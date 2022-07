Lawrow kritisiert Westen und verlässt G20-Treffen

Nusa Dua/Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat dem Westen beim G20-Gipfel vorgeworfen, den Übergang zu einer friedlichen Lösung des Konflikts in der Ukraine zu verhindern. Wenn die EU und die USA einen Sieg der Ukraine auf dem Schlachtfeld anstrebten, "dann haben wir wahrscheinlich mit dem Westen nichts zu besprechen", sagte Lawrow am Freitag auf der indonesischen Insel Bali. Nach seiner Rede verließ er das Treffen der Gruppe der 20 führenden und aufstrebenden Nationen vorzeitig.

Anschlag auf Japans Ex-Regierungschef Abe

Tokio - Japans früherer Ministerpräsident Shinzo Abe befindet sich nach einem Anschlag in einem kritischen Zustand. Dies teilte Regierungschef Fumio Kishida am Freitag mit und verurteilte die Tat aufs "Schärfste". Das Attentat soll einem Bericht des japanischen Fernsehsenders NHK zufolge von einem Ex-Mitglied der Selbstverteidigungsstreitkräfte des Landes aus Unzufriedenheit verübt worden sein. NHK berief sich dabei auf Quellen im Verteidigungsministerium.

Letzte Nationalratssitzung vor Sommerpause

Wien - Am Freitag trifft sich der Nationalrat zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause. Dabei stehen unter anderem eine Dienstrechtsnovelle, die den Quer-Einstieg in den Lehrerberuf erleichtern soll, die Rücknahme der Familienbeihilfe-Indexierung, eine Bund-Länder-Vereinbarung zur Finanzierung der Kindergärten und die Wahl von Gabriela Schwarz (ÖVP) zur Volksanwältin am Programm.

OMV schätzt Folgen von Raffinerie-Unfall auf 200 Mio. Euro

Wien - Nach dem Unfall in der Raffinerie in Schwechat, bei dem Anfang Juni die Hauptdestillationsanlage beschädigt wurde, schätzt die OMV die finanziellen Auswirkungen auf insgesamt rund 200 Mio. Euro. Alleine im Juni beliefen sich die Auswirkungen auf 90 Mio. Euro, geht aus dem am Freitag veröffentlichten Trading Statement für das zweite Quartal hervor. Die Raffinerie werde voraussichtlich in der zweiten Hälfte des dritten Quartals 2022 wieder voll betriebsfähig sein.

Österreichs Emissionen stiegen nach Pandemie wieder stark

Wien/Graz - Nach einem Einbruch um 7,5 Prozent 2020 sind die Emissionen in Österreich 2021 wieder angestiegen: "Das Pandemiejahr 2020 war leider nur ein Ausreißer. Österreichs Emissionen sind 2021 neuerlich um etwa 6,5 Prozent auf das seit über 30 Jahren nicht durchbrochene Niveau von 1990 gestiegen", sagte Gottfried Kirchengast, der die neuesten Berechnungen des Wegener Centers der Universität Graz am Freitag veröffentlichte.

Klimakrise verliert bei Zeitungen gegen Pandemie und Krieg

Wien - Klimakrise, Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg: So übel das Dreiergespann für die Gesamtsituation, so viel Stoff gibt es für Medienhäuser zu berichten. Wie eine Langzeitanalyse der APA-Comm zeigt, hat es aber speziell die Klimakrise schwer, sich neben den beiden in der Printberichterstattung heimischer Tageszeitungen zu behaupten. Von 2018 auf 2019 stieg das Interesse zwar markant an der Thematik an, mit Corona sackte es aber sogleich wieder deutlich ab.

Johnson zieht sich zurück - Neuer Premier Anfang September?

London - Nach beispiellosem Druck seiner Tories ist der britische Premierminister Boris Johnson vom Parteivorsitz zurückgetreten, bleibt aber vorerst Regierungschef. Er werde weitermachen, bis seine Partei einen Nachfolger gewählt habe, sagte Johnson am Donnerstag in London. Laut der "Financial Times" soll dies Anfang September erfolgen. Ob es Johnson bis dahin aushält, blieb fraglich. Viele Parteifreunde drängten auf einen sofortigen Rücktritt, die Opposition auf Neuwahlen.

Kanzler Nehammer empfängt georgischen Premier

Wien/Kiew (Kyjiw) - Der Ministerpräsident der früheren Sowjetrepublik Georgien, Irakli Garibaschwili, wird am Freitag von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) empfangen. Angesichts des Ukraine-Krieges und der beschleunigten Annäherung der Ukraine an die EU reichte auch die georgische Regierung im März einen Beitrittsantrag in Brüssel ein. Während die Ukraine und auch Moldau Ende Juni zu Beitrittskandidaten erhoben wurden, muss sich Georgien gedulden.

