Rufe nach Strompreisdeckel in der ÖVP werden lauter

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Rufe nach einer Deckelung der Strompreise werden in der ÖVP lauter. Nach der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) redeten am Montag auch der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler und sein oberösterreichischer Amts- und Parteikollege, Thomas Stelzer, einer derartigen Maßnahme das Wort. Die FPÖ kritisierte indes das "Schattenboxen" in den türkisen Reihen.

Gaspipeline Nord Stream 1 in Wartung - Gasfluss stockt

Moskau - Die Buchungen für den Gas-Fluss durch die Gaspipeline Nord Stream 1 sind nach der angelaufenen Wartung wie erwartet am Montagfrüh auf null gefallen. Das ging aus der Website https://www.nord-stream.info des Betreibers hervor. Demnach gibt es die Vorgabe, kein Gas mehr in die Röhre einzuspeisen. Entsprechend wird auch der tatsächliche Gasfluss auf null fallen. Die durch die Ostsee laufende Röhre soll nach jährlichem Turnus in den kommenden zehn Tagen gewartet werden.

Ukraine erwartet russische Großoffensive

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russische Artillerie hat nach ukrainischen Angaben die Stadt Charkiw massiv angegriffen und bereitet eine Großoffensive im Osten des Landes vor. Raketenwerfer und Panzer seien im Einsatz, teilte der ukrainische Generalstab am Montagmorgen mit. Es habe eine regelrechte Bombardierungswelle begonnen, die bereits mehrere Städte im Osten getroffen habe. Dies diene der Vorbereitung einer russischen Großoffensive.

Japans Regierung baut Mehrheit im Oberhaus aus

Tokio - Bei der Oberhauswahl in Japan hat die Regierungskoalition von Ministerpräsident Fumio Kishida ihre Mehrheit in der zweiten Parlamentskammer ausgebaut. Kishidas Liberaldemokratische Partei (LDP) und ihr Juniorpartner Komeito errangen zusammen 76 der zur Wahl stehenden 125 Mandate, berichtete der Sender NHK am Montag auf Grundlage erster Prognosen. Die LDP allein baute ihren Anteil demnach auf 63 von bisher 55 der zur Wahl stehenden Sitze aus.

Hitzewelle und Dutzende Waldbrände in Portugal

Lissabon - Das im Sommer von Waldbränden bisher weitgehend verschonte Portugal wird nun von einer Hitzewelle und Dutzenden von Feuern heimgesucht. 36 Waldbrände seien im ganzen Land aktiv, teilte der Zivilschutz am Montag mit. Nach verschiedenen Schätzungen wurden im beliebten Urlaubsland in den vergangenen Tagen zwischen 2.000 und 2.500 Hektar Wald zerstört. Wegen des erhöhten Waldbrandrisikos gilt seit Mitternacht im gesamten Land der dritthöchste Notstand.

Blutnotstand abgewendet, Spendenaufruf bleibt aber aufrecht

Wien - Ein Notstand beim Blutkonserven-Vorrat in Österreich ist durch vermehrte Spenden abgewendet worden. Die Versorgung ist für die nächsten Wochen gesichert, teilte das Rote Kreuz am Montag mit. "In der Wiener Blutspendezentrale sind in den vergangenen zwei Wochen fast viermal so viele Blutspenden abgenommen worden wie sonst. Österreichweit waren es weit über 20.000 Blutspenden", sagte Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer. Der Spendenaufruf bleibe für die kommenden Monate aufrecht.

Zahl der abgewiesenen Firmeninsolvenzen stark im Plus

Wien - Die eröffneten Firmeninsolvenzen haben sich im ersten Halbjahr im Vergleich zur Vorjahresperiode verdoppelt. Die abgewiesenen Insolvenzen haben sich verdreifacht. Das bezeichnet der Gläubigerschutzverband AKV als "besorgniserregend". Es zeige sich, dass bei vielen, durch staatliche Coronahilfen am Leben erhaltenen Unternehmen nicht einmal ein Vermögen vorhanden ist, um die Kosten für ein Insolvenzverfahren aufzubringen, so AKV-Expertin Cornelia Wesenauer.

Klima-Aktivisten blockierten Autobahnabfahrt in Wien

Wien - Klima-Aktivisten haben am Montag gegen 8.30 Uhr die Autobahnabfahrt zur Schüttelstraße in Wien-Leopoldstadt blockiert. Die Letzte Generation AT forderte in einer Aussendung "ein Ende der fossilen Zerstörung und den Übergang zu einer Überlebenswirtschaft". Polizeisprecher Markus Dittrich bestätigte der APA einen Einsatz im Bereich der Stadionbrücke, zahlreiche Zeugen hätten sich zuvor gemeldet. Es gab bereits Stau und daher werde versucht, den Verkehr umzuleiten.

