Moskau: Luhansk vollständig erobert - Kiew dementiert

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach wochenlangen Kämpfen haben russische Truppen nach eigener Darstellung die ostukrainische Bastion Lyssytschansk erobert und damit die Kontrolle über die gesamte Region Luhansk übernommen. Verteidigungsminister Sergej Schoigu informierte Präsident Wladimir Putin offiziellen Angaben zufolge am Sonntag darüber, dass das ganze Gebiet Luhansk "befreit" worden sei. Die Ukraine dementierte hingegen, dass Lyssytschansk von Russland erobert worden sei.

Erneut weniger als 100 Gigawattstunden Gas eingespeichert

Wien/Moskau - In Österreichs Gasspeicher sind erneut weniger als 100 Gigawattstunden (GWh) pro Tag geflossen. Für Freitag, den 1. Juli, weist die AGSI-Datenbank von Gas Infrastructure Europe (GIE) eine Speichermenge von 99,4 GWh aus. Damit erhöhte sich der Füllstand gegenüber dem Vortag nur geringfügig von 45,12 auf 45,20 Prozent. Es ist das zweite Mal binnen weniger Tage, dass weniger als 100 GWh pro Tag eingespeichert wurde. Am Dienstag, den 28. Juni, waren es nur 70 GWh.

Schallenberg: "EU-Sanktionen nicht an Nahrungskrise schuld"

Kairo/Ankara/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg hat am Sonntag bei seinem Besuch in Ägypten darauf gepocht, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine die wirtschaftlichen Probleme und die Nahrungsmittelkrise in der Region hervorrufe. Bei einer Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen Sameh Shoukry unterstrich der Außenmister seine These, wonach in Ägypten und Nordafrika das "russische Narrativ" vorherrsche, dass die EU-Sanktionen gegen Moskau dafür verantwortlich seien.

Strände am Roten Meer nach zwei Hai-Attacken gesperrt

Hurghada/Kufstein - In Ägypten vor der Küste von Sahl Hasheesh hat es am Freitag eine zweite tödliche Hai-Attacke gegeben. Das österreichische Außenministerium bestätigte gegenüber der APA einen Bericht der AFP, wonach eine weitere Frau dort von einem Raubtier tödlich verletzt wurde. Nach den Angriffen, bei der auch eine Österreicherin ums Leben gekommen ist, haben Verantwortliche der Provinz am Roten Meer mehrere Strände sperren lassen. Die Nationalität des zweiten Opfers ist nicht bekannt.

Starregisseur Peter Brook mit 97 Jahren verstorben

Paris - Die Theaterlegende Peter Brook ist tot: Der gebürtige Brite verstarb am Sonntag im Alter von 97 Jahren in seiner Wahlheimat Frankreich. Dies berichtet die AFP mit Verweis auf Brooks Umfeld. Der Regisseur war eine der prägenden Theaterfiguren des 20. Jahrhunderts, die mit ihren markanten Klassikerinszenierungen von Shakespeare bis Beckett und eigenwilligen Eigenkreationen wie dem neunstündigen Sanskritepos "Le Mahabharata" international Erfolge feierte.

Ehemalige Personenschützer Nehammers aus Cobra ausgeschieden

Wien - Jene zwei ehemalige Personenschützer von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), die nach ihrem Dienst betrunken einen Unfall verursacht hatten, sind aus der Spezialeinheit Cobra ausgeschieden. Beide seien in Polizeiinspektionen versetzt worden, sagte ein Sprecher des Regierungschefs der APA. Es handle sich dabei um dienstrechtliche Konsequenzen nach einem Disziplinarverfahren.

Fehlende Blutkonserven: Bundesregierung ruft zum Spenden auf

Wien - Weil in Österreich die Blutlagerstände ein dramatisches Tief erreicht haben, hat nun auch die Bundesregierung die Bevölkerung dringend zum Blutspenden aufgerufen. Etwa alle 90 Sekunden wird eine Konserve in Anspruch genommen und nun steuert Österreich in Richtung Blutnotstand. Das Österreichische Rote Kreuz bietet hierfür sowohl online als auch telefonisch für Angebote zur Anmeldung, hieß es in einer Aussendung.

Zahl der aktiven Corona-Fälle steigt weiter an

Wien - Die Zahl der aktiv mit Corona infizierten Menschen in Österreich steigt weiter an. Derzeit laborieren 109.111 Personen an SARS-CoV-2, das sind wieder um 1.390 Fälle mehr als noch am Samstag, wie Gesundheits- und Innenministerium am Sonntag berichteten. 8.616 neue Infektionen wurden innerhalb eines Tages registriert. Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 7.093. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 770,5 auf 787,5. Fünf Todesfälle sind zu beklagen.

