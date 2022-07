EU-Parlament für Atomkraft als "grüne" Investition

EU-weit/Brüssel/Straßburg - Das EU-Parlament hat gegen die Einstufung von Gas und Atomkraft unter gewissen Bedingungen als klimafreundliche Investition keinen Einspruch erhoben. Von den anwesenden EU-Abgeordneten votierten am Mittwoch in Straßburg 328 gegen das Vorhaben, die sogenannte Taxonomie zu blockieren. 278 stimmten dafür und 33 enthielten sich. Damit dürfte die Regelung Anfang 2023 In Kraft treten. Österreich hat in diesem Fall eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) angekündigt.

Gewessler mahnt Nachbarländer bei Maut und BBT-Zulauf

Innsbruck/Rom - Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) zeigt sich unzufrieden mit dem Vorankommen in Sachen höherer Lkw-Maut auf der Brennerstrecke, um dem überbordenden Transitverkehr in Tirol Herr zu werden. Die EU-Kommission lade zwar zu Gesprächen ein, der Fortschritt sei aber bisher leider "überschaubar", sagte Gewessler im APA-Interview. Hier gebe es noch "großen Widerstand aus Italien". In Sachen Brennerbasistunnel-Nordzulauf mahnte die Ministerin mehr Tempo von Deutschland ein.

Hitzige Teuerungs-Debatte im Nationalrat

Wien - Untergriffig ist der Parlamentskehraus gestartet. SPÖ und ÖVP lieferten sich am Mittwoch im Nationalrat zwei betont unfreundliche Teuerungsdebatten. Auch Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) zeigte sich von der Regierungsbank aus angriffig und hielt der SPÖ Panikmache und Hysterie vor. Die Sozialdemokraten hatten davon einen "Dringlichen Antrag" für eine Strompreis-Deckel eingebracht.

Russland kappt Öltransit von Kasachstan Richtung Westen

Nowosibirsk/Wien - Ein für den Export von kasachischem Öl bestimmtes Terminal im Schwarzen Meer muss auf Beschluss eines Gerichts in Südrussland für 30 Tage seinen Betrieb einstellen, wie die Nachrichtenagentur Interfax in der Nacht zum Mittwoch berichtete. Zuletzt hatte es zwischen Russland und der benachbarten zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik wegen des Ukrainekriegs Unstimmigkeiten gegeben. Kasachstan ist Österreichs größter Erdöllieferant, die OMV und die Regierung beruhigen jedoch.

12.529 Neuinfektionen sind höchster Wert seit Anfang April

Wien - In 24 Stunden sind in Österreich 12.529 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden (Stand Mittwoch 9.30 Uhr). Das sind etwas mehr als Mitte vergangener Woche und der höchste Wert seit 14.085 Fällen am 8. April. Elf Covid-Tote kamen innerhalb eines Tages hinzu. Im Krankenhaus liegen 958 Personen, 24 weniger als am Vortag, aber 102 mehr als vor einer Woche. 58 Betroffene werden auf Intensivstationen betreut, plus zwei zum Dienstag und elf mehr zur Vorwoche.

Keine Fahrlässigkeit bei Gletscherbruch in den Dolomiten

Trient - Nach der Gletscher-Lawine in den Dolomiten sind am Mittwoch drei weitere Tote geborgen worden. Mit Hilfe von Drohnen wurden die Leichen der Alpinisten lokalisiert und geborgen, die alle vermutlich derselben Seilschaft angehört hatten. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf zehn. Zwei Personen gelten noch als vermisst, acht Menschen wurden verletzt. Der zuständige Oberstaatsanwalt von Trient, Sandro Raimondi, schließt indes Fahrlässigkeit als Ursache der Tragödie aus.

Schwere Kämpfe bei russischer Großoffensive auf Donezk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei ihrer Großoffensive auf die ostukrainische Region Donzek liefern sich russische Truppen schwere Kämpfe mit ukrainischen Soldaten. Am Rande der von Russland bereits eingenommenen Nachbarregion Luhansk werde erbittert gekämpft, sagte der dortige ukrainische Gouverneur Serhij Hajdaj am Mittwoch im Fernsehen. Die ukrainischen Truppen haben nach eigenen Angaben einen Angriff des russischen Militärs im Gebiet Donbass im Osten der Ukraine zurückgeschlagen.

2022 heißestes Jahr aller Zeiten in Italien

Rom - Das Jahr 2022 wird in Italien als heißestes Jahr aller Zeiten in Erinnerung bleiben, mit einer Temperatur, die sogar 0,76 Grad über dem historischen Durchschnitt liegt. Die Niederschläge sind um 45 Prozent gegenüber dem Mittel der vergangenen Jahre zurückgegangen, geht aus Angaben des italienischen Bauernverbands Coldiretti von Mittwoch hervor. Die deutlichste klimatische Abweichung in diesem Jahr hatte der Juni, als die Temperatur um 2,88 Grad höher lag als im Durchschnitt.

