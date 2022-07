Oberhauswahlen in Japan nach Mord an Ex-Regierungschef Abe

Tokio - Bei der Oberhauswahl in Japan zeichnet sich nach dem Attentat auf den früheren Ministerpräsidenten Shinzo Abe eine höhere Wahlbeteiligung ab. Bis zum Vormittag (11.00 Uhr Ortszeit, 04.00 Uhr MESZ) hätten 10,44 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, teilte das Innenministerium am Sonntag mit. Bei der letzten Wahl für das Oberhaus 2019 lag die Beteiligung zu diesem Zeitpunkt bei 9,7 Prozent.

Proteste in Sri Lanka - Präsident Rajapaksa tritt zurück

Colombo - Nach anhaltenden Protesten gegen die schwere Wirtschaftskrise in Sri Lanka hat Staatspräsident Gotabaya Rajapaksa seinen Rücktritt angekündigt. "Um einen friedlichen Übergang zu gewährleisten, erklärte der Präsident, er werde am 13. Juli zurücktreten", sagte Parlamentspräsident Mahinda Abeywardana am Samstag in einer Fernsehansprache. Rajapaksa war aus dem Präsidentenpalast in der Hauptstadt Colombo geflohen, kurz bevor hunderte Demonstranten das Gebäude stürmten.

Blinken reist nach tödlichem Attentat auf Abe nach Japan

Bangkok - US-Außenminister Antony Blinken reist am Montag nach Japan. Er wolle den Japanern bei einem Treffen mit Regierungsvertretern in Tokio persönlich "sein Beileid aussprechen", teilte das US-Außenministerium mit. Blinken hält sich derzeit zu einem Besuch in Thailand auf. Abe war am Freitag bei einem Wahlkampfauftritt niedergeschossen und wenige Stunden später im Krankenhaus für tot erklärt worden.

Ausstieg aus Öl und Gas von Firmen und Vereinen gefördert

Wien - Das Umweltministerium fördert den Ausstieg aus Öl und Gas von Firmen, Vereinen und konfessionellen Einrichtungen. Der Förderbereich "Erneuerbare Prozessenergie für Betriebe" soll die Unternehmen dazu ermutigen, bestehende fossile Produktionsanlagen oder -prozesse auf erneuerbare Energieträger umzurüsten. Je nach Ausführung der Anlage würden "bis zu 45 Prozent der Investitionskosten" gefördert - die Förderobergrenze pro Projekt liege bei 6 Mio. Euro, so das Ministerium.

Weiter Aufräumarbeiten nach Hauseinsturz in Deutschland

Arnsberg - Nach der Explosion in einem Wohnhaus in Hemer im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen gehen die Aufräumarbeiten und polizeilichen Ermittlungen an der Unglücksstelle weiter. Mit schwerem Gerät müssen Technisches Hilfswerk und Feuerwehr die Trümmer nach und nach vorsichtig wegräumen. Die Kriminalpolizei des Märkischen Kreises hatte am Samstag die Leitung der Ermittlungen übernommen, nachdem feststand, dass sich keine vermissten Personen mehr unter den Trümmern befanden.

Tiroler Liste Fritz spitzt aufs Regieren, nur ohne ÖVP

Innsbruck - Weniger als drei Monate vor der Tiroler Landtagswahl spitzt die Spitzenkandidatin der oppositionellen Liste Fritz, Andrea Haselwanter-Schneider, aufs Regieren - "aber nicht um jeden Preis" und nur ohne ÖVP. An Spekulationen, was mögliche Regierungskonstellationen in einem Dreier- oder Viererbündnis ohne die Schwarzen betrifft, wollte sie sich im APA-Interview nicht beteiligen. Einer Koalition unter FPÖ-Beteiligung erteilte sie keine Absage, verwies aber auf "rote Linien".

Neue Lehrpläne gehen am Montag in Begutachtung

Wien - Die lange erwarteten neuen Lehrpläne für die Volksschule, Mittelschule und AHS-Unterstufe gehen am morgigen Montag in eine zehnwöchige Begutachtung. Sie sollen ab 2023/24 gelten und nun breit diskutiert werden. "Mir ist es ein Anliegen, dass die Lehrpläne überarbeitet werden und daher starten wir jetzt mit den ersten Vorschlägen der Fachexpertinnen und -experten in die öffentliche politische Diskussion", so Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) in einer Aussendung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red