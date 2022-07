Kreml: Putin trifft am 19. Juli Erdogan und Raisi in Teheran

Moskau/Teheran - Russlands Präsident Wladimir Putin will am kommenden Dienstag, den 19. Juli, in den Iran reisen. Neben dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi wolle er dort auch den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan treffen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. Geplant seien Gespräche der drei Staatsoberhäupter über eine Verbesserung der Lage im Bürgerkriegsland Syrien, sagte Peskow.

Spanier stöhnen unter nächster Hitzewelle mit bis zu 44 Grad

Madrid - Nur rund drei Wochen nach einer ersten schlimmen Hitzewelle stöhnen die Bewohner Spaniens wieder unter Temperaturen, die selbst für das Sonnenland im Juli ungewöhnlich hoch sind. Die neue Hitzeperiode werde zwischen Dienstag und Donnerstag mit Temperaturen von bis zu 44 Grad ihren Höhepunkt erreichen, warnte der Wetterdienst Aemet.

Ukraine bereitet sich auf neue russische Angriffswelle vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach weitreichenden Luftangriffen mit mehr als 30 Toten stellt sich die Ukraine auf neue Attacken russischer Bodentruppen ein. Der Generalstab erklärte am Dienstag, der massive Beschuss sei eine Vorbereitung auf neue Angriffe. Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, seit Samstag habe es 34 Luftangriffe gegeben. Die ukrainische Armee hat eigenen Angaben zufolge eine Gegenoffensive auf den von russischen Truppen besetzten Teil des südukrainischen Gebietes Cherson begonnen.

Euro gleichauf mit Dollar

Frankfurt - Erstmals seit etwa zwei Jahrzehnten ist der Euro wieder genau einen Dollar wert. Dienstag zu Mittag fiel die Gemeinschaftswährung bis auf exakt einen Dollar und sank damit erstmalig seit 2002 auf Parität. Darunter versteht man ein Tauschverhältnis von eins zu eins.

FP-Präsidium kürt Präsidentschaftskandidaten oder Kandidatin

Wien - Die Freiheitlichen küren am heutigen Dienstag ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin für die Bundespräsidentschaftswahl. Zu diesem Zweck findet am Nachmittag eine Präsidiumssitzung der Partei statt, die online vonstatten geht. Als Favoriten für die Kandidatur waren zuletzt etwa die Nationalratsabgeordnete Susanne Fürst und "Krone"-Kolumnist Tassilo Wallentin genannt worden. Auch Petra Steger, Tochter des freiheitlichen Urgesteins Norbert Steger, wurde kolportiert.

Kreise: Labour-Misstrauensantrag gegen britische Regierung

London - Großbritanniens oppositionelle Labour-Partei will nach Informationen aus Parteikreisen noch am Dienstag einen Misstrauensantrag gegen die Regierung einbringen. Das Votum werde am Mittwoch erwartet, sagte ein Labour-Vertreter. Mit der Initiative können Abgeordnete aller Parteien darüber abstimmen, ob die vorerst weiter von Premierminister Boris Johnson geleitete Regierung im Amt bleiben soll. Unterdessen sind die ersten Bewerbungen für Johnsons Nachfolge eingetroffen.

Ludwig für "Preisgipfel", Doskozil mit Anti-Teuerungspaket

Wien/Eisenstadt - Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) spricht sich für die Einberufung eines "Preisgipfels" aus. "Angesichts der auf dem Tisch liegenden Vorschläge, erachte ich zur Bewältigung der Teuerung einen Preisgipfel als sehr sinnvoll. Es sind alle Verantwortlichen gefragt, sich nun an einen Tisch zu setzen", befand er via Twitter. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) präsentierte unterdessen Details zum Anti-Teuerungspaket des Landes.

Finanzminister will Energie-Preisdeckel nur auf EU-Ebene

Brüssel - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat im Kampf gegen die hohen Energiepreise eine europäische Lösung gefordert. Er habe "natürlich Verständnis" für den Ruf nach Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise, sagte Brunner angesprochen auf entsprechende Forderungen aus seiner eigenen und anderen Parteien. Solche Preisdeckel würden aber nur auf europäischer Ebene Sinn machen, betonte der Finanzminister am Dienstag vor einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel.

red