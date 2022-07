Drexler vom steirischen Landtag zum neuen LH gewählt

Graz - Christopher Drexler (ÖVP) ist am Montag bei einer Sonderlandtagssitzung mit den Stimmen von 32 der 46 anwesenden Mandatare zum neuen LH der Steiermark und zum Nachfolger von Hermann Schützenhöfer (ÖVP) gewählt worden. 14 Abgeordnete stimmten gegen ihn. SPÖ und ÖVP kommen zusammen auf 30 Mandatare, somit haben auch zwei Abgeordnete, die nicht der Koalition angehören, für Drexler gestimmt. Dieser nahm die Wahl an. Glückwünsche kamen u. a. von Bundeskanzler Karl Nehammer.

Österreicher unter Vermissten nach Eissturz in den Dolomiten

Trient - Unter den noch 15 Vermissten nach dem Gletscherbruch an der Marmolata (Marmolada) in den italienischen Dolomiten ist auch ein Österreicher. Der Betroffene zählt zu den ausländischen Gesuchten, die Mehrzahl sind aber Italiener, teilten die Rettungseinheiten am Montag mit. Wie die APA in Rom erfuhr, wird vermutet, dass der Österreicher nicht an der Unglücksstelle unterwegs war. So lange kein Kontakt besteht, gilt er jedoch als vermisst. Bisher wurden acht Leichen geborgen.

SPÖ signalisiert Zustimmung zum Parteiengesetz

Wien - Die SPÖ hat in den Verhandlungen über die Novelle zum Parteiengesetz ihre Zustimmung signalisiert. Trotz Kritik an Lücken und Schwächen des Gesetzes wolle man die Stärkung der Rechnungshof-Kontrollrechte ermöglichen, hieß es am Montag unmittelbar vor Beginn des Verfassungsausschusses. Von der Forderung, die Funktion der Rechnungshofspitze mit Inkrafttreten der Neuregelung neu auszuschreiben, sind die Sozialdemokraten abgerückt.

Italien vor Verabschiedung von Plan gegen Wasserknappheit

Rom - Die italienische Regierung um Premier Mario Draghi will wegen der Wasserknappheit und der anhaltenden Dürre den Ausnahmezustand ausrufen. Am Montagabend sei dazu ein Treffen des Ministerrates geplant, hieß es aus dem Amtssitz von Ministerpräsident Mario Draghi. Die Regierung will demnach den Notstand für die Gegenden ausrufen, die am stärksten von der Dürre betroffen sind.

Schallenberg nach Festsetzung von russischem Frachter empört

Ankara - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat nach der Festsetzung eines unter russischer Flagge fahrenden Schiffs mit ukrainischem Getreide harsche Kritik an Moskau geübt. Es handle sich bei dem mutmaßlichen Schmuggel um ein "unglaublich schamloses Vorgehen" der russischen Seite, so Schallenberg am Montag zu Beginn eines Besuchs in Ankara, wo das Thema der Vermeidung einer humanitären Katastrophe als Folge von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine ein Großthema sein wird.

EU-Förderbank schlägt 100 Mrd. Euro-Paket für Ukraine vor

Lugano - Zum Wiederaufbau der Ukraine will die Europäische Investitionsbank ein ähnliches Hilfsprogramm wie schon in der Coronakrise auflegen, das bis zu 100 Milliarden Euro aufbringen soll. Die EU-Förderbank will ihren Vorschlag im Tagesverlauf auf einer Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine im schweizerischen Lugano vorlegen, an der unter anderem auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal teilnehmen.

Moskau: "Spezial-Operation" in der Ukraine wird fortgesetzt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach der Eroberung der strategisch wichtigen Stadt Lyssytschansk im ostukrainischen Gebiet Luhansk hat Russland die Fortsetzung der Kämpfe in anderen Teilen des Nachbarlandes angekündigt. "Die Streitkräfte der Russischen Föderation setzen die militärische Spezial-Operation fort", sagte Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Montag bei einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin. In Moskau wird der Krieg gegen die Ukraine offiziell als "Spezial-Operation" bezeichnet.

Klimarat präsentierte Empfehlungen

Wien - Der Klimarat der Bürgerinnen und Bürger hat am Montag das Ergebnis seiner Arbeit präsentiert. 100 zufällig ausgewählte Menschen hatten seit dem 15. Jänner an sechs Wochenenden in zehn Arbeitsgruppen eine Vielzahl an möglichen Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität im Jahr 2040 erarbeitet. 15 Wissenschafter und ein Moderationsteam begleiteten den Prozess. Die Ergebnisse werden am Nachmittag der Bundesregierung übergeben.

