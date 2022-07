Ehemalige Personenschützer Nehammers aus Cobra ausgeschieden

Wien - Jene zwei ehemalige Personenschützer von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), die nach ihrem Dienst betrunken einen Unfall verursacht hatten, sind aus der Spezialeinheit Cobra ausgeschieden. Beide seien in Polizeiinspektionen versetzt worden, sagte ein Sprecher des Regierungschefs der APA. Es handle sich dabei um dienstrechtliche Konsequenzen nach einem Disziplinarverfahren.

Russische Truppen fassen in Lyssytschansk Fuß

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Truppen sind in Lyssytschansk eingerückt. Der ukrainische Generalstab teilte am Sonntag mit, das sich die Russen im Raum Donezk darauf konzentrierten, "ihre Positionen in den Städten Lyssytschansk und Werchnjokamjanka zu festigen". Bei Explosionen in der russischen Stadt Belgorod nahe der Grenze zur Ukraine kamen unterdessen laut russischen Angeben drei Menschen ums Leben.

SPÖ in Sonntagsfrage deutlich vorn, ÖVP und FPÖ gleichauf

Wien - Die SPÖ liegt in der Sonntagsfrage deutlich vor der Kanzlerpartei ÖVP: Der aktuelle APA/ATV-"Österreich-Trend" weist für die Roten 29 Prozent aus, für die Türkisen nur mehr 22 Prozent. Sie liegen damit gleichauf mit der FPÖ. Das Zeugnis für die Bundesregierung fällt schlecht aus: Über zwei Drittel der Befragten (69 Prozent) sind mit der Arbeit der türkis-grünen Koalition nicht zufrieden.

Tirol-Wahl: Abwerzger stellt sich Wiederwahl als FPÖ-Obmann

Schwaz - Im Veranstaltungszentrum "SZentrum" in Schwaz hat Sonntagvormittag der Ordentliche Parteitag der Tiroler FPÖ begonnen - und damit der inoffizielle Startschuss zum Wahlkampf für die vorgezogene Landtagswahl am 25. September. Vor über 300 Delegierten stellt sich Landesparteiobmann Markus Abwerzger, der die Partei seit 2013 führt, erneut der Wiederwahl. Am Programm steht auch eine Rede von Bundesparteiobmann Herbert Kickl.

Stelzer fordert rasches Aus für Corona-Quarantäne

Wien/Linz - Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) fordert ein rasches Ende der bestehenden Quarantäne- und Absonderungsregelungen. Nach der Corona-Sommer-Welle werde eine Herbst-Welle kommen. "Wir müssen akzeptieren, dass Corona bleibt. Wir werden das nicht niederringen und verhindern können. Deshalb müssen wir damit leben, dass die Krankheit da ist", sagte Stelzer im APA-Interview.

Chinesische Industriestadt Wuxi verschärft Corona-Maßnahmen

Wuxi - In der chinesischen Industriemetropole Wuxi werden die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verschärft. Viele Einrichtungen in der Versorgungsinfrastruktur, darunter Geschäfte und Supermärkte, stellen den Betrieb ein, Restaurants verkaufen bis auf weiteres Speisen nur noch zum Mitnehmen. Die Behörden raten zudem zum Homeoffice. China verfolgt eine strenge Null-Covid-Politik. In Wuxi wurden zuletzt 31 Neuinfektionen gemeldet.

Mindestens 20 Tote bei Busunfall in Pakistan

Islamabad - Bei einem schweren Busunglück im Südwesten Pakistans sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus mit mehr als 30 männlichen Passagieren auf dem Weg von Islamabad nach Quetta sei am Sonntag in der Provinz Baluchistan in eine Schlucht gestürzt, sagte ein örtlicher Beamter. Die Unfallspuren wiesen darauf hin, dass der Fahrer zu schnell unterwegs war und auf der rutschigen Straße die Kontrolle verlor.

122 Mio. Euro Förderung für 289 Elektrobusse

Wien - Das Umweltministerium will die Anzahl der in Österreich zugelassenen Elektrobusse bis 2026 von derzeit 184 auf 682 fast vervierfachen, indem es einen großen Teil der Kosten dafür übernimmt. Im Rahmen des Förderprogramms "Emissionsfreie Busse und Infrastruktur" (EBIN) wurden Förderzusagen für zehn Projekte in sieben Bundesländern erteilt - für insgesamt 289 Busse gibt es rund 122 Mio. Euro Förderung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red