Japans Ex-Regierungschef Abe nach Schussattentat gestorben

Tokio/Wien - Japans ehemaliger Ministerpräsident Shinzo Abe ist am Freitag während einer Wahlkampfrede in Nara Opfer eines Attentats geworden. Der konservative 67-Jährige starb im Krankenhaus infolge seiner Verletzungen. Abe sei verblutet, sagte ein Arzt des Universitätskrankenhauses der Kaiserstadt Nara. Der mutmaßliche Attentäter gestand die Tat. Weltweit reagierten Politiker erschüttert. Der UNO-Sicherheitsrat ehrte den ehemaligen Ministerpräsidenten mit einer Schweigeminute.

Elon Musk lässt Vereinbarung zum Kauf von Twitter platzen

San Francisco/Palo Alto (Kalifornien) - Tech-Milliardär Elon Musk hat seine Vereinbarung zum Kauf von Twitter für aufgelöst erklärt. Zur Begründung verwiesen seine Anwälte auf angeblich unzureichende Angaben zur Zahl von Fake-Accounts, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Musk hatte schon seit Wochen die Twitter-Zahlen öffentlich angezweifelt, was von Beobachtern als Versuch interpretiert wurde, zumindest den Preis zu drücken.

Verfassungsschutz nahm sich Staatsfeinde vor

Wien - In einer koordinierten Aktion sind die österreichischen Verfassungsschutzbehörden bundesweit gegen staatsfeindliche Verbindungen vorgegangen. Unter der Leitung der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) wurde bereits am Donnerstag in fünf Bundesländern gegen sieben Personen, welche der Staatsverweigererszene zugeordnet werden, eingeschritten, teilte das Innenministerium mit. Neben Hausdurchsuchungen und Sicherstellungen kam es auch zu zwei Festnahmen.

Rekordhoch bei Abholzungen im Amazonas

Sao Paulo - Die Abholzung des brasilianischen Amazonas-Regenwaldes hat in den ersten sechs Monaten des Jahres einen neuen Rekordwert erreicht. Von Jänner bis Juni wurden in der Region 3.988 Quadratkilometer gerodet, wie am Freitag veröffentlichte Daten der brasilianischen Weltraumforschungsagentur Inpe zeigen. Das ist eine Fläche von der fünffachen Größe von New York City. Im Vergleich zu denselben Monaten des Vorjahres ist das ein Anstieg um mehr als zehn Prozent.

Zwei Vermisste nach Hauseinsturz lebend geborgen

Arnsberg - Nach dem Hauseinsturz in Hemer im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen in Folge einer Explosion sind in der Nacht auf Samstag zwei Menschen aus den Trümmern gerettet worden. Rettungskräfte versorgten einen Mann und eine Frau zunächst vor Ort medizinisch und wollten beide anschließend in eine Klinik bringen, wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte. Eine dritte Person wurde den Angaben zufolge noch unter den Trümmern vermutet.

Blinken und Wang betonen Dialogbereitschaft bei G20-Treffen

Bali/Paris/Berlin - Mit demonstrativer Dialogbereitschaft haben US-Außenminister Antony Blinken und der chinesische Außenminister Wang Yi ein Treffen auf der indonesischen Insel Bali begonnen. "In einer so komplexen und wichtigen Beziehung wie jener zwischen den USA und China gibt es viel zu besprechen", sagte Blinken am Samstag zum Auftakt der Beratungen. Er freue sich auf ein "produktives und konstruktives Gespräch".

