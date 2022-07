Rufe nach Strompreisdeckel in der ÖVP werden lauter

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Rufe nach einer Deckelung der Strompreise werden in der ÖVP lauter. Nach der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) redeten am Montag auch der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler und sein oberösterreichischer Amts- und Parteikollege, Thomas Stelzer, einer derartigen Maßnahme das Wort. Die FPÖ kritisierte indes das "Schattenboxen" in den türkisen Reihen, Kritik am ÖVP-internen Streit kam auch von der SPÖ.

Gaspipeline Nord Stream 1 in Wartung - Gasfluss stockt

Moskau - Die Buchungen für den Gas-Fluss durch die Gaspipeline Nord Stream 1 sind nach der angelaufenen Wartung wie erwartet am Montagfrüh auf null gefallen. Das trifft zwar vor allem Deutschland und Nordeuropa, führt aber auch zu weniger Gas für Österreich. Die OMV meldete, dass sie voraussichtlich heute 70 Prozent weniger Gas aus Russland bekommen werde als gewünscht.

Ukraine erwartet russische Großoffensive

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat die ukrainische Stadt Charkiw massiv angegriffen und bereitet eine Großoffensive im Osten des Landes vor. Raketenwerfer und Panzer seien im Einsatz, teilte der ukrainische Generalstab am Montag mit. Mindestens drei Menschen sollen getötet worden sein, es soll 31 Verletzte geben. Es habe eine regelrechte Bombardierungswelle begonnen, die bereits mehrere Städte im Osten getroffen habe, hieß es. Die Ukraine bereitet unterdessen im Süden eine Gegenoffensive vor.

Nationalbank erwartet noch zwei Jahre hohe Inflation

Wien - Die hohe Inflation bleibt Österreich noch Jahre erhalten. Das zeigt die aktuelle Prognose der Nationalbank (OeNB). Demnach steigt die Teuerung heuer auf 7,6 Prozent und bleibt auch 2023 mit 5,0 Prozent hoch. Die OeNB hat ihre Prognose vom März damit um rund zwei Prozentpunkte erhöht. Selbst 2024 wird der Anstieg der Verbraucherpreise (HVPI) mit 3,2 Prozent deutlich über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von rund 2 Prozent liegen, erwartet die OeNB.

FPÖ-Hofburg-Kandidatin oder -Kandidat steht am Mittwoch fest

Wien - Die FPÖ wird ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin für die Bundespräsidentschaftswahl am Mittwoch präsentieren. Das teilte das Büro von Parteichef Herbert Kickl am Montag der APA mit. Zuvor muss aber erst das Parteipräsidium dem Vorschlag Kickls zustimmen. Zusammentreffen soll dies dem Vernehmen nach am Dienstag. Immer wieder als Kandidatin für die Hofburg genannt wurde die Nationalratsabgeordnete Susanne Fürst. Auch "Krone"-Kolumnist Tassilo Wallentin war im Gespräch.

EU empfiehlt vierte Corona-Impfung für alle ab 60 Jahren

Stockholm/Amsterdam/EU-weit - Führende EU-Behörden halten es angesichts einer neuen Corona-Welle in Europa für sinnvoll, allen Menschen im Alter ab 60 Jahren eine weitere Auffrischimpfung gegen Covid-19 zu geben. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC und die EU-Arzneimittelbehörde EMA empfahlen am Montag, zweite Booster-Impfungen für Personen ab 60 sowie für Vorerkrankte in Betracht zu ziehen. Diese könnten mindestens vier Monate nach der vorherigen Impfung verabreicht werden.

Großprojekt am Neusiedler See in Ungarn vorerst vom Tisch

Budapest/Fertörakos/Eisenstadt - Das ungarische Großprojekt am Neusiedler See in Fertörakos ist vorerst vom Tisch. Eine Ausschreibung war gescheitert, da die für den Vertragsabschluss notwendige Finanzierung nicht vorhanden war, wie auch die burgenländische Wochenzeitung "BVZ" berichtet hatte. Geplant waren laut Greenpeace Ungarn Investitionen in Höhe von 45 Milliarden Forint (110 Mio. Euro). Die Umweltschutzorganisation zeigte sich über den "Riesenerfolg" erfreut, warnte aber vor einer Neuplanung.

Arbeiterkammer sieht Warnungen vor Kassenreform bestätigt

Wien - Die Arbeiterkammer reihte sich am Montag in der Chor der Kritiker, der sich am Wochenende angesichts der Ablehnung eines Teuerungsausgleichs im Bereich der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) gebildet hat. Die Arbeitnehmervertreter wollten Heilmittel-Zuschüsse um drei Prozent anheben, aber ihr Antrag scheiterte an der Mehrheit der Wirtschaftsvertreter. AK-Präsidentin Renate Anderl sieht die Warnungen vor der türkis-blauen Kassenreform bestätigt.

Wiener Börse tendiert im Verlauf mit Verlusten

Wien - Die Wiener Börse hat am frühen Nachmittag einen Teil ihrer Mittagsverluste eingegrenzt. Der heimische Leitindex ATX notierte am Montag gegen 14 Uhr mit minus 0,8 Prozent bei 2.881,06 Einheiten. Eine negative Stimmung aus Asien, wo in China wegen wieder steigender Corona-Infektionszahlen neue Beschränkungsmaßnahmen drohen, lastete auf den hiesigen Märkten. Branchenseitig kamen Bankentitel klar unter Druck. Raiffeisen-Titel verloren 3,2 Prozent.

