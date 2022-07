Moskau vermeldet Eroberung von Lyssytschansk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat nach Angaben von Verteidigungsminister Sergej Schoigu die einstige Großstadt Lyssytschansk im Osten der Ukraine eingenommen. Damit habe man nun die völlige Kontrolle über das Gebiet Luhansk, meldete Schoigu nach einem Bericht der Agentur Interfax am Sonntag an Präsident Wladimir Putin. Von ukrainischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Von unabhängiger Seite lassen sich Berichte aus den Kampfgebieten kaum überprüfen.

Zahl der aktiven Corona-Fälle steigt weiter an

Wien - Die Zahl der aktiv mit Corona infizierten Menschen in Österreich steigt weiter an. Derzeit laborieren 109.111 Personen an SARS-CoV-2, das sind wieder um 1.390 Fälle mehr als noch am Samstag, wie Gesundheits- und Innenministerium am Sonntag berichteten. 8.616 neue Infektionen wurden innerhalb eines Tages registriert. Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 7.093. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 770,5 auf 787,5. Fünf Todesfälle sind zu beklagen.

Stelzer fordert rasches Aus für Corona-Quarantäne

Wien/Linz - Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) fordert ein rasches Ende der bestehenden Quarantäne- und Absonderungsregelungen. Nach der Corona-Sommer-Welle werde eine Herbst-Welle kommen. "Wir müssen akzeptieren, dass Corona bleibt. Wir werden das nicht niederringen und verhindern können. Deshalb müssen wir damit leben, dass die Krankheit da ist", sagte Stelzer im APA-Interview.

Ehemalige Personenschützer Nehammers aus Cobra ausgeschieden

Wien - Jene zwei ehemalige Personenschützer von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), die nach ihrem Dienst betrunken einen Unfall verursacht hatten, sind aus der Spezialeinheit Cobra ausgeschieden. Beide seien in Polizeiinspektionen versetzt worden, sagte ein Sprecher des Regierungschefs der APA. Es handle sich dabei um dienstrechtliche Konsequenzen nach einem Disziplinarverfahren.

SPÖ in Sonntagsfrage deutlich vorn, ÖVP und FPÖ gleichauf

Wien - Die SPÖ liegt in der Sonntagsfrage deutlich vor der Kanzlerpartei ÖVP: Der aktuelle APA/ATV-"Österreich-Trend" weist für die Roten 29 Prozent aus, für die Türkisen nur mehr 22 Prozent. Sie liegen damit gleichauf mit der FPÖ. Das Zeugnis für die Bundesregierung fällt schlecht aus: Über zwei Drittel der Befragten (69 Prozent) sind mit der Arbeit der türkis-grünen Koalition nicht zufrieden.

Tirol-Wahl: Abwerzger beschwor herbe ÖVP-Niederlage

Schwaz - Im Veranstaltungszentrum "SZentrum" in Schwaz hat Sonntagvormittag der Ordentliche Parteitag der Tiroler FPÖ begonnen - und damit der inoffizielle Startschuss zum Wahlkampf für die vorgezogene Landtagswahl am 25. September. Landesparteichef Markus Abwerzger, der sich der Wiederwahl stellt, beschwor in seiner mehr als 30-minütigen Rede eine herbe ÖVP-Niederlage bei der Wahl. Nur dann könne das schwarze System überwunden werden, die FPÖ sei der einzige wahre Herausforderer.

Mann überlebt eine Woche lang in den Bergen Friauls

Udine - Die Feuerwehr in Friaul hat einen 31-jährigen Ingenieur aus der Provinz Udine gerettet, der eine Woche lang in Pulfero, im Gebirge unweit des Matajur-Bergs nahe der slowenischen Grenze vermisst war. Der erfahrene Alpinist war in eine 700 Meter tiefe Schlucht gestürzt, aus der er nicht allein emporsteigen konnte. Beim Sturz hatte er seinen Rucksack mit dem Handy und Proviant verloren.

Mindestens 20 Tote bei Busunfall in Pakistan

Islamabad - Bei einem schweren Busunglück im Südwesten Pakistans sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus mit mehr als 30 männlichen Passagieren auf dem Weg von Islamabad nach Quetta sei am Sonntag in der Provinz Baluchistan in eine Schlucht gestürzt, sagte ein örtlicher Beamter. Die Unfallspuren wiesen darauf hin, dass der Fahrer zu schnell unterwegs war und auf der rutschigen Straße die Kontrolle verlor.

