Gasfluss durch Nord Stream 1 auf Null gefallen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Durchfluss durch die Gaspipeline Nord Stream 1 ist am Montagfrüh auf Null gefallen. Das ging aus der Website https://www.nord-stream.info des Betreibers hervor. Demnach strömte ab 06.00 Uhr kein Gas mehr. Die durch die Ostsee laufende Röhre soll nach jährlichem Turnus in den kommenden zehn Tagen gewartet werden und kann nicht für den Gastransport genutzt werden.

Japans Regierungslager mit Sieg bei Oberhauswahl

Tokio - Japans Wähler haben der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) von Ministerpräsident Fumio Kishida einen haushohen Sieg beschert und damit für politische Stabilität gesorgt. Die LDP sicherte sich bei der Oberhauswahl vom Sonntag auch ohne ihren Koalitionspartner Komeito die alleinige Mehrheit, wie japanische Medien am Montag nach Auszählung aller Stimmen berichteten.

Weltbevölkerung wächst laut einem UN-Bericht immer langsamer

New York - Acht Milliarden Menschen - diese markante Marke bei der Weltbevölkerung soll laut den Vereinten Nationen rund um den 15. November diesen Jahres erreicht werden. Nichtsdestotrotz wächst die Zahl der Menschen auf unserem Planeten immer langsamer, ab dem Jahr 2080 soll sie den Prognosen zufolge gar nicht mehr größer werden - bei dann 10,4 Milliarden Menschen, wie die Vereinten Nationen in einem Bericht zum Weltbevölkerungstag am 11. Juli schreiben.

400 Menschen sitzen nach Schneesturm in Anden fest

Buenos Aires/Santiago de Chile - In den Bergen an der Grenze zwischen Chile und Argentinien hat ein Schneesturm hunderte Menschen eingeschneit. Am Sonntag saßen weiter mehr als 400 Menschen, größtenteils Touristen und Fernfahrer, bei Temperaturen von minus 10 Grad auf einem Gebirgspass fest, wie örtliche Behörden mitteilten.

Datenleck entblößt aggressives Polit-Lobbying von Uber

San Francisco - Ein Datenleck entblößt die aggressive Lobby-Kampagne des US-Fahrdienstleisters Uber bei dessen Streben auf den europäischen Markt. Über 124.000 interne Dokumente aus den Jahren 2013 bis 2017 zeigten, wie Uber "versucht hat, Politiker, Beamte und Journalisten zu beeinflussen", berichteten NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" am Sonntag. Enge Kontakte mit dem Unternehmen pflegten etwa der französische Präsident Emmanuel Macron, ein FDP-Abgeordneter und eine Ex-EU-Kommissarin.

Kanzler Nehammer reist nach Israel, Zypern und Libanon

Wien - Besuche in Israel, Zypern und dem Libanon stehen auf dem Programm einer viertägigen Reise, zu der Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Montag aufbricht. Begleitet wird der Kanzler von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP). Neben politischen Gesprächen sind unter anderem Besuche bei der UNFICYP-Friedenstruppe auf Zypern und der UNIFIL-Truppe im Libanon geplant.

Hamann will Länder bei Kindergärten in die Pflicht nehmen

Wien - Grünen-Bildungssprecherin Sibylle Hamann hat im Gespräch mit der APA die neue 15a-Vereinbarung zu den Kindergärten gegen Kritik verteidigt. Der Bund stellt dabei den Ländern auf fünf Jahre 200 Mio. Euro pro Jahr für Ausbau, Sprachförderung und Pflichtkindergartenjahr zur Verfügung. "Das ist eine wesentliche Verbesserung, rund 40 Prozent mehr ist nicht nix", wehrt Hamann sich gegen ein "Kleinreden". Bei der Verbindlichkeit für die Länder sieht sie aber noch "Luft nach oben".

