NATO-Erweiterung für Finnland und Schweden eingeleitet

Brüssel - Die NATO hat den Ratifizierungsprozess für den Beitritt Finnlands und Schwedens eingeleitet. Die Botschafter der 30 NATO-Staaten unterzeichneten am Dienstag in Brüssel die Beitrittsprotokolle für die beiden Länder. "Dies ist ein guter Tag für Finnland und Schweden und ein guter Tag für die NATO", sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg. Schweden und Finnland hatten als Reaktion auf den Ukraine-Krieg nach jahrzehntelanger militärischer Bündnisneutralität den Beitritt beantragt.

Europa leidet auf Nordhalbkugel am stärksten an Hitzewellen

Potsdam - Europa ist auf der gesamten Nordhalbkugel am deutlichsten von stärkeren Hitzewellen betroffen. Hitzewellen über Europa nahmen drei- bis viermal schneller zu als in den übrigen nördlichen mittleren Breitengraden wie etwa in den USA oder Kanada, wie das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) am Dienstag mitteilte. Diese extremen Hitzeperioden hängen mit doppelten Jetstreams und ihrer zunehmenden Verweildauer über Eurasien zusammen - und sie werden weiter zunehmen.

22-jähriger Jäger in Kärnten von Blitz getötet

Frantschach-St. Gertraud - Ein 22-jähriger Jäger ist in der Nacht auf Dienstag in der Kärntner Gemeinde Frantschach-Sankt Gertraud (Bezirk Wolfsberg) ums Leben gekommen. Wie Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg gegenüber dem ORF Kärnten sagte, dürfte er von einem Blitz erschlagen worden sein. In der Nacht gab es Unwetter. Angehörige erstatteten Anzeige, nachdem der 22-Jährige von der Jagd, zu der er am Montagabend aufgebrochen war, nicht zurückkehrte.

Werder-Tweet: FPÖ fordert Löschung, Ultimatum bis 14. Juli

Innsbruck/Zell am Ziller/Bremen - Nach dem Tweet des deutschen Fußball-Bundesligisten Werder Bremen über eine Veranstaltung der FPÖ im Zillertal ("Klare Kante gegen Nazis") legt die Partei nun nach einer am Montag erfolgten Klagedrohung nach. In einem Schreiben an die Werder-Verantwortlichen forderte Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger die sofortige Löschung des Tweets, eine öffentliche Entschuldigung bzw. Distanzierung sowie eine finanzielle Entschädigung in Höhe von 10.000 Euro, wie es gegenüber der APA hieß.

Ukraine-Konferenz beschließt Prinzipien für Wiederaufbau

Lugano/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat sich mit internationalen Partnern auf sieben Prinzipien für den Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes geeinigt. "Dies ist der Beginn eines langen Prozesses", sagte der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis, Gastgeber der Konferenz mit rund 1.000 Teilnehmern in Lugano im Kanton Tessin. Von österreichischer Seite nahm Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) daran teil.

Regierung berät zur Lage der Gas-Einspeicherungen

Wien - Nachdem die Gas-Einspeicherungen zuletzt deutlich zurückgegangen sind, berät die Bundesregierung heute, Dienstag, über die aktuelle Lage und das weitere Vorgehen. Für 14.00 Uhr sind Pressestatements von Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) und E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch geplant. Am Abend, um 18.00 Uhr, tagt der Nationale Sicherheitsrat, wie das Kanzleramt von Kanzler Karl Nehammer bestätigte. Die FPÖ hatte dessen Einberufung beantragt.

Koalitionsparteien weiten Pflege-Gehaltzuschuss aus

Wien - ÖVP und Grüne werden im kommenden Plenum den Zuschuss für Gehaltserhöhungen im Pflegepaket von 520 auf 570 Millionen erhöhen. Damit können nun auch - wie in der Begutachtung gefordert - Heimhilfen und Behindertenbegleiter bedacht werden, betonten ÖVP-Klubobmann August Wöginger und Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

9.831 Corona-Neuinfektionen und sieben weitere Todesopfer

Wien - Die Infektionszahlen in der derzeitigen Sommer-Coronawelle steigen weiter. Am Dienstag meldeten die Ministerien 9.831 neue Fälle binnen 24 Stunden. Außerdem wurden sieben weitere Todesopfer registriert. Auch in den Spitälern steigt die Zahl der infizierten Patientinnen und Patienten weiter an. Allein am Montag mussten 53 Covid-19-Erkrankte neu aufgenommen werden, fünf davon auf Intensivstationen. Insgesamt benötigten bereit 982 Infizierte eine stationäre Versorgung.

