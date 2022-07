Oberhauswahlen in Japan nach Mord an Ex-Regierungschef Abe

Tokio - Bei der Oberhauswahl in Japan zeichnet sich nach dem Attentat auf den früheren Ministerpräsidenten Shinzo Abe eine höhere Wahlbeteiligung ab. Bis zum Vormittag (11.00 Uhr Ortszeit, 04.00 Uhr MESZ) hätten 10,44 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, teilte das Innenministerium am Sonntag mit. Bei der letzten Wahl für das Oberhaus 2019 lag die Beteiligung zu diesem Zeitpunkt bei 9,7 Prozent.

Mehrere Menschen in Trümmern von beschossenem Haus in Donezk

Kiew (Kyjiw)/Hamburg - Bei russischen Raketenangriffen sind nach ukrainischen Angaben in dem Ort Tschassiw Jar im Gebiet Donezk womöglich mehr als 30 Menschen in einem eingestürzten Wohnblock verschüttet worden. Das fünfgeschossige Haus sei am Vorabend mit russischen Raketen vom Typ Uragan beschossen worden, teilte der Gouverneur des Gebiets Donezk, Pawlo Kyrylenko, am Sonntag im Nachrichtenkanal Telegram mit. Es seien bereits sechs Tote und fünf Verletzte aus den Trümmern gezogen worden.

Mahrer kritisiert abermals Russland-Sanktionen

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer hat seine Kritik wiederholt, dass die Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine offenbar "nur mit einer Gehirnhälfte" gedacht wurden. Als Beispiel nennt er im "Kurier" den Ölhandel. "Das wird in großem Stil von Indien gekauft und landet - mit einem entsprechenden Aufschlag - über Umwege wieder in westlichen Industrieländern", so Mahrer.

Vier Tote bei weiterer Schießerei in Bar in Südafrika

Johannesburg - Kurz nach einem Schusswaffenangriff in einer Bar in Soweto mit 14 Toten hat Südafrikas Polizei einen weiteren Angriff auf eine Bar im Osten des Landes mit vier Todesopfern gemeldet. Die Tat in Pietermaritzburg habe sich am Samstagabend gegen 20.30 Uhr ereignet, sagte der Sprecher der örtlichen Polizei, Nqobile Gwala, am Sonntag. Acht weitere Menschen seien verletzt worden.

Neue Lehrpläne gehen am Montag in Begutachtung

Wien - Die lange erwarteten neuen Lehrpläne für die Volksschule, Mittelschule und AHS-Unterstufe gehen am morgigen Montag in eine zehnwöchige Begutachtung. Sie sollen ab 2023/24 gelten und nun breit diskutiert werden. "Mir ist es ein Anliegen, dass die Lehrpläne überarbeitet werden und daher starten wir jetzt mit den ersten Vorschlägen der Fachexpertinnen und -experten in die öffentliche politische Diskussion", so Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) in einer Aussendung.

SPÖ: Mikl-Leitner schwenkt auf SPÖ-Kurs um

Wien - Der Vorstoß der niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) für einen Preisdeckel bei den Strompreisen erfreut die SPÖ. Die Landeschefin übernehme damit die Forderung von SPÖ-Vorsitzender Pamela Rendi-Wagner und von Niederösterreichs SPÖ-Landesparteivorsitzenden Franz Schnabl, so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hingegen betreibe eine "zaghafte und mutlose Kopf in den Sand-Politik".

Blinken reist nach tödlichem Attentat auf Abe nach Japan

Bangkok - US-Außenminister Antony Blinken reist am Montag nach Japan. Er wolle den Japanern bei einem Treffen mit Regierungsvertretern in Tokio persönlich "sein Beileid aussprechen", teilte das US-Außenministerium mit. Blinken hält sich derzeit zu einem Besuch in Thailand auf. Abe war am Freitag bei einem Wahlkampfauftritt niedergeschossen und wenige Stunden später im Krankenhaus für tot erklärt worden.

Ausstieg aus Öl und Gas von Firmen und Vereinen gefördert

Wien - Das Umweltministerium fördert den Ausstieg aus Öl und Gas von Firmen, Vereinen und konfessionellen Einrichtungen. Der Förderbereich "Erneuerbare Prozessenergie für Betriebe" soll die Unternehmen dazu ermutigen, bestehende fossile Produktionsanlagen oder -prozesse auf erneuerbare Energieträger umzurüsten. Je nach Ausführung der Anlage würden "bis zu 45 Prozent der Investitionskosten" gefördert - die Förderobergrenze pro Projekt liege bei 6 Mio. Euro, so das Ministerium.

