Unternehmen sollen von Gas auf Öl umrüsten

Wien - Vor dem Hintergrund zuletzt gesunkener Gas-Speicherraten hat am Vormittag das Krisengremium der Regierung zur aktuellen Situation getagt. Danach bleibt Österreich zwar vorerst weiter in der Frühwarnstufe, Großverbrauchern wird jedoch angeordnet, soweit wie möglich auf alternative Energieträger - vor allem Erdöl - umzurüsten. Außerdem appelliert die Regierung an die Bevölkerung beim Einsparen von Strom und Gas mitzuhelfen. Am Abend tagte auch der Nationale Sicherheitsrat.

Teuerung dominiert Auftakt des Parlamentskehraus

Wien - Der Nationalrat startet am Mittwoch seinen dreitägigen Kehraus, der in mehr als fünfzig Debatten gut 40 Gesetzesbeschlüsse bringen wird. Tag eins steht im Zeichen der Teuerung. Gleich zu Beginn in der "Aktuellen Stunde" will die ÖVP bereits beschlossene Maßnahmen noch einmal feiern, während die SPÖ in einem "Dringlichen Antrag" am Nachmittag u.a. die Forderung nach einer Regulierung der Strompreise erhebt.

Tote durch "massiven" russischen Beschuss in Slowjansk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Streitkräfte sind am Dienstag in der ukrainischen Donbass-Region weiter vorgerückt und haben dabei insbesondere die Stadt Slowjansk ins Visier genommen. Bürgermeister Wadym Liach meldete "massiven" russischen Beschuss in der ostukrainischen Stadt. Mindestens zwei Menschen wurden dabei nach ukrainischen Angaben getötet. Der russische Angriff auf Slowjansk in der Provinz Donezk richtete sich laut dem Bürgermeister gegen den zentralen Markt der Stadt.

Ukraine-Konferenz beschließt Prinzipien für Wiederaufbau

Lugano/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mit einem Versprechen zur rigorosen Bekämpfung von Korruption ist die erste große Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in der Schweiz zu Ende gegangen. Die Regierung aus Kiew und Vertreter von Geberländern, internationalen Organisationen und Finanzinstituten einigten sich in der "Erklärung von Lugano" auf sieben Grundprinzipien. Nach Großbritannien im nächsten Jahr will Deutschland die Wiederaufbaukonferenz 2024 ausrichten.

Gletscherbruch in den Dolomiten: Noch fünf Vermisste

Trient - Die italienischen Rettungskräfte suchen nach der tödlichen Gletscher-Lawine in den Dolomiten weiter nach Vermissten. Ihre Zahl hat sich inzwischen auf fünf verringert, nachdem einige als vermisst gemeldete Personen kontaktiert werden konnten. So setzten sich vier gesuchte Tschechen mit den Rettungseinheiten in Verbindung, auch weitere drei vermisste italienische Alpinisten befanden sich nicht am Unglücksort und sind wohlauf.

Regierungskrise nach Minister-Rücktritten in London

London - Der britische Premierminister Boris Johnson kämpft nach dem Rücktritt von zwei wichtigen Ministern so stark wie nie zuvor um sein politisches Überleben. Begleitet von scharfer Kritik an dem Regierungschef legten am Dienstag zunächst Gesundheitsminister Sajid Javid und nur Minuten später auch Finanzminister Rishi Sunak ihre Ämter nieder. Beide nahmen dabei vor allem den Führungsstil des 58-Jährigen ins Visier. Damit ist das Land in eine schwere Regierungskrise gestürzt.

Mann nach Messerattacke auf Kärntnerin vor Gericht

Klagenfurt - Weil er im Jänner eine 62-jährige Frau auf offener Straße mit einem Messer attackiert hatte, steht ein 28-jähriger Mann am Mittwoch in Klagenfurt vor Gericht. Ein Geschworenensenat entscheidet, ob der gebürtige Armenier in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen wird. Der Mann leidet an einer psychischen Störung, er ist laut Gutachten zurechnungsunfähig. Die Verhandlung unter dem Vorsitz von Richterin Sabine Roßmann ist bis Nachmittag anberaumt.

Prozess in Linz nach tödlichem Verkehrsunfall

Niederwaldkirchen/Linz - Ein 50-Jähriger, der am 1. April im Mühlviertel einen tödlichen Unfall verursacht haben soll, muss sich am Mittwoch wegen grob fahrlässiger Tötung vor dem Landesgericht Linz verantworten. Er soll bei mehreren riskanten Überholvorgängen andere Verkehrsteilnehmer gerammt haben. Das letzte dieser Manöver kostete einer 28-Jährigen das Leben: Sie wurde mit ihrem Wagen gegen einen entgegenkommenden Bus geschleudert. Ein Urteil wird für Mittwoch erwartet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red