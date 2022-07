Drexler legte in der Hofburg Gelübde ab

Graz - Die Steiermark hat einen neuen Landeshauptmann: Christopher Drexler (ÖVP) wurde Montagvormittag im Landtag gewählt und gleich am Abend in der Wiener Hofburg von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Drexler wurde von seiner Frau, seiner Mutter und seinen Töchtern samt Partnern begleitet. Von Regierungsseite waren Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und der Steirer Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) anwesend.

Österreicher nach Eissturz in den Dolomiten wohlauf

Trient - Ein nach dem Gletscherbruch an der Marmolata (Marmolada) in den italienischen Dolomiten als vermisst gemeldeter Österreicher ist nach Angaben des Außenministeriums in Wien wohlauf. Ursprünglich war der 63-jährige Niederösterreicher am Montagnachmittag als einer von 15 Vermissten angesehen worden, die Rettung hatte ihn demnach zu den ausländischen Gesuchten gezählt, die Mehrzahl sind Italiener. Kurze Zeit später gab das Außenministerium Entwarnung.

Lebenslang für brutale Tötung von zwei Frauen in Wien

Wien - Der 29-jährige Somalier, der im September 2021 zwei Frauen brutal getötet hat, ist am Montag bei seinem Prozess am Wiener Landesgericht wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Die Geschworenen sahen es einstimmig als gegeben an, dass der Mann seine Ex-Frau sowie deren Freundin in Tötungsabsicht mit einem Nudelwalker und einem Messer attackierte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Freispruch für Ex-Finanzminister Grasser im Steuerprozess

Wien - Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser ist heute in seinem Steuerprozess freigesprochen worden. Sein mitangeklagter Steuerberater erhielt ebenfalls einen Freispruch. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht", so Richter Michael Tolstiuk bei der Urteilsverkündung. Ein Vorsatz der Steuerhinterziehung sei nicht ersichtlich gewesen, so der Richter. Das Verfahren lief seit 13. Juni unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Wiener Straflandesgericht.

SPÖ liefert für Parteiengesetz Zweidrittelmehrheit

Wien - Die Novelle zum Parteiengesetz hat im Verfassungsausschuss die von den Regierungsparteien angestrebte Zweidrittelmehrheit erhalten. Die SPÖ stimmte dafür, die NEOS zwar nicht, sie unterstützten aber einen Antrag der Regierungsparteien für ein Spendenverbot an Parteiakademien und Klubs. Einzig die FPÖ zeigte sich komplett ablehnend. ÖVP und Grüne sind erfreut und lobten sich gegenseitig für die konstruktiven Verhandlungen, aber auch die Gespräche mit Teilen der Opposition.

Zwei Tote nach Schüssen bei US-Parade in Chicago

Chicago - Bei einer Parade zum US-Nationalfeiertag sind in einem wohlhabenden Vorort von Chicago am Montag Schüsse gefallen. Unbestätigten ersten Medienberichten zufolge sollen mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen sein. Der Sender WGN TV berief sich auf Polizeikreise. Demnach gab es zudem mehrere Verletzte, ein Verdächtiger sei auf der Flucht. Das Sheriff-Büro von Lake County rief auf Twitter dazu auf, die Region Highland Park zu meiden.

Ukraine will Wiederaufbau mit russischem Geld

Lugano - Die ukrainische Regierung will den Wiederaufbau ihres kriegszerstörten Landes zu einem großen Teil mit russischem Geld finanzieren. Nötig seien nach Schätzungen mindestens 750 Milliarden Dollar (knapp 720 Milliarden Euro), sagte Regierungschef Denys Schmyhal am Montag bei der ersten großen Wiederaufbau-Konferenz in Lugano in der Schweiz. Der Wiederaufbau sei eine "gemeinsame Aufgabe der zivilisierten Welt", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj per Videoschaltung.

Klimarat präsentierte Empfehlungen

Wien - Der Klimarat der Bürgerinnen und Bürger hat am Montag das Ergebnis seiner Arbeit präsentiert und der Regierung überreicht. 100 zufällig ausgewählte Menschen hatten seit Jänner in Arbeitsgruppen mögliche Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität im Jahr 2040 erarbeitet. Die Ergebnisse wurden am Nachmittag Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) übergeben.

