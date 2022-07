Angreifer von Kopenhagen vorsätzlicher Tötung beschuldigt

Kopenhagen - Nach einem Amoklauf in Kopenhagen mit drei Toten rätseln die Ermittler über das Motiv. Der beschuldigte 22-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt. Ihm wird vorgeworfen, in einem Einkaufszentrum im Süden der Stadt am Sonntagabend drei Menschen getötet und vier schwer verletzt zu haben. Der Däne soll den Angriff allein verübt haben. Es gebe keine Hinweise auf ein terroristisches Motiv. Regierungschefin Mette Frederiksen sprach vom "schlimmsten Alptraum" für ihr Land.

Neue Töne in Ankara: Haben mit Österreich kein Problem

Ankara - "Wir haben mit Österreich kein Problem." Dass der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu dies seinem "Freund Alexander" am Montag in Ankara vor versammelter Presse ausrichtete, war signifikant für die neuen Töne, die zwischen der Türkei und Wien neuerdings angeschlagen werden. Sein Amtskollege Alexander Schallenberg (ÖVP) erwähnte nach dem Treffen zwar, dass man nicht immer "einer Meinung" sei. Dies müsse dann aber mittels eines Dialogs auf Augenhöhe ausdiskutiert werden.

EU-Förderbank schlägt 100 Mrd. Euro-Paket für Ukraine vor

Lugano - Zum Wiederaufbau der Ukraine will die Europäische Investitionsbank ein ähnliches Hilfsprogramm wie schon in der Coronakrise auflegen, das bis zu 100 Milliarden Euro aufbringen soll. Die EU-Förderbank will ihren Vorschlag im Tagesverlauf auf einer Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine im schweizerischen Lugano vorlegen, an der unter anderem auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal teilnehmen.

Drexler vom steirischen Landtag zum neuen LH gewählt

Graz - Christopher Drexler (ÖVP) ist am Montag bei einer Sonderlandtagssitzung mit den Stimmen von 32 der 46 anwesenden Mandatare zum neuen LH der Steiermark und zum Nachfolger von Hermann Schützenhöfer (ÖVP) gewählt worden. 14 Abgeordnete stimmten gegen ihn. SPÖ und ÖVP kommen zusammen auf 30 Mandatare, somit haben auch zwei Abgeordnete, die nicht der Koalition angehören, für Drexler gestimmt. Dieser nahm die Wahl an. Glückwünsche kamen u. a. von Bundeskanzler Karl Nehammer.

Österreicher unter Vermissten nach Eissturz in den Dolomiten

Trient - Unter den am Montagnachmittag noch 15 Vermissten nach dem Gletscherbruch an der Marmolata (Marmolada) in den italienischen Dolomiten ist laut Rettungsangaben auch ein Österreicher. Der Betroffene zählt demnach zu den ausländischen Gesuchten, die Mehrzahl sind Italiener. Wie die APA aus diplomatischen Kreisen in Rom und vom Außenministerium in Wien erfuhr, wird jedoch vermutet, dass der Österreicher nicht an der Unglücksstelle unterwegs war. Bisher sind acht Leichen geborgen.

SPÖ signalisiert Zustimmung zum Parteiengesetz

Wien - Die SPÖ hat in den Verhandlungen über die Novelle zum Parteiengesetz ihre Zustimmung signalisiert. Trotz Kritik an Lücken und Schwächen des Gesetzes wolle man die Stärkung der Rechnungshof-Kontrollrechte ermöglichen, hieß es am Montag unmittelbar vor Beginn des Verfassungsausschusses. Von der Forderung, die Funktion der Rechnungshofspitze mit Inkrafttreten der Neuregelung neu auszuschreiben, sind die Sozialdemokraten abgerückt.

Klimarat präsentierte Empfehlungen

Wien - Der Klimarat der Bürgerinnen und Bürger hat am Montag das Ergebnis seiner Arbeit präsentiert und der Regierung überreicht. 100 zufällig ausgewählte Menschen hatten seit Jänner in Arbeitsgruppen mögliche Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität im Jahr 2040 erarbeitet. Die Ergebnisse wurden am Nachmittag Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) übergeben.

85-Jähriger in Vorarlberg erstochen - Weiter vieles unklar

Feldkirch - Nach der Tötung eines 85-jährigen Mannes in Feldkirch in der Nacht auf Sonntag sind die Ermittler nach wie vor mit der Aufklärung beschäftigt. Der tatverdächtige Sohn, der den pflegebedürftigen Senior durch mehrere Messerstiche tödlich verletzt haben soll, habe aufgrund seiner schlechten psychischen Verfassung nach wie vor nicht einvernommen werden können. Es sei offen, ob eine Befragung am Montag möglich sein werde, so ein Polizeisprecher.

Wiener Börse tendiert am Montag im Verlauf fester, ATX +0,9 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Montag im Verlauf mit Gewinnen gezeigt. Positive Vorgaben aus Übersee ließen Rezessionsängste, die durch die straffere geldpolitische Haltung der Notenbanken aufgekommen waren, in den Hintergrund rücken. In den USA wird feiertagsbedingt nicht gehandelt, weswegen Impulse am Nachmittag wohl ausbleiben dürften. Der ATX notierte um kurz nach 14 Uhr um 0,9 Prozent höher bei 2.890,22 Einheiten.

