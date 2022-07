Russen ziehen sich vor Odessa zurück - Kämpfe im Osten

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Russland greift im Osten der Ukraine weiter an, zieht sich aber im Südwesten des Landes von wichtigen Stellungen zurück. Die Frontstadt Lyssytschansk stand laut der ukrainischen Behörden am Donnerstag unter Dauerbeschuss russischer Kräfte. Man versuche weiter, die verbliebenen rund 15.000 Einwohner in Sicherheit zu bringen. Dagegen zogen sich die russischen Truppen von der Schlangeninsel im Schwarzen Meer vor Odessa zurück, die sie kurz nach Kriegsbeginn erobert hatten.

EU-Kommissar Gentiloni: Inflation geht wohl Ende 2022 zurück

Wien/Brüssel/Kiew (Kyjiw) - Die europaweit hochfliegende Inflation und die Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs sind heute bei den Treffen von EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni mit dem österreichischen Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und anschließend mit Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) im Fokus gestanden. "Die Inflation wird natürlich zurückgehen, aber nicht so bald", sagte Gentiloni im Anschluss an die Gespräche vor Journalisten in Wien.

Aufräumarbeiten in Kärntner Katastrophengebiet angelaufen

Treffen - Die Aufräumarbeiten in den von schweren Unwettern betroffenen Kärntner Gemeinden Treffen und Arriach sind am Donnerstag mit Unterstützung eines neu eingesetzten Katastrophenzugs der Feuerwehr wieder voll angelaufen. Der Fokus liegt auf der Wiederherstellung der wichtigsten Infrastruktur und der Versorgung der Bevölkerung. Die Stromversorgung könnte bis zum Abend wieder hergestellt werden, hieß es bei einer Pressekonferenz der Landesregierung am Vormittag in Treffen.

NIG empfiehlt vierten Stich ab 65 Jahren und Risikopersonen

Wien - Das nationale Impfgremium (NIG) empfiehlt nun auch schriftlich eine Corona-Auffrischungsimpfung, den vierten Stich, für Menschen ab 65 Jahren und Risikopersonen. Am Donnerstag wurde die aktualisierte Anwendungsempfehlung für die Corona-Schutzimpfung veröffentlicht. Eine allgemeine Empfehlung für einen vierten Stich für gesunde, immunkompetente Menschen im Alter von zwölf bis 64 Jahren haben die Expertinnen und Experten derzeit nicht ausgesprochen.

Stark erhöhtes Corona-Risiko im ganzen Land

Wien - Das Risiko einer Corona-Infektion vergrößert sich weiter. In allen Bundesländern ging zuletzt der Trend deutlich nach oben, ist aus dem - der APA vorliegenden - Arbeitsdokument der Ampel-Kommission ablesbar. Demnach gibt es auch in keinem Land mehr geringes Risiko, beschloss das Gremium am Donnerstag. Allerdings ist die Farbgebung mittlerweile mit Vorsicht zu genießen.

Corona-Medikamente sollen leichter verfügbar werden

Wien - Das Beratungsgremium Gecko empfiehlt, die Verfügbarkeit von Medikamenten gegen das Coronavirus zu erleichtern. In einem aktuellen Report spricht man sich beispielsweise für eine Vereinfachung der Ausgabe durch E-Rezept und direkte Ausgabe bei Hausärzten aus. Zudem sei eine Verfügbarkeit in Apotheken und Betreuungseinrichtungen anzustreben.

NATO-Norderweiterung wird am Dienstag offiziell beschlossen

Madrid/Helsinki/Stockholm - Die NATO will am Dienstag formell die Aufnahme von Finnland und Schweden in das Bündnis beschließen. Dann würden Vertreter der 30 Alliierten in Anwesenheit der Außenminister Finnlands und Schwedens die sogenannten Beitrittsprotokolle unterzeichnen, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag nach einem NATO-Gipfel in Madrid. US-Präsident Joe Biden betonte, dass das Bündnis "jeden Zentimeter des NATO-Gebiets verteidigen" werde.

Kein Schmerzensgeld für Germanwings-Hinterbliebene

Frankfurt - Hinterbliebene der Germanwings-Absturzopfer haben erneut in einem Prozess um zusätzliches Schmerzengeld eine Niederlage erlitten. Das Landgericht Frankfurt wies am Donnerstag mehrere Klagen gegen die Lufthansa ab. Die Richter argumentierten ähnlich wie bereits das Landgericht Essen und zuletzt im April 2021 das Oberlandesgericht Hamm. Danach war die Konzernmutter Lufthansa nicht für die flugmedizinischen Untersuchungen der Crew verantwortlich.

