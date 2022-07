Drei Menschen in Kopenhagener Einkaufszentrum erschossen

Kopenhagen - Bei der Bluttat in einem Einkaufszentrum in Kopenhagen sind mindestens drei Menschen erschossen worden. Bei den Opfern handle es sich um einen Mann zwischen 40 und 50 Jahren und zwei junge Menschen, sagte der Polizeichef von Kopenhagen, S�ren Thomassen, in der Nacht auf Montag in der dänischen Hauptstadt. Drei weitere Menschen seien schwer verletzt und in kritischem Zustand. Die Polizei hat einen 22-jährigen Dänen festgenommen.

Russen rücken nach Einnahme von Lyssytschansk weiter vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach der Einnahme der einstigen Großstadt Lyssytschansk im Osten der Ukraine rücken die russischen Truppen auf das nächste Ziel vor, den Ballungsraum um Slowjansk. "In Richtung Slowjansk versuchen die Russen, die Kontrolle über die Ortschaften Bohorodytschne, Dolyna und Masaniwka herzustellen", teilte der ukrainische Generalstab am Montag mit. Die drei Ortschaften liegen weniger als 20 Kilometer im Norden und Nordosten von Slowjansk, südlich des Flusses Siwerskyj Donez.

Ukraine-Wiederaufbau-Konferenz im schweizerischen Lugano

Lugano - Am Montag und Dienstag findet im schweizerischen Lugano eine Wiederaufbau-Konferenz für die Ukraine statt. Die Regierung des kriegszerstörten Landes will dabei erstmals ihre Prioritäten für den Aufbauprozess präsentieren. An dem Treffen nehmen rund 40 potenzielle Geberländer ebenso wie internationale Organisationen und Finanzinstitutionen teil. Bereits im Vorfeld traf sich Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) mit dem ukrainischen Vize-Premier Mychajlo Fedorow.

Schallenberg und Karner treffen Amtskollegen in Ankara

Ankara/Wien/Kiew (Kyjiw) - Außenminister Alexander Schallenberg und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) sind am Montag in Ankara zu Gast. In der türkischen Hauptstadt dürfte die jüngste ÖVP-Charmeoffensive gegenüber der Regierung des autokratischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan fortgesetzt werden. Wie schon bei ihrem ihrem sonntägigen Besuch in Kairo stehen als Topthemen die illegale Migration und die geopolitischen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auf der Tagesagenda.

Urteil im Grasser-Steuerprozess könnte heute fallen

Wien - Im aktuellen Finanzstrafverfahren gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser könnte am heutigen Montag das Urteil im Wiener Straflandesgericht fallen. In dem Verfahren geht es um den Vorwurf der Steuerhinterziehung bei den Provisionen für Grassers Engagement bei Meinl International Power (MIP). Grasser und sein mitangeklagter Berater bestreiten den Vorwurf, es gilt die Unschuldsvermutung.

Schützenhöfer übergibt Landeshauptmann-Posten an Drexler

Graz - Der scheidende steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) übergibt am Montagvormittag in einer Sonderlandtagssitzung sein Amt an seinen designierten Nachfolger, Landesrat Christopher Drexler. Schützenhöfer (70), Wahlsieger der Landtagswahl vom November 2019, hatte dies am 3. Juni angekündigt. Der Koalitionspartner SPÖ wird Drexler mitwählen.

Schwere Überschwemmungen rund um Sydney

Sydney - Die australische Ostküste ist nach schweren Regenfällen erneut von massiven Überschwemmungen betroffen. Besonders schlimm ist die Situation im Großraum Sydney, wo es Montag früh (Ortszeit) einen Evakuierungsbefehl für 30.000 Menschen gab. Hunderte Anrainer hätten in der Nacht Hilfe angefordert, teilten die örtlichen Notdienste mit. Bürger in vielen weiteren Gebieten wurden aufgefordert, sich darauf vorzubereiten, ihre Häuser zu verlassen.

Prozess um Tötung von zwei Frauen in Wien

Wien - Ein 28-jähriger Mann muss sich heute, Montag, am Wiener Straflandesgericht wegen Doppelmordes sowie Mordversuchs verantworten. Der Somalier soll am 13. September 2021 in Favoriten seine Ex-Frau und deren Freundin erschlagen bzw. erstochen und einen weiteren Mann zu töten versucht haben. Auslöser für die Attacke mit einem Nudelholz war scheinbar ein Streit mit seiner Ex wegen SMS-Nachrichten.

