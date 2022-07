Rückzug auf Raten von Briten-Premier Boris Johnson

London - Rückzug auf Raten: Nach beispiellosem Druck seiner Konservativen Partei ist der britische Premierminister Boris Johnson vom Parteivorsitz zurückgetreten, bleibt aber vorerst Regierungschef. Er werde weitermachen, bis seine Partei einen Nachfolger gewählt habe, sagte Johnson am Donnerstag in London. Er selbst wurde vor knapp drei Jahren von seinen Tories ins Amt gewählt. Allerdings forderten viele Parteifreunde, der 58-Jährige solle sofort auch als Regierungschef abtreten.

Teile der Pflegereform im Nationalrat beschlossen

Wien - Der Nationalrat hat am Donnerstag mit den Stimmen der Regierungsparteien und der Freiheitlichen Teile der Pflegereform auf den Weg gebracht. Kritik dazu kam in der Debatte in unterschiedlicher Ausprägung von der Opposition. Vor allem die SPÖ sieht darin "Stückwerk" und beklagte die fehlende Nachhaltigkeit, was man aufseiten der Regierungsparteien nicht nachvollziehen konnte. Stattdessen lobten ÖVP und Grüne das Paket als "größte Reform seit Jahrzehnten".

BWB sieht bei Spritpreisen keinen Marktmissbrauch

Wien - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat in ihrer Branchenuntersuchung zum heimischen Treibstoffmarkt eine "Entkoppelung" zwischen den Rohöl- und Spritpreisen festgestellt. Die Bruttoraffinierungsmargen der Mineralölkonzerne hätten sich seit Beginn des Ukraine-Kriegs verdreifacht, geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten 93-seitigen Bericht der BWB hervor.

Missbrauchsverdacht in Wiener Kindergarten bereits seit 2020

Wien - Im erst heuer bekanntgewordenen Verdachtsfall des sexuellen Missbrauchs in einem städtischen Kindergarten in Wien-Penzing hat sich nun herausgestellt, dass zwölf Eltern bereits seit 2020 Auffälligkeiten bei ihren Kindern bemerkt und großteils gemeldet haben. Dennoch seien die weiteren Eltern nicht oder nur "halb" über die Vorwürfe informiert worden, zitierten Kinder-und Jugendanwalt Ercan Nik Nafs und Stadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Donnerstag aus einem Prüfbericht.

Europäischer Geist bei BBT-Baulos-Tunnelanschlag

Innsbruck - Das derzeit größte Baulos des Brennerbasistunnel-Projekts auf österreichischer Seite, H41 Sillschlucht-Pfons", hat am Donnerstag seinen Tunnelanschlag gefeiert. Bei der Anschlagfeier beschwor Politprominenz den "europäischen Geist" des Projektes im Allgemeinen und des Tunnel-Teilstücks im Besonderen. Das Baulos, bei dem rund 25,6 Tunnelkilometer auszubrechen sind und das ein Auftragsvolumen von rund 651 Mio. Euro umfasst, sei ein wesentlicher Meilenstein, hieß es.

Aus für die Impfpflicht

Wien - Die Impfpflicht wird abgeschafft. Dafür sorgt am heutigen Donnerstag der Nationalrat. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) begründete die Maßnahme mit "völlig anderen Voraussetzungen" als bei der Einführung. Auch VP-Mandatar Josef Smolle verwies auf die weniger letale Omikron-Variante, Immunisierungen durch Impfungen und die Verfügbarkeit von Medikamenten.

Montenegro will rasch das nächste EU-Mitglied werden

Wien - Der montenegrinische Ministerpräsident Dritan Abazović drängt auf einen raschen EU-Beitritt seines Landes. "Es ist die Ambition Montenegros, das nächste Mitgliedsland der EU zu werden", sagte Abazović am Donnerstag nach einem Treffen mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Wien. Dies brächte auch "positive Schwingungen" für die anderen Westbalkan-Staaten, sich schneller der EU anzunähern, sagte der Premier. Österreich bezeichnete er als "größten Freund unseres Landes".

12.000 Neuinfektionen und über 1.000 Spitalspatienten

Wien - 11.971 Corona-Neuinfektionen sind am Donnerstag von Innen- und Gesundheitsministerium vermeldet worden, was über dem Sieben-Tage-Schnitt liegt, der inzwischen auf 10.170 angestiegen ist. Einen großen Sprung gab es bei der Positiv-Rate der PCR-Tests, sie betrug 19,5 Prozent und lag somit deutlich über dem Wochenschnitt von 10,1. Auch die neun weiteren Todesfälle liegen über dem Tagesschnitt. Die Zahl der Krankenhauspatienten überstieg indes erstmals wieder die 1.000.

Wiener Börse legt deutlich zu

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag tief im Plus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX gewann 2,42 Prozent bei 2.829 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen herrscht eine sehr positive Anlegerstimmung vor. In der Gunst der Anleger weit oben standen die schwergewichteten Bankenwerte. Erste Group verteuerten sich um starke 5,1 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein deutliches Kursplus in Höhe von 4,2 Prozent verbuchen.

