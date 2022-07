Sechs Tote nach Schüssen bei Feiertags-Parade in Chicago

Chicago - Ein Schütze hat bei einer Parade anlässlich des Nationalfeiertags in den USA in einem Vorort von Chicago das Feuer eröffnet und mindestens sechs Menschen getötet. Der leitende Polizist am Tatort, Chris O'Neill, sagte, 24 Verletzte seien am Montag in Highland Park im Bundesstaat Illinois in Krankenhäuser gebracht worden. Der Schütze, ein junger Weißer im Alter zwischen rund 18 und 20 Jahren, sei zunächst nicht gefasst worden. Am Tatort sei eine Waffe gefunden worden.

NATO-Erweiterung für Finnland und Schweden wird beschlossen

Brüssel - Im Hauptquartier der NATO in Brüssel sollen an diesem Dienstag die für die Aufnahme von Schweden und Finnland notwendigen Beitrittsprotokolle unterzeichnet werden. An der Zeremonie am Vormittag (10.00 Uhr) sind Vertreter aller 30 Mitgliedstaaten beteiligt. Mit der Unterzeichnung der Beitrittsprotokolle ermächtigen die Regierungen der NATO-Länder den Generalsekretär des Bündnisses, Jens Stoltenberg, Schweden und Finnland offiziell zur Mitgliedschaft einzuladen.

Regierung berät zur Lage der Gas-Einspeicherungen

Wien - Nachdem die Gas-Einspeicherungen zuletzt deutlich zurückgegangen sind, berät die Bundesregierung am Dienstag über die aktuelle Lage und das weitere Vorgehen. Dabei steht auch die Ausrufung der zweiten Stufe des Gas-Notfallplans, der Alarmstufe, im Raum. Ziel der Regierung ist, die Speicher bis zum Beginn der Heizsaison auf 80 Prozent zu füllen. Dazu müssten bis dahin noch mehr als 32.000 GWh Gas eingespeichert werden.

Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Lugano geht zu Ende

Wien/Lugano/Kiew (Kyjiw) - Im Schweizerischen Lugano geht am Dienstag die zweitägige Ukraine-Wiederaufbaukonferenz zu Ende. Von österreichischer Seite nimmt Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) daran teil. Ziel der Konferenz ist es, einen umfassenden und systematischen Plan zum Wiederaufbau der kriegsgebeutelten Ukraine und deren Entwicklung auszuarbeiten sowie einen Plan zur Aufbietung und zum Einsatz weiterer Geldmittel.

Moskau: "Spezial-Operation" in der Ukraine wird fortgesetzt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach der Eroberung der strategisch wichtigen Stadt Lyssytschansk im ostukrainischen Gebiet Luhansk hat Russland die Fortsetzung der Kämpfe in anderen Teilen des Nachbarlandes angekündigt. "Die Streitkräfte der Russischen Föderation setzen die militärische Spezial-Operation fort", sagte Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Montag bei einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin. Der ukrainische Generalstab berichtete von vermehrten Kämpfen im Donezker Gebiet.

Italien beschließt Dürre-Notstand in fünf Regionen

Rom - Die italienische Regierung um Premier Mario Draghi hat am Montagabend den Ausnahmezustand wegen der Wasserknappheit in fünf norditalienischen Regionen ausgerufen. 35 Millionen Euro zur Eingrenzung der negativen Auswirkungen der seit Monaten anhaltenden Dürre werden für die Regionen Piemont, Lombardei, Venetien, Friaul Julisch Venetien und Emilia Romagna locker gemacht, wie es nach einer Ministerratssitzung hieß.

Dutzende Tote bei Massaker in Äthiopien

Mekelle (Tigray)/Addis Abeba - Bei einer Attacke von vermutlich Rebellen sind in Äthiopien Augenzeugen zufolge Dutzende Zivilisten getötet worden. Premierminister Abiy Ahmed bestätigte den Angriff von Montag in der Region Oromia in sozialen Medien, nannte aber keine Opferzahlen. "Die meisten der Opfer sind Frauen und Kinder. Sie haben jeden getötet, den sie finden konnten", sagte der Augenzeuge Abadu Hassen. Die Opfer seien vor allem der Volksgruppe der Amharerer zuzurechnen.

Drei Jahre Haft für Wiener CEU-Studenten in Ägypten

Wien/Kairo - Ahmed Samir Santawy - Student der in Wien ansässigen Central European University - ist am Montag in Kairo zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Das teilte Amnesty International Österreich (AI) am Montag mit. Das ägyptische Notstandsgericht für Staatssicherheit befand Santawy laut Amnesty der "Verbreitung von Falschnachrichten in sozialen Medien" für schuldig. Der aus Ägypten stammende Masterstudent Santawy wurde am Tag der Urteilsverkündung 31 Jahre alt.

