Angreifer von Kopenhagen vorsätzlicher Tötung beschuldigt

Kopenhagen - Nach einem Amoklauf in Kopenhagen mit drei Toten rätseln die Ermittler über das Motiv. Der beschuldigte 22-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt. Ihm wird vorgeworfen, in einem Einkaufszentrum im Süden der Stadt am Sonntagabend drei Menschen getötet und vier schwer verletzt zu haben. Der Däne soll den Angriff allein verübt haben. Es gebe keine Hinweise auf ein terroristisches Motiv. Regierungschefin Mette Frederiksen sprach vom "schlimmsten Alptraum" für ihr Land.

Neue Töne in Ankara: Haben mit Österreich kein Problem

Ankara - "Wir haben mit Österreich kein Problem." Dass der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu dies seinem "Freund Alexander" am Montag in Ankara vor versammelter Presse ausrichtete, war signifikant für die neuen Töne, die zwischen der Türkei und Wien neuerdings angeschlagen werden. Sein Amtskollege Alexander Schallenberg (ÖVP) erwähnte nach dem Treffen zwar, dass man nicht immer "einer Meinung" sei. Dies müsse dann aber mittels eines Dialogs auf Augenhöhe ausdiskutiert werden.

Kasachstan bietet Europa Hilfe bei Energieversorgung an

Nur-Sultan (Astana)/Brüssel - Der Präsident der Ex-Sowjetrepublik Kasachstan in Zentralasien, Kassym-Schomart Tokajew, hat der EU Öl- und Gaslieferungen in Aussicht gestellt. "Kasachstan ist bereit, sein Kohlenwasserstoffpotenzial zu nutzen, um die Lage auf den Märkten der Welt und Europas zu stabilisieren", zitierte ihn sein Pressedienst nach einem Telefonat mit EU-Ratspräsident Charles Michel am Montag.

Drexler vom steirischen Landtag zum neuen LH gewählt

Graz - Christopher Drexler (ÖVP) ist am Montag bei einer Sonderlandtagssitzung mit den Stimmen von 32 der 46 anwesenden Mandatare zum neuen LH der Steiermark und zum Nachfolger von Hermann Schützenhöfer (ÖVP) gewählt worden. 14 Abgeordnete stimmten gegen ihn. SPÖ und ÖVP kommen zusammen auf 30 Mandatare, somit haben auch zwei Abgeordnete, die nicht der Koalition angehören, für Drexler gestimmt. Dieser nahm die Wahl an. Glückwünsche kamen u. a. von Bundeskanzler Karl Nehammer.

Österreicher nach Eissturz in den Dolomiten wohlauf

Trient - Ein nach dem Gletscherbruch an der Marmolata (Marmolada) in den italienischen Dolomiten als vermisst gemeldeter Österreicher ist nach Angaben des Außenministeriums in Wien wohlauf. Ursprünglich war der 63-jährige Niederösterreicher am Montagnachmittag als einer von 15 Vermissten angesehen worden, die Rettung hatte ihn demnach zu den ausländischen Gesuchten gezählt, die Mehrzahl sind Italiener. Kurze Zeit später gab das Außenministerium Entwarnung.

SPÖ signalisiert Zustimmung zum Parteiengesetz

Wien - Die SPÖ hat in den Verhandlungen über die Novelle zum Parteiengesetz ihre Zustimmung signalisiert. Trotz Kritik an Lücken und Schwächen des Gesetzes wolle man die Stärkung der Rechnungshof-Kontrollrechte ermöglichen, hieß es am Montag unmittelbar vor Beginn des Verfassungsausschusses. Von der Forderung, die Funktion der Rechnungshofspitze mit Inkrafttreten der Neuregelung neu auszuschreiben, sind die Sozialdemokraten abgerückt.

Betriebe bekommen nicht-russisches Gas gefördert

Wien - Unternehmen, die Gas nicht aus Russland kaufen, sondern es aus anderen Quellen nach Österreich bringen und hierzulande nutzen, bekommen einen Teil der Mehrkosten dafür zurückerstattet. Das geht aus einer Aussendung des Klimaschutzministeriums am Montag hervor. Ziel ist es, die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern. Die Maßnahme wurde im Rahmen des Gasdiversifizierungsgesetztes beschlossen und gilt bis Jahresende. Zunächst sind 100 Mio. Euro dafür vorgesehen.

Waldbrände in Griechenland, Kroatien und Albanien

Athen/Tirana/Zagreb - Im Südosten Europas nimmt die Zahl der Waldbrände zu. In Griechenland tobten die Flammen von Sonntag auf Montag unter anderem im Norden der Halbinsel Peloponnes. Mehrere Ortschaften wurden vorsorglich evakuiert. Die griechische Feuerwehr meldet rund 100 Brandfälle pro Tag. Im vergangenen Jahr verbrannten nach einer massiven Hitzewelle und Trockenheit landesweit Zehntausende Hektar Wald. Auch in Kroatien und Albanien gab es Waldbrände.

