Japans Regierungslager vor Sieg bei Oberhauswahl

Tokio - Bei der Oberhauswahl in Japan hat sich am Sonntag ein Sieg des Regierungslagers von Ministerpräsident Fumio Kishida abgezeichnet. Kishidas Liberaldemokratische Partei (LDP) und ihr Juniorpartner Komeito dürften ihre bisherige Mehrheit in der zweiten Kammer des Parlaments sichern, berichteten Medien auf Basis von Wählerbefragungen nach Schließung der Wahllokale. Die Wahl fand unter dem Eindruck des Attentats auf den früheren LDP-Partei- und Regierungschef Shinzo Abe statt.

Nord Stream-Wartung - Gewessler erwartet sinkende Gasflüsse

Berlin - Mit der morgen beginnenden Wartung der Gaspipeline Nord Stream 1 wird weniger Gas nach Österreich fließen, erwartet Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne). Dies werde auch Auswirkung auf die Einspeicherung haben. Trotzdem könne laut Berechnungen der E-Control das Speicherziel der Bundesregierung weiterhin erreicht werden, sofern Russland nach der Wartung wieder Erdgas im vereinbarten Umfang liefert, so die Ministerin am Sonntag in einer Aussendung.

Massenproteste in Sri Lanka zwingen Politikspitze zu Rückzug

Colombo - Nach monatelangen Massenprotesten der Bevölkerung wegen der schwersten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten beugt sich die Führung Sri Lankas dem Druck der Straße. Präsident Gotabaya Rajapaksa und Premier Ranil Wickremesinghe kündigten am Wochenende ihren Rücktritt an. Der Staatschef werde sein Amt aber erst am 13. Juli räumen, teilte der Parlamentspräsident des südasiatischen Landes mit.

18 Tote bei Schusswaffenangriffen in zwei Bars in Südafrika

Johannesburg - Bei Schusswaffenangriffen in zwei Bars in Südafrika sind 18 Menschen getötet und 17 weitere verletzt worden. In Soweto schossen in der Nacht zum Sonntag mehrere Angreifer auf eine feiernde Menge und töteten 14 Menschen, wie die Polizei in dem Vorort von Johannesburg mitteilte. In einem ähnlichen Fall in Pietermaritzburg schossen zwei Angreifer willkürlich auf Bar-Besucher und töteten vier von ihnen.

SPÖ: Mikl-Leitner schwenkt auf SPÖ-Kurs um

Wien/St. Pölten - Der Vorstoß der niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) für einen Preisdeckel bei den Strompreisen erfreut die SPÖ. Die Landeschefin übernehme damit die Forderung von SPÖ-Vorsitzender Pamela Rendi-Wagner und von Niederösterreichs SPÖ-Landesparteivorsitzenden Franz Schnabl, so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hingegen betreibe eine "zaghafte und mutlose Kopf in den Sand-Politik".

Bisher neun Bewerber für Johnson-Nachfolge

London - Um die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson bewerben sich bisher neun bekannte konservative Politiker. Am Sonntag kündigte Handelsministerin Penny Mordaunt ihre Kandidatur an - als viertes Mitglied der amtierenden Regierung. Es wurde damit gerechnet, dass zudem weitere Schwergewichte wie Außenministerin Liz Truss ihr Interesse bekunden würden. Eine neue Parteichefin oder ein neuer Parteichef könnte am 5. September feststehen, schrieb der "Telegraph".

Russland: 100 getötete ukrainische Soldaten bei Slowjansk

Moskau/Kiew (Kyjiw)/Berlin - Bei einem Angriff auf die ostukrainische Stadt Slowjansk haben russische Truppen nach eigenen Angaben bis zu Hundert gegnerische Soldaten getötet. Bei dem Raketenbeschuss einer Keramikfabrik, die einer ukrainischen Artillereinheit als temporärer Standort und Munitionsdepot gedient habe, seien zudem mehr als Tausend Granaten für US-Haubitzen vom Typ M-777 zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Sonntag mit.

Mahrer kritisiert abermals Russland-Sanktionen

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer hat seine Kritik wiederholt, dass die Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine offenbar "nur mit einer Gehirnhälfte" gedacht wurden. Als Beispiel nennt er im "Kurier" den Ölhandel. "Das wird in großem Stil von Indien gekauft und landet - mit einem entsprechenden Aufschlag - über Umwege wieder in westlichen Industrieländern", so Mahrer.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red