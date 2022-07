Verdächtiger nach tödlichen Schüssen in Chicago gefasst

Chicago - Nach dem tödlichen Schussattentat bei einer Parade zum US-Nationalfeiertag ist der Verdächtige gefasst worden, wie die Behörden in einer Pressekonferenz am Montagabend (Ortszeit) erklärten. Der Schütze hatte bei der Parade das Feuer eröffnet und mindestens sechs Menschen getötet. Er wurde demnach von einem Beamten aus Nord-Chicago bei einer Verkehrskontrolle entdeckt, floh und wurde nach einer kurzen Verfolgungsjagd gestoppt.

NATO-Erweiterung für Finnland und Schweden wird beschlossen

Brüssel - Im Hauptquartier der NATO in Brüssel sollen an diesem Dienstag die für die Aufnahme von Schweden und Finnland notwendigen Beitrittsprotokolle unterzeichnet werden. An der Zeremonie am Vormittag (10.00 Uhr) sind Vertreter aller 30 Mitgliedstaaten beteiligt. Mit der Unterzeichnung der Beitrittsprotokolle ermächtigen die Regierungen der NATO-Länder den Generalsekretär des Bündnisses, Jens Stoltenberg, Schweden und Finnland offiziell zur Mitgliedschaft einzuladen.

Regierung berät zur Lage der Gas-Einspeicherungen

Wien - Nachdem die Gas-Einspeicherungen zuletzt deutlich zurückgegangen sind, berät die Bundesregierung am Dienstag über die aktuelle Lage und das weitere Vorgehen. Dabei steht auch die Ausrufung der zweiten Stufe des Gas-Notfallplans, der Alarmstufe, im Raum. Ziel der Regierung ist, die Speicher bis zum Beginn der Heizsaison auf 80 Prozent zu füllen. Dazu müssten bis dahin noch mehr als 32.000 GWh Gas eingespeichert werden.

Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Lugano geht zu Ende

Wien/Lugano/Kiew (Kyjiw) - Im Schweizerischen Lugano geht am Dienstag die zweitägige Ukraine-Wiederaufbaukonferenz zu Ende. Von österreichischer Seite nimmt Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) daran teil. Ziel der Konferenz ist es, einen umfassenden und systematischen Plan zum Wiederaufbau der kriegsgebeutelten Ukraine auszuarbeiten, einen Plan zur Aufbietung und zum Einsatz weiterer Geldmittel.

Italien beschließt Dürre-Notstand in fünf Regionen

Rom - Die italienische Regierung um Premier Mario Draghi hat am Montagabend den Ausnahmezustand wegen der Wasserknappheit in fünf norditalienischen Regionen ausgerufen. 35 Millionen Euro zur Eingrenzung der negativen Auswirkungen der seit Monaten anhaltenden Dürre werden für die Regionen Piemont, Lombardei, Venetien, Friaul Julisch Venetien und Emilia Romagna locker gemacht, wie es nach einer Ministerratssitzung hieß.

Streik bedroht Norwegens Gasproduktion

Oslo - Die norwegischen Öl- und Gasarbeiter haben inmitten der Sorgen um die Gasversorgung Europas die Arbeit niedergelegt. "Der Streik hat begonnen", sagte Audun Ingvartsen, Vorsitzender der Gewerkschaft Lederne, am Montagabend. Die Öl- und Gasproduktion werde infolge der Arbeitsniederlegung am Dienstag um 89.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (boepd) gedrosselt, wovon 27.500 boepd auf die Gasproduktion entfielen, teilte der norwegische Energiekonzern Equinor mit.

