Japans Regierungslager mit Sieg bei Oberhauswahl

Tokio - Japans Wähler haben der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) von Ministerpräsident Fumio Kishida einen haushohen Sieg beschert und damit für politische Stabilität gesorgt. Die LDP sicherte sich bei der Oberhauswahl vom Sonntag auch ohne ihren Koalitionspartner Komeito die alleinige Mehrheit, wie japanische Medien am Montag nach Auszählung aller Stimmen berichteten.

Nord Stream 1-Wartung beginnt - Weniger Gas erwartet

Berlin - Mit der am Montag beginnenden Wartung der Gaspipeline Nord Stream 1 wird weniger Gas nach Österreich fließen, erwartet Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne). Dies werde auch Auswirkung auf die Einspeicherung haben. Trotzdem könne laut Berechnungen der E-Control das Speicherziel der Bundesregierung weiterhin erreicht werden, sofern Russland nach der Wartung wieder Erdgas im vereinbarten Umfang liefert, so die Ministerin am Sonntag in einer Aussendung.

Machtvakuum in Sri Lanka - Präsident und Premier gehen

Colombo - Der von schweren Wirtschaftsproblemen und öffentlichen Protesten gezeichnete Inselstaat Sri Lanka steht nun auch in einer politischen Führungskrise. Nach den Rücktrittsankündigungen von Präsident Gotabaya Rajapaksa und Ministerpräsident Ranil Wickremesinghe erklärten Demonstranten am Sonntag, sie würden die Residenzen beider Politiker bis zu deren endgültigem Abschied besetzt halten.

400 Menschen sitzen nach Schneesturm in Anden fest

Buenos Aires/Santiago de Chile - In den Bergen an der Grenze zwischen Chile und Argentinien hat ein Schneesturm hunderte Menschen eingeschneit. Am Sonntag saßen weiter mehr als 400 Menschen, größtenteils Touristen und Fernfahrer, bei Temperaturen von minus 10 Grad auf einem Gebirgspass fest, wie örtliche Behörden mitteilten.

Weltbevölkerung wächst laut einem UN-Bericht immer langsamer

New York - Acht Milliarden Menschen - diese markante Marke bei der Weltbevölkerung soll laut den Vereinten Nationen rund um den 15. November diesen Jahres erreicht werden. Nichtsdestotrotz wächst die Zahl der Menschen auf unserem Planeten immer langsamer, ab dem Jahr 2080 soll sie den Prognosen zufolge gar nicht mehr größer werden - bei dann 10,4 Milliarden Menschen, wie die Vereinten Nationen in einem Bericht zum Weltbevölkerungstag am 11. Juli schreiben.

Kanzler Nehammer reist nach Israel, Zypern und Libanon

Wien - Besuche in Israel, Zypern und dem Libanon stehen auf dem Programm einer viertägigen Reise, zu der Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Montag aufbricht. Begleitet wird der Kanzler von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP). Neben politischen Gesprächen sind unter anderem Besuche bei der UNFICYP-Friedenstruppe auf Zypern und der UNIFIL-Truppe im Libanon geplant.

Bereits zehn Bewerber für Johnson-Nachfolge

London - Nach dem angekündigten Rückzug des britischen Premierministers Boris Johnson haben sich bereits zehn konservative Politiker auf die Nachfolge beworben. Am Sonntag kündigten Außenministerin Liz Truss und Handelsministerin Penny Mordaunt ihre Kandidatur an. "Unsere Führung muss sich ändern. Es muss weniger um die Person an der Spitze gehen und viel mehr um das Schiff", twitterte die 49-Jahre alte Mordaunt. Sie hat sich als vehemente Brexit-Unterstützerin einen Namen gemacht.

Ukraine ruft Zivilisten im Süden zur Flucht auf

Moskau/Kiew (Kyjiw)/Berlin - Die ukrainische Führung hat Zivilisten im besetzten Süden des Landes wegen geplanter Armeeoffensiven zur Flucht aufgerufen. Einwohner der Gebiete Cherson und Saporischschja sollten dringend ihre Häuser verlassen - notfalls auch in Richtung der bereits seit 2014 von Russland annektieren Halbinsel Krim, sagte Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk am Sonntagabend. Das sei notwendig, damit die Menschen im Zuge bevorstehender Rückeroberungsversuche nicht gefährdet würden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red