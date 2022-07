Tote bei Raketeneinschlag in Wohngebäude in Region Odessa

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Odessa - Bei einem russischen Raketenangriff sind in der südukrainischen Region Odessa nach ukrainischen Angaben mindestens zehn Menschen in einem Wohngebäude getötet worden. Der Sprecher der Regionalverwaltung von Odessa, Serhij Bratschuk, sagte in der Nacht auf Freitag, die Rakete sei von einem über dem Schwarzen Meer fliegenden Flugzeug aus abgefeuert worden. "Die Zahl der Toten bei dem Raketenangriff auf das Wohngebäude ist auf zehn gestiegen."

Schallenberg und Karner reisen nach Kairo und Ankara

Kairo/Ankara/Wien - Die illegale Migration und die geopolitischen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind die bestimmenden Themen einer Reise, die Außenminister Alexander Schallenberg und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) von Samstag bis Montag nach Ägypten und in die Türkei führt. In Ankara dürfte die jüngste ÖVP-Charmeoffensive gegenüber dem autokratischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan fortgesetzt werden.

"Große Freiheit" ist der große Sieger beim 12. Filmpreis

Grafenegg/Wien - Das Drama "Große Freiheit" von Sebastian Meise ist der große Gewinner des 12. Österreichischen Filmpreises, der am Donnerstag in Grafenegg verliehen wurde. Das homosexuelle Drama mit Georg Friedrich und Franz Rogowski holte sich den Hauptpreis als bester Film, Meise reklamierte die Regietrophäe für sich und der abwesende Friedrich die Darstellerwürdigung. Insgesamt konnte "Große Freiheit", 2021 bereits in Cannes prämiert, acht seiner zehn Nominierungen in Preise ummünzen.

Hongkong feiert 25. Jahrestag der Rückgabe an China

Hongkong - Mit einer Flaggenzeremonie haben in Hongkong die Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie 1997 an China begonnen. Bei einer Zeremonie im Victoria Hafen wurde die Hongkonger Flagge neben der chinesischen Nationalflagge gehisst. Das zweite Jahr in Folge marschierte die Ehrengarde der Hongkonger Polizei nicht nach britischer Art, sondern im chinesischen Stechschritt.

Mehr Parteientransparenz laut Experte auch ohne SPÖ

Wien - Sollte sich die SPÖ bei der Reform des Parteiengesetzes weiter querlegen und auf Abberufung und Wiederwahl von Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker beharren, könnte die Reform kommende Woche trotzdem beschlossen werden. Bis auf kleinere Abstriche brauche keines der Vorhaben wirklich eine Verfassungsmehrheit von zwei Dritteln der Abgeordneten, sagte Politikwissenschafter Hubert Sickinger auf APA-Anfrage. Ein Beschluss ohne breiten Konsens wäre bedauerlich, aber machbar.

OStA-Chef Fuchs muss sich vor Gericht verantworten

Innsbruck/Wien - Der Leiter der Wiener Oberstaatsanwaltschaft (OStA), Johann Fuchs, muss sich am Freitag wegen des Verdachts der Verletzung des Amtsgeheimnisses und Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss am Innsbrucker Landesgericht verantworten. Fuchs soll laut Staatsanwaltschaft dem mittlerweile suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek Aktenteile unberechtigterweise weitergegeben und darüber im U-Ausschuss falsch ausgesagt haben.

