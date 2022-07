Nationalrat beschließt Verschärfungen beim Parteiengesetz

Wien - Der Nationalrat hat am Donnerstag eine Verschärfung des Parteiengesetzes beschlossen. Etwa wird der Rechnungshof künftig Einschaurechte in Parteifinanzen erhalten, auch die Offenlegungspflichten werden umfangreicher. ÖVP und Grüne sehen in dem neuen Gesetz einen "Meilenstein". Skeptischer gaben sich die Oppositionsfraktionen, wiewohl ihm NEOS und SPÖ teils auch Positives abgewinnen konnten. Die SPÖ ermöglichte bei den entsprechenden Materien die nötige Zweidrittelmehrheit.

Britischer Premier Boris Johnson zieht sich zurück

London - Nach beispiellosem Druck seiner Konservativen Partei ist der britische Premierminister Boris Johnson vom Parteivorsitz zurückgetreten, bleibt aber vorerst Regierungschef. Er werde weitermachen, bis seine Partei einen Nachfolger gewählt habe, sagte Johnson am Donnerstag in London. Allerdings forderten viele Parteifreunde, der 58-Jährige solle sofort auch als Regierungschef abtreten. Sein Vize Dominic Raab winkte jedoch ab. Die Opposition forderte Neuwahlen.

20 Jahre Haft für Ehemann im Mordprozess in Wels

Wels - Ein 46-Jähriger, der seine Frau erschossen haben soll, ist Donnerstagabend im Landesgericht Wels nicht rechtskräftig zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Die Geschworenen sprachen ihn einstimmig des Mordes schuldig. Der Verteidiger hatte auf Totschlag plädiert. Den konkreten Auslöser für die Tat konnte der Angeklagte nicht nennen, war aber geständig - wenn auch mit Erinnerungslücken zum Tathergang.

"Der Pate"-Star James Caan mit 82 Jahren gestorben

Los Angeles - Der US-Schauspieler James Caan, der durch Filme wie "Der Pate" und "Misery" bekannt war, ist tot. Er starb am Mittwochabend, wie seine Familie am Donnerstag auf Twitter mitteilte. Caans Sprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Tod des Schauspielers. Caan wurde 82 Jahre alt. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Zahlreiche Filmschaffende bekundeten ihre Trauer und würdigten den Verstorben.

Ferienbeginn auch im Westen und im Süden

Wien - Rund 650.000 Kinder und Jugendliche in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark starten am Freitag nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien. Damit haben nun eine Woche nach dem Ferienbeginn in Ostösterreich alle Schülerinnen und Schüler des Landes frei. Schulbeginn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist wieder am 5. September, in den anderen Bundesländern am 12. September.

Putin: Haben in Ukraine noch nicht mal angefangen

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Westen vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges vor einer militärischen Konfrontation gewarnt. "Heute hören wir, dass sie uns auf dem Schlachtfeld schlagen wollen. Was soll man dazu sagen? Sollen sie es nur versuchen", sagte er am Donnerstag in Moskau. Jeder müsse wissen, dass Russland in der Ukraine noch gar nicht richtig angefangen habe.

Mahrer übt Kritik an EU-Sanktionen gegen Russland

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer übt angesichts der Sorge um russisches Gas Kritik an der Politik in Wien und Brüssel. Ob die harten Sanktionen gegen Russland nach dem Überfall auf die Ukraine ein Fehler waren, wisse er zwar nicht, "ich weiß nur auch nicht, ob es fertig gedacht war", sagte Mahrer in einem "Kurier"-Interview. Es sei eine politische Entscheidung gewesen, sich an die Seite der Ukraine zu stellen.

Corona-Ampel: Höchstes Farb-Risiko im Osten

Wien - Die Corona-Ampel setzt den Gesamtstaat und die drei östlichen Bundesländer auf hohes Risiko, also orange, den Rest des Landes auf mittleres Risiko, also gelb. Inwieweit das faktisch zutrifft, ist schwer zu beurteilen. Denn im Osten wird weiter deutlich am meisten getestet, womit auch mehr Fälle erkannt werden. Dies ist allerdings seit einiger Zeit für die Farbgebung nicht mehr relevant. Die zuständige Kommission mahnt indes Vorkehrungen in systemkritischen Bereichen ein.

