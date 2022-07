Hitzige Teuerungs-Debatte im Nationalrat

Wien - Untergriffig ist der Parlamentskehraus gestartet. SPÖ und ÖVP lieferten sich am Mittwoch im Nationalrat zwei betont unfreundliche Teuerungsdebatten. Auch Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) zeigte sich von der Regierungsbank aus angriffig und hielt der SPÖ Panikmache und Hysterie vor. Die Sozialdemokraten hatten davor einen "Dringlichen Antrag" für eine Strompreis-Deckel eingebracht, der allerdings nur Unterstützung der FPÖ fand.

EU-Parlament für Atomkraft als "grüne" Investition

EU-weit/Brüssel/Straßburg - Das EU-Parlament hat gegen die Einstufung von Gas und Atomkraft unter gewissen Bedingungen als klimafreundliche Investition keinen Einspruch erhoben. Von den anwesenden EU-Abgeordneten votierten am Mittwoch in Straßburg 328 gegen das Vorhaben, die sogenannte Taxonomie zu blockieren. 278 stimmten dafür und 33 enthielten sich. Damit dürfte die Regelung Anfang 2023 In Kraft treten. Österreich hat in diesem Fall eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) angekündigt.

UNO-Bericht: Zahl der Hungernden weltweit deutlich gestiegen

New York - Krieg, Klima und die Corona-Pandemie: Die Zahl der weltweit an Hunger leidenden Menschen ist laut Schätzungen der Vereinten Nationen (UN) im vergangenen Jahr wegen zahlreicher Krisen weiter gestiegen. 2021 waren im Mittel etwa 768 Millionen Menschen von Hunger betroffen, rund 46 Millionen mehr als im Vorjahr, wie es im jährlichen Bericht zur weltweiten Versorgungslage hieß, der am Mittwoch in New York vorgestellt wurde.

Weitere Kabinettsmitglieder laut Medien gegen Johnson

London - Der britische Premier Boris Johnson verliert immer mehr an Rückhalt in der eigenen Regierung. Wie Medien am Mittwoch berichteten, wollte eine Delegation aus mehreren Kabinettsmitgliedern dem konservativen Premier noch am Abend im Regierungssitz den Rücktritt nahelegen. Darunter soll unter anderem der erst am Dienstag berufene Finanzminister Nadhim Zahawi sein. Sein Vorgänger Rishi Sunak hatte nur Stunden zuvor das Amt aus Protest gegen Johnsons Führungsstil niedergelegt.

Keine Fahrlässigkeit bei Gletscherbruch in den Dolomiten

Trient - Nach der Gletscher-Lawine in den Dolomiten sind am Mittwoch zwei weitere Tote geborgen worden. Mit Hilfe von Drohnen wurden die Leichen der Alpinisten lokalisiert und geborgen, die alle vermutlich derselben Seilschaft angehört hatten. Bei den Leichen dürfte es sich um Männer handeln. Anfangs hatten die Rettungsmannschaften noch von drei geborgenen Leichen berichtet, die Zahl wurde jedoch vom Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti auf zwei zurückgestuft.

Einweisung nach Messerattacke auf Kärntnerin

Klagenfurt - Weil er im Jänner eine 62-Jährige in Klagenfurt auf offener Straße mit einem Messer attackiert hat, wird ein 29-jähriger Mann in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Der Armenier hatte der ihm unbekannten Frau dutzende Stiche in Kopf, Hals und Schultern versetzt, sie überlebte den Angriff. Der 29-Jährige leidet an paranoider Schizophrenie, die Staatsanwaltschaft hatte die Unterbringung beantragt. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.

Schwere Kämpfe bei russischer Großoffensive auf Donezk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Ukraine-Krieg haben sich die Kämpfe am Mittwoch weiter auf den Osten des Landes konzentriert. Das ukrainische Militär meldete, es sei an mehreren Orten gelungen, den russischen Vormarsch in dem Gebiet Donbass zu stoppen. Russland zerstörte nach eigenen Angaben zwei US-Raketenwerfer vom Typ Himars. Medienberichten zufolge hat die Ukraine bisher vier Himars-Systeme bekommen.

2022 heißestes Jahr aller Zeiten in Italien

Rom - Das Jahr 2022 wird in Italien als heißestes Jahr aller Zeiten in Erinnerung bleiben, mit einer Temperatur, die sogar 0,76 Grad über dem historischen Durchschnitt liegt. Die Niederschläge sind um 45 Prozent gegenüber dem Mittel der vergangenen Jahre zurückgegangen, geht aus Angaben des italienischen Bauernverbands Coldiretti von Mittwoch hervor. Die deutlichste klimatische Abweichung in diesem Jahr hatte der Juni, als die Temperatur um 2,88 Grad höher lag als im Durchschnitt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red