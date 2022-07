Pflegereform kommt, Impfpflicht geht

Wien - Die Abgeordneten des Nationalrats erwartet am Donnerstag der wohl interessanteste Tag des Parlamentskehraus. Mit einer Pflegereform wird vor allem mehr Geld in das System gepumpt. Für die Landwirtschaft relevant ist die langfristige Abschaffung der Vollspaltenböden für Schweine. Dazu erhält der Rechnungshof zusätzliche Einschauungsrechte bei den Parteien und wird die Impfpflicht abgeschafft.

Britischer Premier Johnson tritt laut Medien zurück

London - Der britische Premierminister Boris Johnson tritt Medienberichten zufolge zurück. Das berichteten mehrere britische Medien am Donnerstag, darunter die BBC.

Missbrauchsverdacht in Wiener Kindergarten bereits seit 2020

Wien - Im erst heuer bekanntgewordenen Verdachtsfall des sexuellen Missbrauchs in einem städtischen Kindergarten in Wien-Penzing hat sich nun herausgestellt, dass zwölf Eltern bereits seit 2020 über Auffälligkeiten bei ihren Kindern berichtet haben. Dennoch seien die weiteren Eltern nicht oder nur "halb" über die Vorwürfe informiert worden, berichtete Kinder-und Jugendanwalt Ercan Nik Nafs am Donnerstag gemeinsam mit Stadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) aus einem Prüfbericht.

BWB sieht bei Spritpreisen keinen Marktmissbrauch

Wien - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat im Rahmen ihrer Branchenuntersuchung zum heimischen Treibstoffmarkt "keine unmittelbaren Hinweise auf Kartellierung oder Marktmachtmissbrauch" gefunden. "Es wurden aber konkrete Anhaltspunkte für stark gestiegene Bruttomargen bei den Raffinerien festgestellt", teilten die Wettbewerbshüter am Donnerstag in einer Aussendung mit. Bei Tankstellen habe es nur im März höhere Bruttomargen gegeben.

Nach Gletscher-Lawine weitere sterbliche Überreste entdeckt

Trient - Nach der Gletscher-Lawine in den Dolomiten, die am Sonntag mindestens neun Personen in den Tod gerissen hat, haben Rettungseinheiten am Donnerstag die Suchaktion nach den drei Vermissten fortgesetzt. Dabei wurden Leichenteile, Eispickel und Rucksäcke gefunden, teilten die Rettungseinheiten mit. Sie suchen seit dem frühen Morgen unter Eis und Geröll nach den Leichen der Vermissten. Von den neun Todesopfern wurden vier Italiener und zwei Tschechen identifiziert.

Kiew: Russland kämpft weiter um Kontrolle von Luhansk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russlands Truppen kämpfen laut ukrainischen Angaben weiter um eine vollständige Kontrolle des Gebiets Luhansk im Osten der Ukraine. Dazu verlegten die Russen einige Einheiten, teilte der ukrainische Generalstab am Donnerstag mit. Zuvor hatte der Luhansker Gouverneur Serhij Hajdaj erklärt, dass auch nach dem Fall der Stadt Lyssytschansk weiter in Außenbezirken gekämpft werde. Aus Moskau heißt es hingegen seit Tagen, russische Truppen hätten Luhansk komplett unter Kontrolle.

G20-Treffen auf Bali: Blinken, Lawrow und Wang erwartet

Bali/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Vom Ukraine-Krieg überschattet beginnt auf der indonesischen Insel Bali am Donnerstag ein Außenministertreffen der G20-Gruppe führender und aufstrebender Wirtschaftsmächte. Zu den Beratungen werden neben US-Außenminister Tony Blinken auch Sergej Lawrow aus Russland und Wang Yi aus China persönlich erwartet. Im Gegensatz zu den G7 gehören der G20-Runde auch autoritär geführte Länder wie Russland, China und Saudi-Arabien an. Indonesien hat derzeit die Präsidentschaft.

Bisher heuer deutlich weniger Gas verbraucht als im Vorjahr

Wien - Österreich hat in den ersten fünf Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahr 3,5 TWh weniger Gas verbraucht, sagte Energieagentur-Geschäftsführer Franz Angerer im "Morgenjournal". Hochgerechnet auf das Jahr ergebe das eine Einsparung von zehn Prozent. Nach Daten der Energieagentur haben die Gaskraftwerke sogar mehr verbraucht als im Vorjahr. Gespart wurde wegen dem warmen Frühjahr beim Heizen sowie wegen den hohen Preisen in Industrie und Gewerbe.

