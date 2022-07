Drexler vom steirischen Landtag zum neuen LH gewählt

Graz - Christopher Drexler (ÖVP) ist am Montag bei einer Sonderlandtagssitzung mit den Stimmen von 32 der 46 anwesenden Mandatare zum neuen LH der Steiermark und zum Nachfolger von Hermann Schützenhöfer (ÖVP) gewählt worden. 14 Abgeordnete stimmten gegen ihn. SPÖ und ÖVP kommen zusammen auf 30 Mandatare, somit haben auch zwei Abgeordnete, die nicht der Koalition angehören, für Drexler gestimmt. Dieser nahm die Wahl an. Glückwünsche kamen u. a. von Bundeskanzler Karl Nehammer.

Schallenberg nach Festsetzung von russischem Frachter empört

Ankara - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat nach der Festsetzung eines unter russischer Flagge fahrenden Schiffs mit ukrainischem Getreide harsche Kritik an Moskau geübt. Es handle sich bei dem mutmaßlichen Schmuggel um ein "unglaublich schamloses Vorgehen" der russischen Seite, so Schallenberg am Montag zu Beginn eines Besuchs in Ankara, wo das Thema der Vermeidung einer humanitären Katastrophe als Folge von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine ein Großthema sein wird.

Russen rücken nach Einnahme von Lyssytschansk weiter vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach der Einnahme der einstigen Großstadt Lyssytschansk im Osten der Ukraine rücken die russischen Truppen auf das nächste Ziel vor, den Ballungsraum um Slowjansk. "In Richtung Slowjansk versuchen die Russen, die Kontrolle über die Ortschaften Bohorodytschne, Dolyna und Masaniwka herzustellen", teilte der ukrainische Generalstab am Montag mit. Die drei Ortschaften liegen weniger als 20 Kilometer im Norden und Nordosten von Slowjansk, südlich des Flusses Siwerskyj Donez.

Klimarat präsentierte Empfehlungen

Wien - Der Klimarat der Bürgerinnen und Bürger hat am Montag das Ergebnis seiner Arbeit präsentiert. 100 zufällig ausgewählte Menschen hatten seit dem 15. Jänner an sechs Wochenenden in zehn Arbeitsgruppen eine Vielzahl an möglichen Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität im Jahr 2040 erarbeitet. 15 Wissenschafter und ein Moderationsteam begleiteten den Prozess. Die Ergebnisse werden am Nachmittag der Bundesregierung übergeben.

Sechs Tote und 19 Vermisste nach Eissturz in den Dolomiten

Trient - Nachdem ein Gletscherbruch an der Marmolata (Marmolada) in den Alpen des norditalienischen Trentino mindestens sechs Menschen in den Tod gerissen hat, sind bis Montagfrüh vier Opfer identifiziert worden. Dabei handelt es sich um drei Italiener, darunter zwei Bergführer aus der Region Venetien, und einen Tschechen. Ein Mann und eine Frau müssen noch identifiziert werden. Rund 19 Personen, die sich am Unglücksort aufhielten, werden noch gesucht.

7.745 Corona-Neuinfektionen und mehr Spitalpatienten

Wien - Die Sommer-Coronawelle nimmt weiter an Fahrt auf. Seit Sonntag wurden laut den Ministerien 7.745 Neuinfektionen registriert. Covid-Toter wurde in den vergangenen 24 Stunden keiner registriert. Doch immer mehr Infizierte müssen in den Spitälern behandelt werden, allein seit Sonntag wurden 55 weitere Patientinnen und Patienten aufgenommen. Nunmehr liegen wieder 929 Infizierte in den Krankenhäusern, 51 davon auf Intensivstationen, um eine Person mehr als am Vortag.

Österreichische Soldaten heil aus Mali zurück

Wien - Mit Ende Juni sind 64 Bundesheer-Soldaten der EU-Trainingsmission in Mali (EUTM) zurückgekehrt. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sprach am Montag in Wien von einem "beruhigenden Gefühl". Die Sicherheitslage hatte sich in dem westafrikanischen Land nach dem Abzug der französischen Soldaten, durch die russische Söldnertruppe Wagner und jihadistische Gruppen stark verschlechtert. Tanner betonte die Bereitschaft eines künftig wieder stärkeren Engagements Österreichs.

Hackerangriff: Daten von einer Milliarde Chinesen gestohlen

Shanghai - Ein Hacker ist nach eigenen Angaben bei einem Angriff auf die Polizeidatenbank in Shanghai an die persönlichen Informationen von einer Milliarde Chinesen gelangt. Im vergangenen Jahr sei die Datenbank kompromittiert worden, hieß es in dem Beitrag des anonymen Internetnutzers "ChinaDan" auf dem Hackerforum Breach Forums. Unter den Informationen seien Namen, Adressen, Geburtsorte, Mobilfunk- und Ausweisnummern sowie polizeiliche Angaben zu Straffällen.

