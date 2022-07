Gasfluss durch Nord Stream 1 auf Null gefallen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Durchfluss durch die Gaspipeline Nord Stream 1 ist am Montagfrüh auf Null gefallen. Das ging aus der Website https://www.nord-stream.info des Betreibers hervor. Demnach strömte ab 06.00 Uhr kein Gas mehr. Die durch die Ostsee laufende Röhre soll nach jährlichem Turnus in den kommenden zehn Tagen gewartet werden und kann nicht für den Gastransport genutzt werden.

Ukraine: Russland bereitet Großoffensive vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russische Artillerie greift nach Angaben des ukrainischen Generalstabes massiv die Stadt Charkiw an und bereitet eine Großoffensive im Osten des Landes vor. Raketenwerfer und Panzer seien im Einsatz. Es sei eine regelrechte Bombardierungswelle begonnen worden, die bereits mehrere Städte im Osten getroffen habe. Dies diene der Vorbereitung einer Großoffensive.

Zahl der abgewiesenen Firmeninsolvenzen stark im Plus

Wien - Die eröffneten Firmeninsolvenzen haben sich im ersten Halbjahr im Vergleich zur Vorjahresperiode verdoppelt. Die abgewiesenen Insolvenzen haben sich verdreifacht. Das bezeichnet der Gläubigerschutzverband AKV als "besorgniserregend". Es zeige sich, dass bei vielen, durch staatliche Coronahilfen am Leben erhaltenen Unternehmen nicht einmal ein Vermögen vorhanden ist, um die Kosten für ein Insolvenzverfahren aufzubringen, so AKV-Expertin Cornelia Wesenauer.

400 Menschen sitzen nach Schneesturm in Anden fest

Buenos Aires/Santiago de Chile - In den Bergen an der Grenze zwischen Chile und Argentinien hat ein Schneesturm hunderte Menschen eingeschneit. Am Sonntag saßen weiter mehr als 400 Menschen, größtenteils Touristen und Fernfahrer, bei Temperaturen von minus 10 Grad auf einem Gebirgspass fest, wie örtliche Behörden mitteilten.

Datenleck entblößt aggressives Polit-Lobbying von Uber

San Francisco - Ein Datenleck entblößt die aggressive Lobby-Kampagne des US-Fahrdienstleisters Uber bei dessen Streben auf den europäischen Markt. Über 124.000 interne Dokumente aus den Jahren 2013 bis 2017 zeigten, wie Uber "versucht hat, Politiker, Beamte und Journalisten zu beeinflussen", berichteten NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" am Sonntag. Enge Kontakte mit dem Unternehmen pflegten etwa der französische Präsident Emmanuel Macron, ein FDP-Abgeordneter und eine Ex-EU-Kommissarin.

Weltbevölkerung wächst laut einem UN-Bericht immer langsamer

New York - Acht Milliarden Menschen - diese markante Marke bei der Weltbevölkerung soll laut den Vereinten Nationen rund um den 15. November diesen Jahres erreicht werden. Nichtsdestotrotz wächst die Zahl der Menschen auf unserem Planeten immer langsamer, ab dem Jahr 2080 soll sie den Prognosen zufolge gar nicht mehr größer werden - bei dann 10,4 Milliarden Menschen, wie die Vereinten Nationen in einem Bericht zum Weltbevölkerungstag am 11. Juli schreiben.

Kanzler Nehammer reist nach Israel, Zypern und Libanon

Wien - Besuche in Israel, Zypern und dem Libanon stehen auf dem Programm einer viertägigen Reise, zu der Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Montag aufbricht. Begleitet wird der Kanzler von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP). Neben politischen Gesprächen sind unter anderem Besuche bei der UNFICYP-Friedenstruppe auf Zypern und der UNIFIL-Truppe im Libanon geplant.

Klima-Aktivisten blockierten Autobahnabfahrt in Wien

Wien - Klima-Aktivisten haben am Montag gegen 8.30 Uhr die Autobahnabfahrt zur Schüttelstraße in Wien-Leopoldstadt blockiert. Die Letzte Generation AT forderte in einer Aussendung "ein Ende der fossilen Zerstörung und den Übergang zu einer Überlebenswirtschaft". Polizeisprecher Markus Dittrich bestätigte der APA einen Einsatz im Bereich der Stadionbrücke, zahlreiche Zeugen hätten sich zuvor gemeldet. Es gab bereits Stau und daher werde versucht, den Verkehr umzuleiten.

