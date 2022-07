Pflegereform kommt, Impfpflicht geht

Wien - Die Abgeordneten des Nationalrats erwartet am Donnerstag der wohl interessanteste Tag des Parlamentskehraus. Mit einer Pflegereform wird vor allem mehr Geld in das System gepumpt. Für die Landwirtschaft relevant ist die langfristige Abschaffung der Vollspaltenböden für Schweine. Dazu erhält der Rechnungshof zusätzliche Einschauungsrechte bei den Parteien und wird die Impfpflicht abgeschafft.

ÖFB-Auswahl verliert EM-Eröffnungsspiel gegen England 0:1

Manchester - Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat eine Überraschung zum Start der EM in England verpasst. Die Truppe von Teamchefin Irene Fuhrmann musste sich am Mittwochabend Gastgeber England im Turnier-Eröffnungsspiel im Old Trafford Stadium erwartungsgemäß mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Damit gab es für Kapitänin Viktoria Schnaderbeck und Co. auch im achten Duell mit den "Lionesses" nichts zu holen. Das Ergebnis war gleich wie jenes in der WM-Quali im Herbst in Sunderland.

Corona-Ampel: Höchstes Farb-Risiko im Osten

Wien - Die Corona-Ampel setzt den Gesamtstaat und die drei östlichen Bundesländer auf hohes Risiko, also orange, den Rest des Landes auf mittleres Risiko, also gelb Inwieweit das faktisch zutrifft, ist schwer zu beurteilen. Denn im Osten wird weiter deutlich am meisten getestet, womit auch mehr Fälle erkannt werden. Dies ist allerdings seit einiger Zeit für die Farbgebung nicht mehr relevant.

G20-Treffen auf Bali: Blinken, Lawrow und Wang Yi erwartet

Bali - Auf der indonesischen Insel Bali beginnt am Donnerstagabend (Ortszeit) ein Außenministertreffen der G20-Gruppe führender und aufstrebender Wirtschaftsmächte. Zu den Beratungen auf Bali werden neben US-Außenminister Tony Blinken auch der russische Außenminister Sergej Lawrow und dessen chinesischer Amtskollege Wang Yi persönlich erwartet. Der G20-Runde gehören auch autoritär geführte Länder wie Russland, China und Saudi-Arabien an. Indonesien hat derzeit die Präsidentschaft.

Prozess nach mutmaßlichem Mord an Ehefrau

Weißkirchen im Attergau/Wels - Vor dem Landesgericht Wels muss sich heute, Donnerstag, ein Mann verantworten, der seine Ehefrau mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet haben soll. Der 46-Jährige war von Beginn an geständig. Der ehemalige Jäger war bis vor der Tat unbescholten, auch die Tatwaffe und drei weitere Gewehre besaß er rechtmäßig. Im Fall einer Verurteilung droht dem Mann eine bis zu lebenslange Haftstrafe.

Premier Johnson will trotz scharfer Kritik weitermachen

London - Trotz scharfer Kritik und etwa drei Dutzend Rücktritten von Parteifreunden, darunter 14 Minister, will der britische Premier Boris Johnson im Amt bleiben. "Ich werde nicht zurücktreten", sagte Johnson am Mittwoch bei einer Befragung in einem Parlamentsausschuss. Er wolle nicht über seine Person, sondern über seine politische Agenda sprechen. Ausgelöst hatte die Regierungskrise eine Affäre um Vorwürfe sexueller Übergriffe durch ein führendes Fraktionsmitglied.

Nehammer empfängt montenegrinischen Ministerpräsidenten

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) empfängt am Donnerstag seinen montenegrinischen Amtskollegen Dritan Abazović zu einem Arbeitsbesuch in Wien. Nach einer Begrüßung mit militärischen Ehren (11.30 Uhr) ist ein Gespräch der beiden Regierungschefs im Bundeskanzleramt geplant. Die kleine Adriarepublik gilt als Musterschüler unter den EU-Beitrittskandidaten am Westbalkan. Außerdem trägt sie anders als etwa Serbien die EU-Sanktionen gegen den Aggressor Russland im Ukraine-Krieg mit.

Radfahrer erhalten mehr Freiheiten

Wien - Radfahrern wird das Leben leichter gemacht. Sie dürfen künftig nebeneinander fahren und bei Rot rechts abbiegen. Die Straßenverkehrsordnung werde damit ins 21. Jahrhundert geholt, meinte Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) angesichts des entsprechenden Beschlusses Mittwochabend im Nationalrat. SPÖ und Freiheitliche lehnten die Vorlage ab.

