Rufe nach Strompreisdeckel in der ÖVP werden lauter

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Rufe nach einer Deckelung der Strompreise werden in der ÖVP lauter. Nach der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) redeten am Montag auch der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler und sein oberösterreichischer Amts- und Parteikollege, Thomas Stelzer, einer derartigen Maßnahme das Wort. Die FPÖ kritisierte indes das "Schattenboxen" in den türkisen Reihen, Kritik am ÖVP-internen Streit kam auch von der SPÖ.

Gaspipeline Nord Stream 1 in Wartung - Gasfluss stockt

Moskau - Die Buchungen für den Gas-Fluss durch die Gaspipeline Nord Stream 1 sind nach der angelaufenen Wartung wie erwartet am Montagfrüh auf null gefallen. Das trifft zwar vor allem Deutschland und Nordeuropa, führt aber auch zu weniger Gas für Österreich. Die OMV meldete, dass sie voraussichtlich heute 70 Prozent weniger Gas aus Russland bekommen werde als gewünscht.

Ukraine erwartet russische Großoffensive

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russische Artillerie hat nach ukrainischen Angaben die Stadt Charkiw massiv angegriffen und bereitet eine Großoffensive im Osten des Landes vor. Raketenwerfer und Panzer seien im Einsatz, teilte der ukrainische Generalstab am Montagmorgen mit. Es habe eine regelrechte Bombardierungswelle begonnen, die bereits mehrere Städte im Osten getroffen habe. Dies diene der Vorbereitung einer russischen Großoffensive.

Nationalbank erwartet noch zwei Jahre hohe Inflation

Wien - Die hohe Inflation bleibt Österreich noch Jahre erhalten. Das zeigt die aktuelle Prognose der Nationalbank (OeNB). Demnach steigt die Teuerung heuer auf 7,6 Prozent und bleibt auch 2023 mit 5,0 Prozent hoch. Die OeNB hat ihre Prognose vom März damit um rund zwei Prozentpunkte erhöht. Selbst 2024 wird der Anstieg der Verbraucherpreise (HVPI) mit 3,2 Prozent deutlich über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von rund 2 Prozent liegen, erwartet die OeNB.

Regierung gibt weitere Ölreserven frei

Wien - Die Regierung gibt nach dem OMV-Raffiniereunfall in Schwechat weitere Erdölreserven frei. Am Montagabend im Hauptausschuss soll beschlossen werden, weitere 100.000 Tonnen Diesel und 45.000 Tonnen an Halbfertig-Fabrikaten freizugeben. Die SPÖ hatte zuvor in einer eilig einberufenen Pressekonferenz gewarnt, dass Diesel knapp würde und sich dabei auf ein ihr vorliegendes Schreiben des OMV-Vorstands an Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) vom 23. Juni 2022 berufen.

EU empfiehlt vierte Corona-Impfung für alle ab 60 Jahren

Stockholm/Amsterdam/EU-weit - Führende EU-Behörden halten es angesichts einer neuen Corona-Welle in Europa für sinnvoll, allen Menschen im Alter ab 60 Jahren eine weitere Auffrischimpfung gegen Covid-19 zu geben. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC und die EU-Arzneimittelbehörde EMA empfahlen am Montag, zweite Booster-Impfungen für Personen ab 60 sowie für Vorerkrankte in Betracht zu ziehen. Diese könnten mindestens vier Monate nach der vorherigen Impfung verabreicht werden.

7.228 Neuinfektionen und sieben weitere Covid-Tote

Wien - Von Sonntag auf Montag sind in Österreich 7.228 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz blieb mit 797 Fällen je 100.000 Einwohner konstant zu den vergangenen Tagen mit einem Wert um 800. Sieben weitere Covid-Infizierte starben im Tagesvergleich. In Spitälern liegen 1.103 Betroffene, 174 mehr als vor einer Woche und 92 mehr als am Vortag gemeldet waren. 57 Menschen werden auf Intensivstationen betreut, das sind sechs mehr zur Vorwoche.

Tories wollen schnelles Vorgehen bei Johnson-Nachfolge

London - Die Konservative Partei drückt bei der Suche nach einer Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson aufs Tempo. Bis zur parlamentarischen Sommerpause am 21. Juli würden nur noch zwei Kandidaten im Rennen sein, kündigte Bob Blackman vom zuständigen 1922-Komitee der Tory-Fraktion an. Die Zahl der Bewerber müsse deshalb rasch verringert werden, sagte Blackman am Montag dem Sender Sky News.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red