagte Nehammer im Vorfeld seiner Teilnahme am NATO-Gipfel in Madrid, wo er am Mittwoch auch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen wollte. Die FPÖ übte scharfe Kritik an der Reise.

"Historischer" NATO-Gipfel in Madrid begonnen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Helsinki - Die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten sind in Madrid zu einem Gipfeltreffen zusammengekommen. "Es wird ein umgestaltender Gipfel, denn wir werden historische Entscheidungen treffen", sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch zum Auftakt. "Heute ist eine Gelegenheit zu zeigen, dass die NATO wieder da ist", sagte der niederländische Premier Mark Rutte. Kreml-Chef Wladimir Putin "bekommt jetzt mehr NATO", ergänzte der britische Premier Boris Johnson.

Bewusstloser Wiener im Spital gestorben: Polizei ermittelt

Wien - Ein 47-Jähriger ist am 16. Juni in Wien-Neubau bewusstlos in einen Zaun eingeklemmt gefunden worden - und später im Spital verstorben. Im Zuge weiterführender Ermittlungen wurden Zeugen ausgeforscht und es kam heraus, dass Stunden zuvor eine Schlägerei stattgefunden hat, in die der Mann involviert gewesen sei. Die Polizei schloss daher am Mittwoch Fremdverschulden nicht mehr aus, eine Obduktion wurde angeordnet. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Mai-Übernachtungen erreichten fast Vorkrisenniveau von 2019

Wien - Die heimischen Tourismusbetriebe sind nach zwei Coronasommern gut in die heurige Saison gestartet. Mit 7,16 Millionen erreichte die Zahl der Übernachtungen im Mai fast das Vorkrisenniveau von Mai 2019. Damals zählte die Statistik Austria 7,47 Millionen Nächtigungen. Mehr als die Hälfte der Nächtigungen entfiel zum Start der Sommersaison 2022 auf ausländische Gäste. Die Zahl der Touristen stieg im Mai um fast das Dreifache auf 2,61 Millionen.

