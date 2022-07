Medien: Japans Ex-Regierungschef Abe nach Attentat gestorben

Tokio - Der ehemalige japanische Ministerpräsident Shinzo Abe ist tot. Dies berichteten mehrere japanische Medien am Freitag übereinstimmend. Der 67-Jährige war bei einer Wahlkampfrede am Freitagvormittag um 11.30 Uhr in Nara angeschossen und in einem kritischen Zustand per Hubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das Krankenhaus erklärte, in Kürze werde eine Pressekonferenz stattfinden.

Lawrow sorgt bei G20-Treffen auf Bali für Eklat

Nusa Dua/Moskau/Kiew (Kyjiw) - Beim G20-Treffen in Indonesien hat Russlands Außenminister Sergej Lawrow für einen Eklat gesorgt. Lawrow verließ den Saal gleich nach seiner Rede und hörte sich seine Kritiker gar nicht mehr an. Anschließend warf er dem Westen vor, den Übergang zu einer friedlichen Lösung des Konflikts in der Ukraine zu verhindern. Wenn die EU und die USA einen Sieg der Ukraine auf dem Schlachtfeld anstrebten, "dann haben wir wahrscheinlich mit dem Westen nichts zu besprechen", sagte er.

Nehammer entschuldigt sich zum Plenar-Auftakt

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Nationalrat verabschiedet sich am Freitag in die Sommerpause. Zum Auftakt stellte sich Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) der "Fragestunde" und überraschte gleich ein wenig mit einer Entschuldigung dafür, dass jüngst seine Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) eine "Dringliche Anfrage" der FPÖ nicht adäquat beantwortet habe. Die Antworten würden schriftlich nachgereicht. Die Schuld trage aber nicht Plakolm, die ihn vertreten habe. Er nehme die Verantwortung auf sich.

AGES beanstandete im Vorjahr etwas mehr Lebensmittelproben

Wien - In Österreich sind im Jahr 2021 etwas mehr Lebensmittelproben beanstandet worden als in den Jahren davor. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und die Untersuchungsstellen der Länder Kärnten und Vorarlberg untersuchten insgesamt 22.667 Proben. Bei 18.911 Proben (83,4 Prozent) gab es keinen Grund zur Beanstandung. Gesundheitsschädlich waren 95 Proben (0,4 Prozent), die Hälfte davon aufgrund von Krankheitserregern wie Salmonellen oder Bacillus cereus.

Immer mehr Stimmen für rasche Ablösung Johnsons

London - Nach der Rücktrittsankündigung des britischen Premierministers Boris Johnson sind Forderungen nach seiner raschen Ablösung laut geworden. Johnson hatte am Donnerstag seinen Rücktritt als Parteichef der Konservativen verkündet, will aber bis zur Wahl eines Nachfolgers noch Regierungschef bleiben. Der Zeitplan und die genauen Rahmenbedingungen für die Wahl eines neuen Tory-Chefs sollen Anfang nächster Woche vom zuständigen Parteigremium (1922-Komitee) festgelegt werden.

OMV schätzt Folgen von Raffinerie-Unfall auf 200 Mio. Euro

Wien - Nach dem Unfall in der Raffinerie in Schwechat, bei dem Anfang Juni die Hauptdestillationsanlage beschädigt wurde, schätzt die OMV die finanziellen Auswirkungen auf insgesamt rund 200 Mio. Euro. Alleine im Juni beliefen sich die Auswirkungen auf 90 Mio. Euro, geht aus dem am Freitag veröffentlichten Trading Statement für das zweite Quartal hervor. Die Raffinerie werde voraussichtlich in der zweiten Hälfte des dritten Quartals 2022 wieder voll betriebsfähig sein.

Tödlicher Pyro-Unfall in NÖ: Bedingte Haftstrafen

Wiener Neustadt - Drei junge Niederösterreicher sind am Freitag am Landesgericht Wiener Neustadt nach einem tödlichen Pyrotechnik-Unfall in der Silvesternacht zu bedingten Haftstrafen von zwölf, zehn und acht Monaten verurteilt worden. Den Männern, 23, 24 und 25 Jahre alt, wurde grob fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Sie bekannten sich schuldig. Ein 23-jähriger Freund war in Klausen-Leopoldsdorf (Bezirk Baden) beim Zünden einer Kugelbombe ums Leben gekommen.

Suche nach letztem Vermissten in den Dolomiten

Trient - Nach der Gletscher-Lawine in den Dolomiten, die am Sonntag mindestens zehn Personen in den Tod gerissen hat, haben Rettungseinheiten am Freitag die Suchaktion nach dem letzten Vermissten fortgesetzt. Dabei wurden sterbliche Überreste gefunden, berichteten italienische Medien. Die Rettungsmannschaften suchten seit dem frühen Morgen unter Eis und Geröll nach der Leiche des Vermissten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red