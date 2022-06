"Große Freiheit" ist der große Sieger beim 12. Filmpreis

Grafenegg/Wien - Das Drama "Große Freiheit" von Sebastian Meise ist der große Gewinner des 12. Österreichischen Filmpreises, der am Donnerstag in Grafenegg verliehen wurde. Das homosexuelle Drama mit Georg Friedrich und Franz Rogowski holte sich den Hauptpreis als bester Film, Meise reklamierte die Regietrophäe für sich und der abwesende Friedrich die Darstellerwürdigung. Insgesamt konnte "Große Freiheit", 2021 bereits in Cannes prämiert, acht seiner zehn Nominierungen in Preise ummünzen.

Eklat im U-Ausschuss um Fleischmanns Vertrauensperson

Wien - Der Vertraute von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Gerald Fleischmann, hat sich am Donnerstag im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss mit Verweis auf laufende Ermittlungen höchst zugeknöpft gegeben. Zudem kam es zum Eklat: Die Vertrauensperson, Rechtsanwalt Klaus Ainedter, wurde wegen ständigen Eingreifens von den Fraktionen ausgeschlossen. Zuvor hatte der Chef des Umfrageinstituts Demox Aufträge von Ministerien verteidigt.

Koalition sieht SPÖ-Blockade bei Parteientransparenz

Wien - In den Fraktionsverhandlungen um die Neuregelung der Parteifinanzen tut sich die nächste Konfliktlinie auf. Die SPÖ verlange de facto die Absetzung von Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker, denn sie wolle die Funktion mit Inkrafttreten der Neuregelung sofort neu ausschreiben, kritisierten ÖVP und Grünen gegenüber der APA. Diese Bedingung habe man bei den Verhandlungen am Donnerstag entschieden abgelehnt. Die SPÖ bestätigte die Forderung, man wolle weiter verhandeln.

OStA-Chef Fuchs muss sich vor Gericht verantworten

Innsbruck/Wien - Der Leiter der Wiener Oberstaatsanwaltschaft (OStA), Johann Fuchs, muss sich am Freitag wegen des Verdachts der Verletzung des Amtsgeheimnisses und Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss am Innsbrucker Landesgericht verantworten. Fuchs soll laut Staatsanwaltschaft dem mittlerweile suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek Aktenteile unberechtigterweise weitergegeben und darüber im U-Ausschuss falsch ausgesagt haben.

Putin empfängt G20-Gastgeber Widodo in Moskau

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Der indonesische Präsident Joko Widodo fordert, russisches Düngemittel und ukrainischen Weizen wieder im vollem Umfang auf dem Weltmarkt anzubieten. Ansonsten werde sich die angespannte weltweite Lebensmittelversorgung nicht verbessern, sagte Widodo am Donnerstag in Moskau. Er ist derzeitiger Präsident der G20, der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer weltweit.

NATO-Norderweiterung wird am Dienstag offiziell beschlossen

Madrid/Helsinki/Stockholm - Die NATO will am Dienstag formell die Aufnahme von Finnland und Schweden in das Bündnis beschließen. Dann würden Vertreter der 30 Alliierten in Anwesenheit der Außenminister Finnlands und Schwedens die sogenannten Beitrittsprotokolle unterzeichnen, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag nach einem NATO-Gipfel in Madrid. US-Präsident Joe Biden betonte, dass das Bündnis "jeden Zentimeter des NATO-Gebiets verteidigen" werde.

