Mann starb bei Unwettern in Kärnten

Treffen - Schwere Unwetter haben in der Nacht auf Mittwoch für Verwüstung im Raum Villach gesorgt. Ein Mann kam bei einem Murenabgang in Treffen ums Leben. Eine zweite Person galt als vermisst. Die Gemeinde Arriach war von der Außenwelt abgeschnitten, alle Zufahrtsstraßen waren unpassierbar. Zahlreiche Häuser im Gegendtal standen unter Wasser oder waren vermurt. Zahlreiche Feuerwehren waren im Einsatz, außerdem das Bundesheer mit 100 Soldaten, Hubschraubern und schwerem Gerät.

NATO startet Aufnahmeverfahren für Finnland und Schweden

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Helsinki - Die NATO hat offiziell das Verfahren zur Aufnahme von Finnland und Schweden gestartet. Beim Gipfeltreffen in Madrid am Mittwoch stimmten alle Staats- und Regierungschefs der 30 NATO-Staaten den Plänen zu. Erst am Vorabend hatte die Türkei ihre Blockade gegen den Beitritt von Finnland und Schweden aufgegeben. Zudem wurde ein neues strategisches Konzept für das Militärbündnis beschlossen. Es sieht vor, künftig mehr als 300.000 Soldaten in hoher Einsatzbereitschaft zu halten.

UNO: Völkerrechtswidrige Kriegsführung vor allem Russlands

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Vier Monate nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine werfen die Vereinten Nationen der russischen Armee eine völkerrechtswidrige Kriegsführung vor. Völkerrechtswidrig werden demnach dicht besiedelte Gebiete mit schwerer Artillerie, Mehrfachraketenwerfern beschossen und durch Flugzeuge und Raketen aus der Luft angegriffen. "In weitaus geringerem Umfang" scheinen dagegen die ukrainischen Streitkräfte das humanitäre Völkerrecht gebrochen zu haben, so die UNO.

Ministeriums-Studien und weiterer Sideletter im U-Ausschuss

Wien - Im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss sind am Mittwoch Studien und Umfragen des Finanzministeriums sowie ein neu aufgetauchter Sideletter vom April 2015 zwischen dem ehemaligen VP-Finanzminister Hans Jörg Schelling und dem damaligen Außenminister und späteren ÖVP-Chef und Kanzler Sebastian Kurz im Zentrum gestanden. Am Vormittag war mit Dietmar Schuster der Budgetsektionschef und Nachfolger von Thomas Schmid als Generalsekretär im Finanzministerium als erster geladen.

Corona-Sommerwelle rollt - 12.509 Neuinfektionen

Wien - Die Corona-Sommerwelle rollt. In den vergangenen 24 Stunden wurden nach den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium (Stand Mittwoch, 9.30 Uhr) 12.509 Neuinfektionen registriert. Das waren um 2.320 mehr als gestern und um 1.611 mehr als am Mittwoch der Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag bereits wieder über 700 österreichweit - 707,8 genau. Seit Dienstag kamen elf Corona-Tote hinzu.

Wiener Börse tendiert schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag weiterhin im Minus präsentiert. Der ATX gab um 0,7 Prozent auf 2.986 Punkte nach. Auch an den europäischen Leitbörsen überwogen die negativen Vorzeichen. Der jüngste Erholungsschub an den Aktienmärkten könnte damit beendet sein. Nach Einschätzung der Helaba-Analysten bleibt das Umfeld aufgrund von Konjunkturängsten und Sorgen vor einer Energiekrise schwierig. Deutlich abwärts ging es in Wien mit den Aktien von Energieversorgern.

