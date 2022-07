Lawrow sorgt bei G20-Treffen auf Bali für Eklat

Nusa Dua/Moskau/Kiew (Kyjiw) - Beim G20-Treffen in Indonesien hat Russlands Außenminister Sergej Lawrow für einen Eklat gesorgt. Lawrow verließ den Saal gleich nach seiner Rede und hörte sich seine Kritiker gar nicht mehr an. Anschließend warf er dem Westen vor, den Übergang zu einer friedlichen Lösung des Konflikts in der Ukraine zu verhindern. Wenn die EU und die USA einen Sieg der Ukraine auf dem Schlachtfeld anstrebten, "dann haben wir wahrscheinlich mit dem Westen nichts zu besprechen", sagte er.

Russland formiert Truppen im Gebiet Donezk neu

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Nach der weitgehenden Eroberung der Region Luhansk im Osten der Ukraine wird mit einer Umgruppierung der russischen Truppen gerechnet. Die russischen Streitkräfte würden wahrscheinlich ihre Einheiten neu aufzustellen bevor sie neue Angriffe im Gebiet Donezk starten, twitterte das britische Verteidigungsministerium am Freitag. Russland werde seine Kräfte wahrscheinlich in Richtung der Stadt Siwersk konzentrieren und versuchen, auf Slawjansk und Kramatorsk vorzurücken.

Anschlag auf Japans Ex-Regierungschef Abe

Tokio - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) verurteilt das Attentat auf Japans früheren Ministerpräsidenten Shinzo Abe "aufs Schärfste". "In diesen schweren Stunden sind meine Gedanken bei ihm & seiner Familie. Ich hoffe, dass sich sein gesundheitlicher Zustand bald stabilisiert", hieß es in einem Tweet. Abe befindet sich nach einem Anschlag in einem kritischen Zustand, wie Regierungschef Fumio Kishida am Freitag mitteilte.

Johnson zieht sich zurück - Neuer Premier Anfang September?

London - Nach beispiellosem Druck seiner Tories ist der britische Premierminister Boris Johnson vom Parteivorsitz zurückgetreten, bleibt aber vorerst Regierungschef. Er werde weitermachen, bis seine Partei einen Nachfolger gewählt habe, sagte Johnson am Donnerstag in London. Laut der "Financial Times" soll dies Anfang September erfolgen. Ob es Johnson bis dahin aushält, blieb fraglich. Viele Parteifreunde drängten auf einen sofortigen Rücktritt, die Opposition auf Neuwahlen.

OMV schätzt Folgen von Raffinerie-Unfall auf 200 Mio. Euro

Wien - Nach dem Unfall in der Raffinerie in Schwechat, bei dem Anfang Juni die Hauptdestillationsanlage beschädigt wurde, schätzt die OMV die finanziellen Auswirkungen auf insgesamt rund 200 Mio. Euro. Alleine im Juni beliefen sich die Auswirkungen auf 90 Mio. Euro, geht aus dem am Freitag veröffentlichten Trading Statement für das zweite Quartal hervor. Die Raffinerie werde voraussichtlich in der zweiten Hälfte des dritten Quartals 2022 wieder voll betriebsfähig sein.

Suche nach letztem Vermissten in den Dolomiten

Trient - Nach der Gletscher-Lawine in den Dolomiten, die am Sonntag mindestens zehn Personen in den Tod gerissen hat, haben Rettungseinheiten am Freitag die Suchaktion nach dem letzten Vermissten fortgesetzt. Dabei wurden sterbliche Überreste gefunden, berichteten italienische Medien. Die Rettungsmannschaften suchten seit dem frühen Morgen unter Eis und Geröll nach der Leiche des Vermissten.

57 Personen aus brennendem Hotel in Vorarlberg evakuiert

Bregenz - Bei einem Hotelbrand in Warth am Arlberg haben sich in der Nacht auf Freitag 57 Personen in Sicherheit bringen müssen. Aufgrund der zunächst unklaren Lage gab die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) in Feldkirch überregional Großalarm für die Einsatzkräfte. Nach "dramatischen ersten Minuten" sei aber rasch klar gewesen, dass alle Personen das Gebäude verlassen konnten, so ein Sprecher der RFL. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden dürfte beträchtlich sein.

