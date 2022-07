Unternehmen sollen von Gas auf Öl umrüsten

Wien - Vor dem Hintergrund zuletzt gesunkener Gas-Speicherraten hat am Vormittag das Krisengremium der Regierung zur aktuellen Situation getagt. Danach bleibt Österreich zwar vorerst weiter in der Frühwarnstufe, Großverbrauchern wird jedoch angeordnet, soweit wie möglich auf alternative Energieträger - vor allem Erdöl - umzurüsten. Außerdem appelliert die Regierung an die Bevölkerung, sich auf die kommende Heizsaison vorzubereiten und beim Einsparen von Strom und Gas mitzuhelfen.

NATO ebnet mit Beitrittsprotokollen Weg für Norderweiterung

Brüssel - Die NATO hat einen weiteren entscheidenden Schritt zur Aufnahme von Schweden und Finnland absolviert. Die Botschafter der 30 Bündnisstaaten unterzeichneten am Dienstag im Hauptquartier in Brüssel in Anwesenheit der Außenminister der beiden nordischen Länder die Beitrittsprotokolle. Diese müssen nun nur noch die nationalen Ratifizierungsprozesse durchlaufen, um wirksam zu werden. Danach können Schweden und Finnland offiziell dem Verteidigungsbündnis beitreten.

Slowjansk unter "massivem" russischen Beschuss - Tote

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach der Einnahme der Region Luhansk hat die russische Armee das wichtige Regionalzentrum Slowjansk im benachbarten Donezk ins Visier genommen. "Slowjansk! Massives Bombardement der Stadt. Im Zentrum, im Norden. Alle in die Luftschutzkeller", schrieb Bürgermeister Wadym Liach auf Facebook. Die Polizei berichtete von mindestens einer Toten und mehreren Verletzten bei einem Angriff auf einen Markt.

Ukraine-Konferenz beschließt Prinzipien für Wiederaufbau

Lugano/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mit einem Versprechen zur rigorosen Bekämpfung von Korruption ist die erste große Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in der Schweiz zu Ende gegangen. Die Regierung aus Kiew und Vertreter von Geberländern, internationalen Organisationen und Finanzinstituten einigten sich in der "Erklärung von Lugano" auf sieben Grundprinzipien. Nach Großbritannien im nächsten Jahr will Deutschland die Wiederaufbaukonferenz 2024 ausrichten.

Gletscherbruch in den Dolomiten: Noch acht Vermisste

Trient - Die italienischen Rettungskräfte suchen nach der tödlichen Gletscher-Lawine in den Dolomiten weiter nach Vermissten. Ihre Zahl hat sich inzwischen auf acht verringert, nachdem einige als vermisst gemeldete Personen kontaktiert werden konnten. Sieben Todesopfer und acht Verletzte lautet die vorläufige Bilanz des Unglücks. Von den Toten wurden bisher drei Italiener aus der norditalienischen Provinz Vicenza identifiziert, darunter ein 52-jähriger Bergführer.

EU-Parlament für strengere Regeln für Internetplattformen

Straßburg/EU-weit/Brüssel - Auf Tech-Riesen wie Facebook, Google, Amazon und Apple kommen strengere Regeln in der EU zu. Das Europaparlament hat am Dienstag zwei Gesetze mit großer Mehrheit verabschiedet, die für eine verschärfte Aufsicht von Online-Plattformen und mehr Verbraucherschutz sorgen sollen. Begrüßt wurden die Beschlüsse von EU-Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) sowie den EU-Abgeordneten von ÖVP, SPÖ und NEOS, Kritik kam hingegen von der FPÖ.

Dürren und Brände nehmen in Südeuropa kein Ende

Madrid/Lissabon/Athen - Für Südeuropa zeichnet sich ein harter Sommer ab. In Spanien herrscht bereits Wassermangel, weil die Trockenheit die Pegel vieler Stauseen sinken lässt. In Portugal ist von der schlimmsten Dürre seit 20 Jahren die Rede. Italiens Regierung hat für fünf Regionen des Landes den Dürre-Notstand verhängt, um sie so mit Geld und Hilfsmitteln unterstützen zu können. Und in Griechenland zählte die Feuerwehr binnen einer Woche 311 Waldbrände und warnte vor anhaltend hoher Brandgefahr.

Koalitionsparteien weiten Pflege-Gehaltzuschuss aus

Wien - ÖVP und Grüne werden im kommenden Plenum den Zuschuss für Gehaltserhöhungen im Pflegepaket von 520 auf 570 Millionen erhöhen. Damit können nun auch - wie in der Begutachtung gefordert - Heimhilfen und Behindertenbegleiter bedacht werden, betonten ÖVP-Klubobmann August Wöginger und Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Wiener Börse gibt deutlich nach, ATX verliert 2,5 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag stark nachgegeben. Der ATX fiel bis knapp vor 15 Uhr um 2,53 Prozent auf 2.796,32 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es deutlich nach unten. Der Euro fiel gleichzeitig unter 1,030 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2002. Marktbeobachter erklärten die Verluste mit den weiter kursierenden Zins- und Konjunkturängsten. Die am Vormittag gemeldeten Wirtschaftsdaten untermauerten dieses Bild.

