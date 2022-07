Britischer Premier Boris Johnson zieht sich zurück

London - Nach beispiellosem Druck seiner Konservativen Partei ist der britische Premierminister Boris Johnson vom Parteivorsitz zurückgetreten, bleibt aber vorerst Regierungschef. Er werde weitermachen, bis seine Partei einen Nachfolger gewählt habe, sagte Johnson am Donnerstag in London. Allerdings forderten viele Parteifreunde, der 58-Jährige solle sofort auch als Regierungschef abtreten. Sein Vize Dominic Raab winkte jedoch ab. Die Opposition forderte Neuwahlen.

Teile der Pflegereform im Nationalrat beschlossen

Wien - Der Nationalrat hat am Donnerstag mit den Stimmen der Regierungsparteien und der Freiheitlichen Teile der Pflegereform auf den Weg gebracht. Kritik dazu kam in der Debatte in unterschiedlicher Ausprägung von der Opposition. Vor allem die SPÖ sieht darin "Stückwerk" und beklagte die fehlende Nachhaltigkeit, was man aufseiten der Regierungsparteien nicht nachvollziehen konnte. Stattdessen lobten ÖVP und Grüne das Paket als "größte Reform seit Jahrzehnten".

BWB sieht bei Spritpreisen keinen Marktmissbrauch

Wien - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat in ihrer Branchenuntersuchung zum heimischen Treibstoffmarkt eine "Entkoppelung" zwischen den Rohöl- und Spritpreisen festgestellt. Die Bruttoraffinierungsmargen der Mineralölkonzerne hätten sich seit Beginn des Ukraine-Kriegs verdreifacht, geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten 93-seitigen Bericht der BWB hervor.

Missbrauchsverdacht in Wiener Kindergarten bereits seit 2020

Wien - Im erst heuer bekanntgewordenen Verdachtsfall des sexuellen Missbrauchs in einem städtischen Kindergarten in Wien-Penzing hat sich nun herausgestellt, dass zwölf Eltern bereits seit 2020 Auffälligkeiten bei ihren Kindern bemerkt und großteils gemeldet haben. Dennoch seien die weiteren Eltern nicht oder nur "halb" über die Vorwürfe informiert worden, zitierten Kinder-und Jugendanwalt Ercan Nik Nafs und Stadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Donnerstag aus einem Prüfbericht.

Russische Truppen rücken in Ostukraine weiter vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine bereitet sich nach der weitgehenden russischen Eroberung von Luhansk auf eine massive Ausweitung der Angriffe auf die ostukrainische Nachbarregion Donezk vor. Die Behörden forderten die Zivilbevölkerung zur Flucht auf. "Russland hat das gesamte Gebiet von Donezk zu einem gefährlichen Hotspot auch für Zivilisten gemacht", warnte Gouverneur Pawlo Kyrylenko. Der Bürgermeister von Slowjansk, Wadym Ljach, kündigte Busse und Züge in den Westen des Landes an.

Montenegro will rasch das nächste EU-Mitglied werden

Wien - Der montenegrinische Ministerpräsident Dritan Abazović drängt auf einen raschen EU-Beitritt seines Landes. "Es ist die Ambition Montenegros, das nächste Mitgliedsland der EU zu werden", sagte Abazović am Donnerstag nach einem Treffen mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Wien. Dies brächte auch "positive Schwingungen" für die anderen Westbalkan-Staaten, sich schneller der EU anzunähern, sagte der Premier. Österreich bezeichnete er als "größten Freund unseres Landes".

AK übt heftige Kritik an Arbeitsbedingungen im Gastgewerbe

Wien - Die Arbeiterkammer (AK) Wien rückt die "extrem schlechten Arbeitsbedingungen" in der Gastrobranche in den Blickpunkt. Das Gastgewerbe nehme eine "traurige Spitzenposition in der Rechtsberatung" ein, berichteten die Arbeitnehmervertreter am Donnerstag. 2021 hätten 10 Prozent der Beratungen die Gastronomie betroffen, obwohl nur 4,3 Prozent der Mitglieder in diesem Bereich tätig seien.

Bisher zehn Tote nach Gletscher-Lawine in Italien geborgen

Trient - Nach der Gletscher-Lawine in den Dolomiten am Sonntag sind bisher zehn Todesopfer geborgen worden. Die Rettungseinheiten fanden am Donnerstag die Leiche eines der beiden letzten Vermissten. Gesucht wird jetzt noch eine weitere Person, dabei handelt es sich um einen Italiener. Die Suchaktion wurde seit dem frühen Morgen unter Eis und Geröll fortgesetzt. Dabei wurden Leichenteile, Eispickel und Rucksäcke gefunden, teilten die Rettungseinheiten mit.

