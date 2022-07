Verstappen-Fans sehen Leclerc-Sieg in Spielberg

Spielberg - Charles Leclerc hat die Siegesserie von Red-Bull-Star Max Verstappen in Österreich gekappt. Der Monegasse gewann am Sonntag den Grand Prix auf dem Red Bull Ring in Spielberg mit 1,532 Sekunden Vorsprung auf Verstappen und holte damit den ersten Ferrari-Sieg in der Steiermark seit 2003, als Michael Schumacher triumphierte. Lewis Hamilton stand zum dritten Mal in Serie als Dritter am Podest.

Nord Stream-Wartung - Gewessler erwartet sinkende Gasflüsse

Berlin - Mit der morgen beginnenden Wartung der Gaspipeline Nord Stream 1 wird weniger Gas nach Österreich fließen, erwartet Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne). Dies werde auch Auswirkung auf die Einspeicherung haben. Trotzdem könne laut Berechnungen der E-Control das Speicherziel der Bundesregierung weiterhin erreicht werden, sofern Russland nach der Wartung wieder Erdgas im vereinbarten Umfang liefert, so die Ministerin am Sonntag in einer Aussendung.

Motorradfahrerin nach Sturz auf A2 bei Pinggau überfahren

Pinggau - Eine Motorradfahrerin ist am Sonntag nach einem Sturz mit ihrem Fahrzeug auf der Südautobahn (A2) bei Pinggau von einem nachfolgenden Pkw überfahren worden. Der Lenker des Fahrzeugs blieb zwar kurz am Pannenstreifen stehen, suchte dann allerdings das Weite. Die am Boden liegende 55-Jährige Motorradfahrerin war schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Oberwart geflogen.

Machtvakuum in Sri Lanka - Präsident und Premier gehen

Colombo - Der von schweren Wirtschaftsproblemen und öffentlichen Protesten gezeichnete Inselstaat Sri Lanka steht nun auch in einer politischen Führungskrise. Nach den Rücktrittsankündigungen von Präsident Gotabaya Rajapaksa und Ministerpräsident Ranil Wickremesinghe erklärten Demonstranten am Sonntag, sie würden die Residenzen beider Politiker bis zu deren endgültigem Abschied besetzt halten.

SPÖ: Mikl-Leitner schwenkt auf SPÖ-Kurs um

Wien/St. Pölten/Innsbruck - Der Vorstoß der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) für einen Preisdeckel bei den Strompreisen erfreut die SPÖ. Die Landeschefin übernehme damit die Forderung von SPÖ-Vorsitzender Pamela Rendi-Wagner und von Niederösterreichs SPÖ-Landesparteivorsitzenden Franz Schnabl, so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. Führende ÖVP-Politiker zeigten sich hinsichtlich eines Preisdeckels offen.

Färörer-Inseln begrenzen umstrittene Delfinjagd

Torshavn/Stockholm - Nach einem Aufschrei der Empörung über fast 1.500 getötete Delfine im September vergangenen Jahres geben die Färörer-Inseln nun nur noch eine bestimmte Zahl an Tieren zur Jagd frei. Es solle für 2022 und 2023 eine jährliche Quote von 500 Delfinen gelten, teilte am Sonntag die autonome Regierung der zu Dänemark gehörenden Inseln mit. Zuvor hatten fast 1,3 Millionen Menschen eine Petition zum Verbot der als "Grindadrap" bezeichneten traditionellen Jagdpraxis unterzeichnet.

Selenskyj löst mehrere Botschafter ab - auch Melnyk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mehrere Botschafter abberufen, darunter den umstrittenen Diplomaten in Deutschland, Andrij Melnyk. Während das Auswärtige Amt in Berlin am Sonntag mitteilte, man habe von ukrainischer Seite noch keine offizielle Notifikation erhalten, bezeichnete Selenskyj seinen Schritt als Teil der normalen Rotation von Diplomaten.

Tiroler Liste Fritz spitzt aufs Regieren, nur ohne ÖVP

Innsbruck - Weniger als drei Monate vor der Tiroler Landtagswahl spitzt die Spitzenkandidatin der oppositionellen Liste Fritz, Andrea Haselwanter-Schneider, aufs Regieren - "aber nicht um jeden Preis" und nur ohne ÖVP. An Spekulationen, was mögliche Regierungskonstellationen in einem Dreier- oder Viererbündnis ohne die Schwarzen betrifft, wollte sie sich im APA-Interview nicht beteiligen. Einer Koalition unter FPÖ-Beteiligung erteilte sie keine Absage, verwies aber auf "rote Linien".

