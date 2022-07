Russen ziehen sich vor Odessa zurück - Kämpfe im Osten

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Russland greift im Osten der Ukraine weiter an, zieht sich aber im Südosten des Landes von wichtigen Stellungen zurück. Die Frontstadt Lyssytschansk stand laut der ukrainischen Behörden am Donnerstag unter Dauerbeschuss russischer Kräfte. Man versuche weiter, die verbliebenen rund 15.000 Einwohner in Sicherheit zu bringen. Dagegen zogen sich die russischen Truppen von der Schlangeninsel im Schwarzen Meer vor Odessa zurück, die sie kurz nach Kriegsbeginn erobert hatten.

Wirtschaft beginnt zu lahmen - Inflation steigt

Wien - Die Wirtschaft Österreichs wird heuer etwas stärker zulegen als im März erwartet. Das liegt aber vor allem an guten Zahlen für das erste Quartal, im zweiten Halbjahr wird die Konjunktur erlahmen. Die Wachstumsaussichten für 2023 sind daher deutlich schlechter als noch vor drei Monaten, schreiben die Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS in ihrer Juni-Prognose. Die Inflation wird hingegen heuer wesentlich höher ausfallen als noch im März erwartet.

Demox-Chef verteidigt in U-Ausschuss Umfragen

Wien - Im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss sind am Donnerstag neuerlich von türkisen Ministerien beauftragte Studien, Umfragen und Inserate im Zentrum des Interesses gestanden. Am Vormittag war der ehemalige Bauernbund-Funktionär Paul Unterhuber und nunmehrige Leiter des Umfrageinstituts Demox geladen. Er verteidigte die von VP-Ministerien beauftragte Studien. Für jeden einzelnen Auftrag seien "zahlreiche Leistungen" erbracht und "branchenübliche Honorare" verrechnet worden.

Aufräumarbeiten in Kärntner Katastrophengebiet laufen an

Treffen - Die Aufräumarbeiten in den von schweren Unwettern betroffenen Kärntner Gemeinden Treffen und Arriach sind am Donnerstag mit Unterstützung eines neu eingesetzten Katastrophenzugs der Feuerwehr wieder voll angelaufen. Der Fokus liegt auf der Wiederherstellung der wichtigsten Infrastruktur und der Versorgung der Bevölkerung. Die Stromversorgung könnte bis zum Abend wieder hergestellt werden, hieß es bei einer Pressekonferenz der Landesregierung am Vormittag in Treffen.

Größtes Schoko-Werk der Welt schließt wegen Salmonellen

Zürich - Der Schweizer Schokoladenhersteller Barry Callebaut hat die Produktion in seinem Werk in Belgien wegen Salmonellen gestoppt. Die Bakterien seien am Montag in einer im Werk Wieze hergestellten Charge entdeckt worden, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Die größte Schokoladenfabrik der Welt steht somit still. Experten hätten den Zusatzstoff Lecithin als Quelle der Verunreinigung ausgemacht. Die belgische Lebensmittelaufsicht leitete Ermittlungen ein.

12.506 Corona-Neuinfektionen und acht weitere Todesopfer

Wien - Die Sommer-Coronawelle nimmt weiter zu. Am Donnerstag meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 12.506 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Erstmals seit mehr als zwei Monaten gibt es in Österreich wieder mehr als 100.000 nachweislich aktiv infizierte Menschen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Donnerstag auf 741 je 100.000 Einwohner an. Bei den Spitalspatientinnen und Patienten gab es einen leichten Rückgang, 854 Infizierte liegen im Krankenhaus, zwei weniger als am Mittwoch.

Vater ertrinkt bei Rettung des Sohnes in der Neuen Donau

Wien - Ein tragischer Badeunfall hat sich am Mittwoch in Wien ereignet: Eine Familie war mit einem Mietboot auf der Neuen Donau unterwegs, wobei die Mutter und der fünfjährige Sohn im Boot gesessen und der Vater neben her geschwommen sei. Der Bub sei ins Wasser gesprungen, habe aber laut Polizei bald "Erschöpfungsanzeichen" gezeigt. Die Eltern wollten ihm helfen, was aber nicht gelang. Zeugen retten Frau und Kind, doch der Vater ging unter. Er starb während des Rettungseinsatzes.

Xi zu Jubiläumsfeiern in Hongkong eingetroffen

Hongkong - Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen sind Chinas Präsident Xi Jinping und seine Frau Peng Liyuan am Donnerstag in einem Zug in Hongkong eingetroffen. Xi will am Freitag an den Jubiläumsfeiern zur Rückgabe der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong an China vor 25 Jahren teilnehmen. Mit der Reise in die chinesische Sonderverwaltungsregion hat er Festlandchina erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor mehr als zwei Jahren verlassen.

