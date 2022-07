Verdächtiger nach tödlichen Schüssen in Chicago gefasst

Chicago - Nach dem tödlichen Schussattentat bei einer Parade zum US-Nationalfeiertag ist der Verdächtige gefasst worden, wie die Behörden in einer Pressekonferenz am Montagabend (Ortszeit) erklärten. Der Schütze hatte bei der Parade das Feuer eröffnet und mindestens sechs Menschen getötet. Er wurde demnach von einem Beamten aus Nord-Chicago bei einer Verkehrskontrolle entdeckt, floh und wurde nach einer kurzen Verfolgungsjagd gestoppt.

Streik bedroht Norwegens Gasproduktion

Oslo - Die norwegischen Öl- und Gasarbeiter haben inmitten der Sorgen um die Gasversorgung Europas die Arbeit niedergelegt. "Der Streik hat begonnen", sagte Audun Ingvartsen, Vorsitzender der Gewerkschaft Lederne, am Montagabend. Die Öl- und Gasproduktion werde infolge der Arbeitsniederlegung am Dienstag um 89.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (boepd) gedrosselt, wovon 27.500 boepd auf die Gasproduktion entfielen, teilte der norwegische Energiekonzern Equinor mit.

Regierung berät zur Lage der Gas-Einspeicherungen

Wien - Nachdem die Gas-Einspeicherungen zuletzt deutlich zurückgegangen sind, berät die Bundesregierung am Dienstag über die aktuelle Lage und das weitere Vorgehen. Dabei steht auch die Ausrufung der zweiten Stufe des Gas-Notfallplans, der Alarmstufe, im Raum. Ziel der Regierung ist, die Speicher bis zum Beginn der Heizsaison auf 80 Prozent zu füllen. Dazu müssten bis dahin noch mehr als 32.000 GWh Gas eingespeichert werden.

Trockenheit - Neusiedler See wird immer seichter

Neusiedl am See - Im Schlamm stecken gebliebene Fähren und Schilder mit der Aufschrift "niedriger Wasserstand", die die Badegäste davon abhalten sollen, hineinzuspringen: Der Neusiedler See ist derzeit seicht wie schon lange nicht. Mit 115,09 Meter über Adria liegt der Wasserstand nur noch vier Zentimeter über dem historisch tiefsten Wert - seit Aufzeichnungsbeginn 1965 - im September 2003, sagte Christian Sailer vom Hauptreferat Wasserwirtschaft des Landes Burgenland im Gespräch mit der APA.

Scholz berät mit Macron in Paris über weiteren Ukraine-Kurs

Paris/Berlin/Kiew (Kyjiw) - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich am Montagabend zu Beratungen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris getroffen. Wichtigstes Thema des Arbeitsessens war die deutsch-französische Abstimmung über das weitere Vorgehen im Ukraine-Krieg und die weitere Unterstützung für das Land, wie der �lys�epalast am Abend mitteilte.

Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Lugano geht zu Ende

Wien/Lugano/Kiew (Kyjiw) - Im Schweizerischen Lugano geht am Dienstag die zweitägige Ukraine-Wiederaufbaukonferenz zu Ende. Von österreichischer Seite nimmt Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) daran teil. Ziel der Konferenz ist es, einen umfassenden und systematischen Plan zum Wiederaufbau der kriegsgebeutelten Ukraine auszuarbeiten, einen Plan zur Aufbietung und zum Einsatz weiterer Geldmittel.

