Österreichische Soldaten heil aus Mali zurück

Wien - Mit Ende Juni sind 64 Bundesheer-Soldaten der EU-Trainingsmission in Mali (EUTM) zurückgekehrt. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sprach am Montag in Wien von einem "beruhigenden Gefühl". Die Sicherheitslage hatte sich in dem westafrikanischen Land nach dem Abzug der französischen Soldaten, durch die russische Söldnertruppe Wagner und jihadistische Gruppen stark verschlechtert. Tanner betonte die Bereitschaft eines künftig wieder stärkeren Engagements Österreichs.

7.745 Corona-Neuinfektionen und mehr Spitalpatienten

Wien - Die Sommer-Coronawelle nimmt weiter an Fahrt auf. Seit Sonntag wurden laut den Ministerien 7.745 Neuinfektionen registriert. Covid-Toter wurde in den vergangenen 24 Stunden keiner registriert. Doch immer mehr Infizierte müssen in den Spitälern behandelt werden, allein seit Sonntag wurden 55 weitere Patientinnen und Patienten aufgenommen. Nunmehr liegen wieder 929 Infizierte in den Krankenhäusern, 51 davon auf Intensivstationen, um eine Person mehr als am Vortag.

Schallenberg nach Festsetzung von russischem Frachter empört

Ankara - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat nach der Festsetzung eines unter russischer Flagge fahrenden Schiffs mit ukrainischem Getreide harsche Kritik an Moskau geübt. Es handle sich bei dem mutmaßlichen Schmuggel um ein "unglaublich schamloses Vorgehen" der russischen Seite, so Schallenberg am Montag zu Beginn eines Besuchs in Ankara, wo das Thema der Vermeidung einer humanitären Katastrophe als Folge von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine ein Großthema sein wird.

Russen rücken nach Einnahme von Lyssytschansk weiter vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach der Einnahme der einstigen Großstadt Lyssytschansk im Osten der Ukraine rücken die russischen Truppen auf das nächste Ziel vor, den Ballungsraum um Slowjansk. "In Richtung Slowjansk versuchen die Russen, die Kontrolle über die Ortschaften Bohorodytschne, Dolyna und Masaniwka herzustellen", teilte der ukrainische Generalstab am Montag mit. Die drei Ortschaften liegen weniger als 20 Kilometer im Norden und Nordosten von Slowjansk, südlich des Flusses Siwerskyj Donez.

85-Jähriger in Vorarlberg erstochen - Weiter vieles unklar

Feldkirch - Nach der Tötung eines 85-jährigen Mannes in Feldkirch in der Nacht auf Sonntag sind die Ermittler nach wie vor mit der Aufklärung beschäftigt. Der tatverdächtige Sohn, der den pflegebedürftigen Senior durch mehrere Messerstiche tödlich verletzt haben soll, habe aufgrund seiner schlechten psychischen Verfassung nach wie vor nicht einvernommen werden können. Es sei offen, ob eine Befragung am Montag möglich sein werde, so ein Polizeisprecher.

Klimarat präsentierte Empfehlungen

Wien - Der Klimarat der Bürgerinnen und Bürger hat am Montag das Ergebnis seiner Arbeit präsentiert. 100 zufällig ausgewählte Menschen hatten seit dem 15. Jänner an sechs Wochenenden in zehn Arbeitsgruppen eine Vielzahl an möglichen Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität im Jahr 2040 erarbeitet. 15 Wissenschaftler und ein Moderationsteam begleiteten den Prozess. Die Ergebnisse werden am Nachmittag der Bundesregierung übergeben.

Urteil im Grasser-Steuerprozess könnte heute fallen

Wien - Im aktuellen Finanzstrafverfahren gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser könnte am heutigen Montag das Urteil im Wiener Straflandesgericht fallen. In dem Verfahren geht es um den Vorwurf der Steuerhinterziehung bei den Provisionen für Grassers Engagement bei Meinl International Power (MIP). Grasser und sein mitangeklagter Berater bestreiten den Vorwurf, es gilt die Unschuldsvermutung.

Hygiene Austria-Masken - Geld für weitere Betroffene

Wien/Lenzing - Nach dem FFP2-"Maskenskandal" rund um Hygiene Austria, bei dem der Maskenhersteller aus China importierte Masken als "Made in Austria" umetikettiert und verkauft haben soll, gibt es nun eine Einigung zwischen Arbeiterkammer, Palmers und Hygiene Austria. 453 Betroffene, die diese Masken gekauft haben, bekommen im Schnitt 70 Euro retour. Alternativ sieht der außergerichtliche Vergleich vor, für jede alte Maske zwei neue FFP2-Masken aus österreichischer Produktion einzutauschen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red