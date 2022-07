Parlamentswahlen in Japan nach Mord an Ex-Regierungschef Abe

Tokio - Unter dem Eindruck des tödlichen Attentats auf Ex-Regierungschef Shinzo Abe hat am Sonntag in Japan die Wahl zum Oberhaus begonnen. Bei dem Urnengang werden 125 der 248 Sitze der Parlamentskammer neu vergeben. Mehr als 500 Kandidatinnen und Kandidaten treten an.

Flut an Bewerbungen für Johnson-Nachfolge

London - Zahlreiche Schwergewichte der britischen Konservativen wollen den gestürzten Premierminister Boris Johnson beerben. Zwei Minister und zwei Ex-Minister warfen am Samstag ihren Hut in den Ring, womit die Zahl der Kandidaten bereits auf acht anschwoll. Verkehrsminister Grant Shapps, Finanzminister Nadhim Zahawi, Ex-Außenminister Jeremy Hunt und Ex-Gesundheitsminister Sajid Javid äußerten sich, nachdem das zuständige Komitee ein zügiges Verfahren angekündigt hatte.

Proteste in Sri Lanka - Präsident Rajapaksa tritt zurück

Colombo - Nach anhaltenden Protesten gegen die schwere Wirtschaftskrise in Sri Lanka hat Staatspräsident Gotabaya Rajapaksa seinen Rücktritt angekündigt. "Um einen friedlichen Übergang zu gewährleisten, erklärte der Präsident, er werde am 13. Juli zurücktreten", sagte Parlamentspräsident Mahinda Abeywardana am Samstag in einer Fernsehansprache. Rajapaksa war aus dem Präsidentenpalast in der Hauptstadt Colombo geflohen, kurz bevor hunderte Demonstranten das Gebäude stürmten.

Mikl-Leitner will Preisdeckel bei Strompreisen

Wien - Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) spricht sich für eine Begrenzung der Stromkosten aus. "Wir brauchen einen Preisdeckel für Strompreise", meinte sie gegenüber mehreren Medien. Die Regierung müsse nun führen. "Es braucht einen Schulterschluss in der Koalition. Und es braucht eine konstruktive Zusammenarbeit im Parlament statt Dauerbeflegelungen durch die Opposition".

Tiroler Liste Fritz spitzt aufs Regieren, nur ohne ÖVP

Innsbruck - Weniger als drei Monate vor der Tiroler Landtagswahl spitzt die Spitzenkandidatin der oppositionellen Liste Fritz, Andrea Haselwanter-Schneider, aufs Regieren - "aber nicht um jeden Preis" und nur ohne ÖVP. An Spekulationen, was mögliche Regierungskonstellationen in einem Dreier- oder Viererbündnis ohne die Schwarzen betrifft, wollte sie sich im APA-Interview nicht beteiligen. Einer Koalition unter FPÖ-Beteiligung erteilte sie keine Absage, verwies aber auf "rote Linien".

Blinken reist nach tödlichem Attentat auf Abe nach Japan

Bangkok - US-Außenminister Antony Blinken reist am Montag nach Japan. Er wolle den Japanern bei einem Treffen mit Regierungsvertretern in Tokio persönlich "sein Beileid aussprechen", teilte das US-Außenministerium mit. Blinken hält sich derzeit zu einem Besuch in Thailand auf. Abe war am Freitag bei einem Wahlkampfauftritt niedergeschossen und wenige Stunden später im Krankenhaus für tot erklärt worden.

