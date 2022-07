Ukrainische Armee verkündet Rückzug aus Lyssytschansk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainischen Streitkräfte mussten nach eigenen Angaben aus der Stadt Lyssytschansk abziehen. Eine weitere Verteidigung der Stadt hätte fatale Konsequenzen gehabt, teilte die Militärführung des Landes mit. Um das Leben der ukrainischen Soldaten zu retten, sei die Entscheidung zum Abzug getroffen worden. Lyssytschansk war die letzte ukrainische Festung in der Provinz Luhansk. Moskau hatte zuvor mitgeteilt, Luhansk vollständig erobert zu haben.

Erneut weniger als 100 Gigawattstunden Gas eingespeichert

Wien/Moskau - In Österreichs Gasspeicher sind erneut weniger als 100 Gigawattstunden (GWh) pro Tag geflossen. Für Freitag, den 1. Juli, weist die AGSI-Datenbank von Gas Infrastructure Europe (GIE) eine Speichermenge von 99,4 GWh aus. Damit erhöhte sich der Füllstand gegenüber dem Vortag nur geringfügig von 45,12 auf 45,20 Prozent. Es ist das zweite Mal binnen weniger Tage, dass weniger als 100 GWh pro Tag eingespeichert wurde. Am Dienstag, den 28. Juni, waren es nur 70 GWh.

Mehrere Opfer nach Schüssen in Einkaufszentrum in Kopenhagen

Kopenhagen - Nach Schüssen in einem Kopenhagener Einkaufszentrum hat die Polizei einen Menschen festgenommen. Derzeit könnten keine weiteren Angaben gemacht werden, twitterte die Polizei in der dänischen Hauptstadt am Sonntagabend. Zuvor hatte sie mitgeteilt, dass mehrere Menschen von Schüssen getroffen worden seien. Wie viele Menschen verletzt wurden und ob es Tote gibt, war zunächst unklar.

Sechs Tote bei Eisplatten-Bruch in den Dolomiten

Trient - Auf der Marmolada in der norditalienischen Region Trentino ist am Sonntag eine große Eisplatte abgebrochen und hat sechs Menschen in Tod gerissen. Ein Dutzend Menschen wurden verschüttet, nach weiteren möglichen Vermissten wird noch gesucht. Acht Menschen konnten bisher geborgen werden. Die Eisplatte löste sich laut Angaben des Bergrettungsdienstes in der Nähe von Punta Rocca, entlang der Aufstiegsroute zum Marmolada-Gipfel.

Tirols FPÖ-Chef Abwerzger mit 97,9 Prozent wiedergewählt

Schwaz - Etwas weniger als drei Monate vor der vorgezogenen Tiroler Landtagswahl am 25. September ist FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger am Sonntag am Landesparteitag in Schwaz mit 97,9 Prozent der Delegiertenstimmen wiedergewählt worden. Der 46-jährige Jurist führt die Landespartei seit dem Jahr 2013, es handelt sich um seine dritte Wiederwahl. Abwerzger beschwor eine herbe ÖVP-Schlappe, Bundesparteichef Herbert Kickl sah ihn als möglichen Landeshauptmann.

85-Jähriger in Vorarlberg getötet

Feldkirch - In Feldkirch ist in der Nacht auf Sonntag ein 85 Jahre alter, pflegebedürftiger Mann in seiner Wohnung durch mehrere Messerstiche so schwer verletzt worden, dass er kurze Zeit später verstarb. Nach Auskunft der Polizei konnte der dringend tatverdächtige 30 Jahre alte Sohn bis zum späten Nachmittag noch nicht einvernommen werden. Die Hintergründe der Tat waren deshalb vorerst noch völlig unklar.

Strände am Roten Meer nach zwei Hai-Attacken gesperrt

Hurghada/Kufstein - In Ägypten vor der Küste von Sahl Hasheesh hat es am Freitag eine zweite tödliche Hai-Attacke gegeben. Das österreichische Außenministerium bestätigte gegenüber der APA einen Bericht der AFP, wonach eine weitere Frau dort von einem Raubtier tödlich verletzt wurde. Nach den Angriffen, bei der auch eine Österreicherin ums Leben gekommen ist, haben Verantwortliche der Provinz am Roten Meer mehrere Strände sperren lassen. Die Nationalität des zweiten Opfers ist nicht bekannt.

Ehemalige Personenschützer Nehammers nicht mehr bei Cobra

Wien - Jene zwei ehemalige Personenschützer von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), die nach ihrem Dienst betrunken einen Unfall verursacht hatten, sind nicht mehr der Spezialeinheit Cobra zugeteilt. Sie versehen gegenwärtig auf ihren Stammdienststellen ihren Dienst, teilte das Innenministerium der APA mit. Es handle sich dabei um dienstrechtliche Konsequenzen, ein Disziplinarverfahren sei eingeleitet, aber noch nicht abgeschlossen.

