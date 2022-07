Ukraine - Tote bei ukrainischem Angriff in Region Cherson

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland wirft der Ukraine einen Angriff auf eine von russischen Kräften gehaltene Stadt in der Region Cherson vor, bei dem es Tote und Verletzte gegeben haben soll. Durch die Attacke auf die Stadt Nowa Kachowka sei es dort zudem zu einer Explosion in einem Düngemittel-Lager gekommen, sagt ein Vertreter der zuständigen Behörde laut der russischen Nachrichtenagentur Tass. Die Ukraine erklärt, ihr Militär habe ein Munitionslager und weitere Gebäude zerstört.

NASA veröffentlichte erstes Bild des "Webb"-Teleskops

Washington - Gemeinsam mit US-Präsident Joe Biden und dessen Vize Kamala Harris hat die US-Raumfahrtbehörde NASA die "tiefste und schärfste bislang aufgenommene Infrarot-Sicht auf das Universum" präsentiert. Auf der ersten Aufnahme des vor rund einem halben Jahr gestarteten Weltraumteleskops "James Webb", die am Montag (Ortszeit) im Weißen Haus veröffentlicht wurde, sind Sterne und Galaxien zu sehen.

Deutscher Wirtschaftsminister Habeck besucht Österreich

Wien/Berlin - Der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck besucht am Dienstag Österreich. Als besonders von russischen Gaslieferungen abhängige Länder, möchten Österreich und Deutschland ihre Zusammenarbeit verstärken, etwa in bilateraler und europäischer Kooperation beim schnellstmöglichen Ausstieg aus russischem Gas, der Erschließung alternativer Quellen und dem verstärkten Ausbau erneuerbarer Energie, teilte das Büro von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) mit.

Israelischer Premier Lapid empfängt Nehammer

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird am Dienstag in Jerusalem von seinem israelischen Amtskollegen Yair Lapid empfangen. Anlässlich der Zusammenkunft ist auch die Unterzeichnung einer Strategischen Partnerschaft zwischen Österreich und Israel geplant. Nehammer wird bei seiner Reise von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) begleitet. Sie wollen dann auch den Libanon und Zypern besuchen.

Strengere Corona-Regeln für Wiener Spitäler nun gültig

Wien - In Wien treten am Dienstag verschärfte Corona-Sicherheitsbestimmungen für den Gesundheitsbereich in Kraft. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Spitälern und Pflegeheimen wird eine durchgehende Maskenpflicht verordnet. Außerdem wird in Krankenhäusern die Anzahl der Besuche reduziert. Pro Patient und Tag sind laut der neuen Wiener Verordnung nur mehr drei PCR-getestete Besucher erlaubt.

FP-Präsidium kürt Präsidentschaftskandidaten oder Kandidatin

Wien - Die Freiheitlichen küren am Dienstag ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin für die Bundespräsidentschaftswahl. Zu diesem Zweck findet am Nachmittag eine Präsidiumssitzung der Partei statt, die online vonstatten geht. Als Favoriten für die Kandidatur waren zuletzt etwa die Nationalratsabgeordnete Susanne Fürst und "Krone"-Kolumnist Tassilo Wallentin genannt worden. Auch Petra Steger, Tochter des freiheitlichen Urgesteins Norbert Steger, wurde kolportiert.

