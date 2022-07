Anschlag auf Japans Ex-Regierungschef Abe

Tokio - Auf den früheren rechtskonservativen japanischen Regierungschef Shinzo Abe ist am Freitag um 11.30 Uhr (Ortszeit) ein Anschlag verübt worden. Ein mittlerweile festgenommener Mann hat Abe während einer Wahlkampfrede in der alten Kaiserstadt Nara angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Der 67-Jährige soll laut Medienberichten keine Vitalfunktionen mehr zeigen. NHK berichtete unter Berufung auf die Feuerwehr, Abe habe anscheinend einen Herz-Kreislauf-Stillstand.

Johnson zieht sich zurück - Neuer Premier Anfang September?

London - Nach beispiellosem Druck seiner Tories ist der britische Premierminister Boris Johnson vom Parteivorsitz zurückgetreten, bleibt aber vorerst Regierungschef. Er werde weitermachen, bis seine Partei einen Nachfolger gewählt habe, sagte Johnson am Donnerstag in London. Laut der "Financial Times" soll dies Anfang September erfolgen. Ob es Johnson bis dahin aushält, blieb fraglich. Viele Parteifreunde drängten auf einen sofortigen Rücktritt, die Opposition auf Neuwahlen.

Letzte Nationalratssitzung vor Sommerpause

Wien - Am Freitag trifft sich der Nationalrat zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause. Dabei stehen unter anderem eine Dienstrechtsnovelle, die den Quer-Einstieg in den Lehrerberuf erleichtern soll, die Rücknahme der Familienbeihilfe-Indexierung, eine Bund-Länder-Vereinbarung zur Finanzierung der Kindergärten und die Wahl von Gabriela Schwarz (ÖVP) zur Volksanwältin am Programm.

Universitäten brauchen für 2023 und 2024 500 Mio. Euro

Wien - Den Universitäten fehlt in den kommenden beiden Jahren aufgrund der hohen Inflation rund eine halbe Mrd. Euro. "Die Kostensteigerungen sind so massiv, dass wir mit alleinigem Nichtnachbesetzen von Stellen nicht auskommen werden", so die Präsidentin der Universitätenkonferenz, Sabine Seidler, am Donnerstagabend vor Journalisten. Das gelte jedenfalls für ihre eigene Hochschule, die Technische Universität (TU) Wien, den meisten anderen gehe es aber auch so.

Österreichs Emissionen stiegen nach Pandemie wieder stark

Wien/Graz - Nach einem Einbruch um 7,5 Prozent 2020 sind die Emissionen in Österreich 2021 wieder angestiegen: "Das Pandemiejahr 2020 war leider nur ein Ausreißer. Österreichs Emissionen sind 2021 neuerlich um etwa 6,5 Prozent auf das seit über 30 Jahren nicht durchbrochene Niveau von 1990 gestiegen", sagte Gottfried Kirchengast, der die neuesten Berechnungen des Wegener Centers der Universität Graz am Freitag veröffentlichte.

Bolsonaro hält Sanktionen gegen Russland für unwirksam

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine verhängten Sanktionen haben nach Ansicht des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro ihre Wirkung verfehlt. "Die wirtschaftlichen Schranken der Vereinigten Staaten und Europas gegen Russland haben nicht funktioniert", sagte Bolsonaro brasilianischen Medien zufolge vor Anhängern am Donnerstag (Ortszeit).

Wifo-Chef erwartet bei Gasmangel doppelt so hohe Inflation

Berlin - Wifo-Chef Gabriel Felbermayr rechnet mit einem weiteren Anstieg der Inflation auf neun Prozent. Wenn es aber über den Winter nicht genug Gas gibt, könnte sich die Inflation noch einmal verdoppeln - das wären 18 Prozent. Für den Rest des Jahres 2022 werde die Konjunktur noch gut laufen, aber ab Dezember werde es "möglicherweise sehr dick kommen", sagte Felbermayr am Donnerstagabend in der Verbund-Diskussionsveranstaltung "Energiewende - aber sicher" in Berlin.

Klimakrise verliert bei Zeitungen gegen Pandemie und Krieg

Wien - Klimakrise, Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg: So übel das Dreiergespann für die Gesamtsituation, so viel Stoff gibt es für Medienhäuser zu berichten. Wie eine Langzeitanalyse der APA-Comm zeigt, hat es aber speziell die Klimakrise schwer, sich neben den beiden in der Printberichterstattung heimischer Tageszeitungen zu behaupten. Von 2018 auf 2019 stieg das Interesse zwar markant an der Thematik an, mit Corona sackte es aber sogleich wieder deutlich ab.

